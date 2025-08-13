스포츠조선

"우리한테만 폰세가 5번 나왔어." 15연승 폰세 최대 피해자는 KT. 5번 등판에 한화 다이겼다[수원 코멘트]

기사입력 2025-08-13 11:40


31일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. KT 이강철 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.31/

12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화 선발 폰세가 7이닝 무실점 호투를 펼쳤다. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 선발 투구하는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.04.27/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]"폰세가 우리한텐 5번이나 나왔어."

KT 위즈 이강철 감독이 푸념을 할만하지 않을까.

KBO리그 최고의 투수로 모두가 인정하는 한화 이글스의 코디 폰세가 12일 대전 롯데 자이언츠전서 7이닝 3안타 2볼넷 9탈삼진 무실점을 기록하며 팀의 2대0 승리와 함께 시즌 15승을 거뒀다. 23번의 등판에서 한번의 패배가 없는 15연승. 역대 선발 최다 연승 기록을 세웠다.

폰세의 등판이 대단한 것이 그가 등판한 날 한화는 18승2무3패를 기록했다. 즉 폰세가 나오면 거의 다 이겼다는 뜻이다. '승리 요정'이라고 부를 수밖에 없다.

폰세의 최대 피해팀은 바로 KT다. 폰세가 가장 많은 5경기에 등판했고, 폰세가 나온 날 모두 한화가 이겼기 때문이다.

개막전인 3월 22일 폰세는 5이닝 7안타 1볼넷 4탈삼진 2실점을 기록하고 내려갔다. 당히 0-1로 뒤져 패전 위기였는데 한화가 4대3의 역전승을 거뒀다.

이후 4경기는 내리 폰세의 승리. 4월 27일 대전 경기서 7이닝 무실점으로 4대3 승리를 이끌었고, 6월 3일 대전에선 6이닝 무실점으로 10대1로 승리. 7월 18일 수원에서도 6이닝 무실점으로 5대0 승리를 한 폰세는 지난 6일 대전에서도 5이닝 7안타 1실점을 했으나 팀의 5대4 승리로 또 승리투수가 됐다.

폰세는 KT전에만 5번 등판해 4승무패 평균자책점 0.93을 기록했다. 상대한 9개팀 중 가장 많은 경기에 나갔고, 15승중 가장 많은 승리를 챙겼다. 평균자책점은 3경기서 3승에 0.41을 기록한 SSG전이 더 좋고, 삼성전엔 1경기만 등판해 6이닝 무실점으로 0.00이지만 5경기에서 0점대 평균자책점은 엄청난 기록이라 할 수 있을 듯.


한화가 올시즌 KT에 8승4패로 앞서 있는데 8승 중 5승이 폰세의 등판 경기였으니 폰세의 비중이 얼마나 큰지를 알 수 있을 듯. 폰세 등판을 빼면 KT가 오히려 5승3패로 앞서니 KT로선 잘 버텼다고 볼 수 있다.

KT 이강철 감독은 12일 LG전에 앞서 LG의 새 외국인 투수 톨허스트와 상대하는 것에 대해 "폰세만큼은 아니겠지? 우리한테만 폰세가 5번 나왔어. 롯데는 이제 두번째던데…"라며 폰세와의 승부에 힘들었음을 알리기도.

아직 한화와 KT는 4번의 만남이 남았다. 폰세와 또 만날지도 모를 일이다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

