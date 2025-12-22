英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 일본 최고 골잡이, 챔피언십도 대실패 "친정팀 복귀 관심"

기사입력 2025-12-22 15:08


英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 …
사진=후루하시 SNS 캡처

英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 …
사진=후루하시 SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀 공격수 후루하시 교고의 선수 생활이 좀처럼 풀리지 않고 있다.

영국의 풋볼인사이더는 21일(한국시각) '셀틱이 후루하시를 다시 영입하는 것이 관심을 표명했다'라고 단독 보도했다.

풋볼인사이더는 '셀틱은 후루하시 재영입에 관심이 있다고 알려졌다. 셀틱은 겨울 이적시장을 앞두고 공격진 보강을 위해 시장을 살펴보고 있으며, 후루하시 또한 관심의 대상이다. 후루하시는 스타드 렌 이적 후 단 6개월 만에 버밍엄 시티로 이적했다. 이후 그는 챔피언십에서도 득점을 하지 못하고, 교체 선수 출전에 만족해야 했다. 지난 1년 동안 부진한 모습을 보인 그는 셀틱에서 165경기 85골을 기록한 바 있다. 앞서 셀틱은 지난여름에도 후루하시 영입에 관심을 보인 바 있다'고 전했다.


英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 …
사진=후루하시 SNS 캡처
후루하시는 지난 2021년 빗셀 고베에서 셀틱으로 이적하며 스코틀랜드 무대 최정상급 스트라이커로 성장했다. 스코틀랜드 진출 이후 꾸준히 활약했다. 그는 첫 시즌 33경기에서 20골을 넣으며 가능성을 선보였고, 이후 2022~2023시즌에는 52경기에서 35골로 엄청난 득점력을 선보였다. 직전 시즌에도 50경기에서 19골로 셀틱 최전방을 책임졌다. 올 시즌도 셀틱에서는 32경기에서 12골 4도움으로 순항했다.

지난해 여름에는 맨시티와 토트넘의 영입 후보로 거론되기도 했다. 맨시티가 훌리안 알바레스의 빈자리를 채우기 위한 대체 후보로 고려 중이라는 소식이 등장했었다. 토트넘은 스승인 엔제 포스테코글루가 관심을 보일 수 있다고 전망했다. 손흥민의 경쟁자가 될 수 있다는 주장까지 나왔었다. 다만 맨시티와 토트넘 모두 후루하시 영입을 추진하지 않았고, 대신 프랑스 리그1의 스타드 렌이 후루하시를 영입했다.


英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 …
사진=후루하시 SNS 캡처
후루하시로서는 유럽 5대 리그 진출로 기대가 컸다. 후루하시는 셀틱에서 엄청난 활약에도 번번이 중요 순간마다 일본 대표팀 소집에 제외됐다. 2022년 카타르 월드컵과 2023년 카타르 아시안컵 모두 최종 명단 승선이 불발됐다. 모리야스 하지메 감독은 당시 "스코틀랜드 리그의 수준이 낮다"고 발탁하지 않은 이유를 밝히기도 했다. 렌 이적으로 유럽 5대 리그에서 활약하며 대표팀에서 활약할 수 있는 기회였다. 하지만 렌 이적은 후루하시에게 최악의 선택이 됐다. 후루하시는 렌 이적 후 반년 동안 단 6경기 출전에 그쳤다. 득점도, 도움도 없었다. 시즌 막판에는 벤치만 지켰으며, 마지막 출전은 지난 4월 르아브르전 7분이었다.

후루하시는 이후 잉글랜드 무대를 택했다. 행선지는 버밍엄이었다. 일본 대표팀 출신 미드필더 도모키 이와타가 뛰고 있는 버밍엄에 적응해 다시금 활약할 수 있을 것이라는 기대감이 컸다. 다만 기대는 현실로 이어지지 못했다. 올 시즌 후루하시는 21경기에 출전해 단 1골에 그쳤다. 한 골도 리그가 아닌 리그컵 경기에서 넣은 득점이다. 리그에서는 19경기 무득점이며, 선발 출전도 5회에 머무르고 있다.


英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 …
사진=후루하시 SNS 캡처
후루하시에게는 기회가 될 수 있다. 셀틱 시절 후루하시는 한 시즌 35골을 기록하는 등 스코틀랜드 무대 최고의 골잡이로 활약했다. 2026년 북중미월드컵 참가를 꿈꾸며 일본 대표팀 승선을 원하는 후루하시에게 셀틱 복귀는 마지막 보루가 될 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

2.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

3.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

4.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

5.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

3.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

4.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

5.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.