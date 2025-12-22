英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 …

[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀 공격수 후루하시 교고의 선수 생활이 좀처럼 풀리지 않고 있다.
영국의 풋볼인사이더는 21일(한국시각) '셀틱이 후루하시를 다시 영입하는 것이 관심을 표명했다'라고 단독 보도했다.
풋볼인사이더는 '셀틱은 후루하시 재영입에 관심이 있다고 알려졌다. 셀틱은 겨울 이적시장을 앞두고 공격진 보강을 위해 시장을 살펴보고 있으며, 후루하시 또한 관심의 대상이다. 후루하시는 스타드 렌 이적 후 단 6개월 만에 버밍엄 시티로 이적했다. 이후 그는 챔피언십에서도 득점을 하지 못하고, 교체 선수 출전에 만족해야 했다. 지난 1년 동안 부진한 모습을 보인 그는 셀틱에서 165경기 85골을 기록한 바 있다. 앞서 셀틱은 지난여름에도 후루하시 영입에 관심을 보인 바 있다'고 전했다.
사진=후루하시 SNS 캡처
후루하시는 지난 2021년 빗셀 고베에서 셀틱으로 이적하며 스코틀랜드 무대 최정상급 스트라이커로 성장했다. 스코틀랜드 진출 이후 꾸준히 활약했다. 그는 첫 시즌 33경기에서 20골을 넣으며 가능성을 선보였고, 이후 2022~2023시즌에는 52경기에서 35골로 엄청난 득점력을 선보였다. 직전 시즌에도 50경기에서 19골로 셀틱 최전방을 책임졌다. 올 시즌도 셀틱에서는 32경기에서 12골 4도움으로 순항했다.
지난해 여름에는 맨시티와 토트넘의 영입 후보로 거론되기도 했다. 맨시티가 훌리안 알바레스의 빈자리를 채우기 위한 대체 후보로 고려 중이라는 소식이 등장했었다. 토트넘은 스승인 엔제 포스테코글루가 관심을 보일 수 있다고 전망했다. 손흥민의 경쟁자가 될 수 있다는 주장까지 나왔었다. 다만 맨시티와 토트넘 모두 후루하시 영입을 추진하지 않았고, 대신 프랑스 리그1의 스타드 렌이 후루하시를 영입했다.
사진=후루하시 SNS 캡처
후루하시로서는 유럽 5대 리그 진출로 기대가 컸다. 후루하시는 셀틱에서 엄청난 활약에도 번번이 중요 순간마다 일본 대표팀 소집에 제외됐다. 2022년 카타르 월드컵과 2023년 카타르 아시안컵 모두 최종 명단 승선이 불발됐다. 모리야스 하지메 감독은 당시 "스코틀랜드 리그의 수준이 낮다"고 발탁하지 않은 이유를 밝히기도 했다. 렌 이적으로 유럽 5대 리그에서 활약하며 대표팀에서 활약할 수 있는 기회였다. 하지만 렌 이적은 후루하시에게 최악의 선택이 됐다. 후루하시는 렌 이적 후 반년 동안 단 6경기 출전에 그쳤다. 득점도, 도움도 없었다. 시즌 막판에는 벤치만 지켰으며, 마지막 출전은 지난 4월 르아브르전 7분이었다.
후루하시는 이후 잉글랜드 무대를 택했다. 행선지는 버밍엄이었다. 일본 대표팀 출신 미드필더 도모키 이와타가 뛰고 있는 버밍엄에 적응해 다시금 활약할 수 있을 것이라는 기대감이 컸다. 다만 기대는 현실로 이어지지 못했다. 올 시즌 후루하시는 21경기에 출전해 단 1골에 그쳤다. 한 골도 리그가 아닌 리그컵 경기에서 넣은 득점이다. 리그에서는 19경기 무득점이며, 선발 출전도 5회에 머무르고 있다.
사진=후루하시 SNS 캡처
후루하시에게는 기회가 될 수 있다. 셀틱 시절 후루하시는 한 시즌 35골을 기록하는 등 스코틀랜드 무대 최고의 골잡이로 활약했다. 2026년 북중미월드컵 참가를 꿈꾸며 일본 대표팀 승선을 원하는 후루하시에게 셀틱 복귀는 마지막 보루가 될 전망이다.