"동원이 잘못 아니다. 아섭이가 잘했다." 묻지도 않았는데 설명회 연 염…

[수원=스포츠조선 권인하 기자]"난 (박)동원이가 잘못했다고 생각하지 않는다."
당시에 대해 손아섭은 "타구가 빨랐고 송구도 정확하게 와서 슬라이딩을 하려는데 이미 공이 들어와 있더라"며 "순간적으로 몸이 반응한 것 같다. 왼손으로 들어가려고 했는데 글러브에 공이 보이길래 반대로 그냥 오른손으로 들어갔다"라고 했었다.
그런데 이를 두고 일부 언론과 팬들이 박동원이 안일한 수비를 한 것이 아니냐는 아쉬움을 보였다.
염 감독은 "그 순간에서는 0.09초안에 머리에서 확 떠올라야 한다"며 "굳이 잘못한 부분이 있다면 조금 여유가 있었으니 홈플레이트 앞쪽으로 갔어야 했는데 너무 기본에 충실하게 홈 앞에 (미트를) 딱 대고 있었다"라고 했다.
"동원이가 잘못했다고 생각한 부분은 그것 하나, 좀 여유가 있었으니 앞으로 가야 하는 부분은 전달을 했다"는 염 감독은 "팬분들이 보시기엔 본헤드 플레이라고 생각하실 수도 있지만 절대 그런 플레이는 아니다. 나도 선수 시절 태그를 해봤지만 순간적으로 따라가는게 쉽지 않다. 내 몸의 컨디션이 좋으면 되지만 동원이의 경우는 휴식을 많이 준다고 했지만 피로도가 쌓여있다"라고 애제자를 감쌌다.
이 기회에 박동원이 더욱 자신감을 갖고 포수로 나서주길 기대했다. 염 감독은 "동원이가 순발력이 없는 포수가 아니다. 오히려 수비, 블로킹, 송구 등에서 박동원이 원탑이라고 생각한다. 국가대표를 뽑으면 동원이를 안뽑겠나. KBO릭 최고의 포수라고 생각한다"라며 "동원이가 이걸 알았으면 좋겠다. '나 박동원이야' 이런 자신감을 가지고 야구 하면 좋겠다. 넥센 때의 박동원과 지금의 박동원은 다른 선수다. 자기가 지켜야할 루틴을 하루도 안빼고 다한다"라고 했다.
염 감독은 "동원이 성격상 엄청 부담을 많이 가지고 야구를 하고 있다"며 "오늘도 불러서 너답게 야구하라고 말해줬다"라며 제자를 응원했다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com