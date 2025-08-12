스포츠조선

"고생 많이 하시지만…" '변화의 필요성' 강조한 사령탑, 기로에 선 KIA의 아픈 선택, 어떤 결말을 향할까[대구현장]

기사입력 2025-08-12 17:28


"고생 많이 하시지만…" '변화의 필요성' 강조한 사령탑, 기로에 선 K…
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 경기. 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.01/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]불가피한 변화의 시점이었다.

사령탑은 아픈 마음을 감추지 못했다.

KIA 이범호 감독이 코칭스태프 개편 배경을 설명했다.

이 감독은 12일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에 앞서 "중요한 시기고 (팀) 분위기나 이런 부분도 좀 생각했고, 배터리 투수나 배터리 포치 뭐 고생 많이 하시지만 분위기라는 게 또 한 번 바꿔야 되는 상황이라고 생각을 했다. 그래서 변화를 주게 됐다"고 안타까움 속 변화를 준 배경을 설명했다.

이범호 감독은 새로운 한주 대구 원정경기를 앞두고 분위기 쇄신을 위해 시즌 40경기를 남겨둔 시점에 코치진 개편을 단행했다. 이동걸 코치를 1군 메인 투수코치로 승격하면서 이정호 퓨처스 투수코치를 1군 불펜코치로 보직 변경했다. 이해창 퓨처스 배터리코치는 1군 배터리코치를 맡았다.
"고생 많이 하시지만…" '변화의 필요성' 강조한 사령탑, 기로에 선 K…
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 경기. 9회초 2사 이후 KIA 한재승이 한화 안치홍에게 안타를 허용하자 정재훈 코치가 마운드를 찾아 격려하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.01/

"고생 많이 하시지만…" '변화의 필요성' 강조한 사령탑, 기로에 선 K…
7일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기, KIA 조상우가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.06.07/
정재훈 투수코치와 나카무라 타케시 배터리코치가 퓨처스리그로 내러갔다. KIA는 "두 코치가 퓨처스팀으로 내려가 유망주 육성에 힘을 쏟을 예정"이라고 설명했다.

KIA는 후반기 16경기에서 5승1무10패에 그치고 있다. 최근 2연패에 10경기 4승1무5패를 기록중이다.

이범호 감독은 최근 투수 및 배터리 파트에 대한 쓴소리를 했다. NC 다이노스 외국인 타자 맷 데이비슨에게 8일과 10일 창원 2경기에서 홈런을 허용한 부분을 문제 삼았다. 이 감독은 데이비슨에게 투수 김도현이 반복해서 홈런을 허용한 것을 놓고 '준비 부족'이라며 패턴을 바꾸는 등 노력을 했어야 했다고 지적했다. 투수코치와 배터리코치 1,2군 보직 변경은 이러한 맥락 속에서 이뤄졌다.

KIA는 올시즌 농사의 기로에 서있다. 5위 KT와 단 1게임 차 6위. 아래 팀과도 가깝다. 8위 삼성과 단 2게임 차다. 지금부터는 매 경기가 승부다.


새로운 한주의 시작.

엔트리에서 빠진 채 복잡한 생각을 털고 열흘 쉬고 돌아온 조상우가 불펜에 힘을 실을 전망.

KIA는 12일 에이스 네일을 앞세워 연패 탈출과 함께 3연전 기선제압에 나선다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

2.

박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

3.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

4.

[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타', ENA의 금쪽될까(종합)

5.

'생활고 고백' 정가은 "반지하 살다 지상 원룸으로 이사, 사람은 빛 보고 살아야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'글로벌 스타' 호날두 드디어 결혼 임박! 69억짜리 다이아 약혼 반지 공개…8년 교제 '자녀만 4명'

2.

'한국 국대에도 드디어 귀화 선수가!' MF 카스트로프, '독일→한국' 축협 변경 확인

3.

두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대박일까

4.

'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보내나

5.

이럴수가! KIA 네일, 대구에선 승리가 없다! → ERA 4.67 '라팍 4수'는 성공할 것인가

스포츠 많이본뉴스
1.

'글로벌 스타' 호날두 드디어 결혼 임박! 69억짜리 다이아 약혼 반지 공개…8년 교제 '자녀만 4명'

2.

'한국 국대에도 드디어 귀화 선수가!' MF 카스트로프, '독일→한국' 축협 변경 확인

3.

두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대박일까

4.

'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보내나

5.

이럴수가! KIA 네일, 대구에선 승리가 없다! → ERA 4.67 '라팍 4수'는 성공할 것인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.