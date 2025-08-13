'2점 차' 만루 위기에 '안타 1위'와 붙으라니…4G 연속 실점에도 의…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "다시 돌아올 거라고 믿고 있었다."
2-0으로 앞선 8회초 2사 만루에 마운드에 올라온 김서현은 최다 안타 1위를 달리고 있는 레이예스와 승부했다. 초구 체인지업이 볼이 된 가운데 2구째 직구가 몸쪽으로 잘붙었다. 레이예스가 받아쳤지만, 중견수 루이스 리베라토의 수비에 막혔다.
한고비를 넘긴 김서현은 선두타자 윤동희에게 몸 맞는 공이 나왔다. 후속 노진혁의 타구가 잘 뻗어나갔지만, 좌익수 문현빈이 집중력 있게 따라가 아웃으로 연결했다. 이후 유강남과 손호영을 모두 범타 처리하면서 경기를 끝냈다. 최근 부진했던 모습을 모두 지워낸 순간.
|
김 감독은 하루 전인 12일에도 김서현을 향해 변함없는 믿음을 보이기도 했다. 김 감독은 "이제 마무리 투수를 하는 선수다. 그런 선수에게 100%를 기대하면 잘못된 것이다. 이제 고졸 3년 차다. 아직 1군 마운드에 서지 못하는 선수도 많다. 6회 7회 나오는 선수도 부담이 있는데 마무리투수는 그 1이닝의 부담은 더욱 크다"라며 "(김)서현이가 그동안 너무 잘 던져서 안 맞을 거라고 생각하는데 그런 건 아니다. 이렇게 역전도 당하고 지는 날도 있을 거라고 생각은 분명히 했다. 끝까지 완벽하게 막아주면 사람이 아니다. 서현이가 충분히 잘하고 있다고 생각한다"고 이야기했다.
믿음은 기용법에서도 나타났다. 8회초 2사에서 레이예스를 상대로 올렸던 부분에 대해 "만루에서 그 타자를 막을 수 있는 서현이라고 생각했다. 제구가 안돼서 점수를 줘 질 때도 있었지만, 타자가 만만하게 볼 수 없는 좋은 공을 가지고 있다. 그래서 김서현 카드를 꺼냈다"고 했다.
다만, 5경기 연속 부진으로 이어질 경우에는 부담을 덜어줄 계획이었다. 김 감독은 "만약 무너졌다면, 한 발 물러서서 고민을 할 뻔 했다. 선수가 힘들 때 감독이 믿지 않으면 누가 믿나. 노력을 안하는 선수도 아니다"라며 "우리가 1승도 중요하지만, 믿는 것도 중요하다"고 강조했다.
아울러 김 감독은 "어제(12일)에는 한승혁이 8회 올라와 이닝을 못 끝냈는데 다시 자신감을 갖게 해야할 거 같다. 8회 (한)승혁이가 나오고, 7회 (박)상원이나 (주)현상이가 타자에 따라 들어가게 되면 팀이 더 강해진다고 본다"고 이야기했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
