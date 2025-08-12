"강한 스윙, 빗맞은 타구, 판단 어렵다" 콜업 후 첫 출전에 대형사고…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 이범호 감독이 타구 판단 미스로 대량 실점의 빌미를 준 이창진을 적극 감쌌다.
경기 전 이범호 감독이 "무조건 이겨야 하는 경기"라며 총력전을 선언한 가운데 2회초 홈런 3방을 앞세워 5-0으로 앞서나갔지만, 2회말 상대에게 8점을 내주며 경기가 뒤집어졌고 그 충격을 이기지 못하며 12대16으로 패하고 말았다. 갈 길 바쁜 KIA 입장에서 추격자 NC에게 두 경기를 다 내준 아픈 결과였다.
선발 이의리가 5점 차 리드 속에서 2회말 급격히 무너졌다.
이의리는 김형준을 평범한 좌익수 플라이를 유도했지만 좌익수 이창진이 타구 판단을 잘못해 안타를 허용했다. 무사 1,3루. 이의리가 허탈해하는 모습이 중계 화면에 잡히기도 했다. 다음 타자 서호철의 타구는 비교적 잘 맞았지만 역시 첫 발 스타트가 살짝 늦어지며 안타를 막지 못했다. 이후 이의리는 권희동에게 볼넷, 김주원에게 밀어내기 사구를 내주며 와르르 무너지고 말았다.
김도영 부상으로 지난 8일 콜업된 이창진은 이날 콜업 후 처음으로 선발 출전했다. 공격의 활로를 뚫기 위해 1번 좌익수로 배치됐다.
1안타 1볼넷 2타점으로 공격에서 활약했지만, 아쉬운 수비 실수로 고개를 숙여야 했다.
이창진은 12일 대구 삼성전에도 변함 없이 1번 좌익수로 선발 출전한다. 허슬 플레이로 사령탑의 믿음에 보답할 차례다.