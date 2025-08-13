스포츠조선

왜 1군 엔트리 빠졌나 했더니, 외조모상이었다…"외할머니 손에서 커서 상심 크다"

최종수정 2025-08-13 18:11

왜 1군 엔트리 빠졌나 했더니, 외조모상이었다…"외할머니 손에서 커서 상…
10일 고척스카이돔에서 열린 키움과 두산의 경기. 8회 투구하고 있는 두산 박치국. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.10/

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "외할머니가 돌아가셨다. 외할머니 손에서 커서 상심이 크다."

두산 베어스 필승조 박치국이 13일 1군 엔트리에서 말소됐다. 박치국은 올해 두산 필승조에 없어선 안 될 선수로 활약했다. 58경기에서 3승, 2세이브, 12홀드, 49⅓이닝, 평균자책점 3.28을 기록하며 큰 보탬이 됐다.

1군에서 자리를 비우는 게 의아했는데, 알고 보니 박치국의 외할머니가 이날 하늘의 별이 됐다. 박치국은 어릴 때 외할머니의 손에서 성장해 더 큰 슬픔을 느끼고 있는 것으로 알려졌다. 구단은 박치국에게 경조사 휴가를 쓰게 했다.

조성환 두산 감독대행은 13일 잠실야구장에서 취재진과 만나 "박치국의 외할머니가 돌아가셔서 경조사 휴가를 사용했다. 박치국이 외할머니 손에서 커서 상심이 크고, 마음을 다스릴 수 있는 시간이 조금 필요했다. 짧으면 3일, 길면 5일까지 (경조사 휴가를) 쓸 수 있다고 한다"며 박치국이 슬픔을 충분히 달래고 돌아오길 바랐다.

하늘은 박치국의 마음을 대변하듯 이날 종일 비를 내렸다. 이날 잠실야구장에서 열릴 예정이었던 NC 다이노스와 두산의 경기는 우천 취소됐다.


왜 1군 엔트리 빠졌나 했더니, 외조모상이었다…"외할머니 손에서 커서 상…
12일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. 7회초 박치국이 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.12/

왜 1군 엔트리 빠졌나 했더니, 외조모상이었다…"외할머니 손에서 커서 상…
27일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 8회초 1사 만루. 실점 위기를 넘긴 두산 박치국. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.27/
박치국이 빠진 자리에는 투수 윤태호를 불러올렸다. 윤태호는 인천고를 졸업하고 2022년 신인드래프트 2차 5라운드 49순위로 두산 유니폼을 입었다. 입단 후 부상과 군 복무 문제로 1군 첫 등록까지 3년이란 긴 시간이 걸렸다.

윤태호는 올해 퓨처스리그 4경기에서 1승1패, 13⅓이닝, 12탈삼진, 평균자책점 3.38을 기록했다. 최고 구속은 152㎞까지 나왔고, 직구 RPM(분당 회전수)이 2600까지 나와 구단 내부적으로 기대가 매우 큰 선수다.

조 감독대행은 "윤태호는 지난해 교육리그 때부터 곧 1군에서 볼 수 있겠다고 생각했던 선수다. 1군 데뷔 무대를 앞두고 있는데, 박치국이 자리를 비운 그 사이에 기회가 있으면 마운드에 올려볼 생각이다. 나름대로 경쟁력이 있다고 생각되면 엔트리를 계속 지킬 수도 있다. 좋은 공을 던지는 투수인 것은 분명하니까. 자기 공을 던진다면 경쟁력이 있다고 본다"고 했다.


왜 1군 엔트리 빠졌나 했더니, 외조모상이었다…"외할머니 손에서 커서 상…
두산 베어스 윤태호. 사진제공=두산 베어스

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원조 '국민 MC' 임성훈, 연예계 소문난 '주먹왕'이었다? "무에타이→권투 섭렵"('유퀴즈')

2.

유승준, 사면 요청 논란에 불쾌 "명예 회복 위해 입국 원했던 것..매우 유감" (종합)[전문]

3.

황찬희 "무속인된 이건주 보고 용기 얻어…떳떳히 밝히고 싶다"(아침마당)

4.

황재근, 패션디자이너→헬스트레이너...충격 훈남 변신에 네티즌 술렁 [SC이슈]

5.

구성환, 월세살이→건물증여…“루머 치부한 인터뷰가 논란 자초”

스포츠 많이본뉴스
1.

중부지방 폭우라는데... 대전 볼파크 현재 날씨는? 2연승 한화-4연패 롯데 맞대결 가능할까[대전현장]

2.

'대참사로 끝났다' 탬파베이 김하성 1번타자로 9연타석 무안타 좌절, 리드오프 실험 대실패. 치욕적인 타율 0.188 추락

3.

'밤까지 비예보인데... 수원은 벌써 비 그쳤다' 송승기-안현민 2차전 펼쳐질까[수원 현장]

4.

업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 발목 인대 부분 손상. 555경기 연속 출전 중단 위기. "3,4경기 대타 출전"[수원 현장]

5.

"토트넘 감독 될 뻔했는데" 이제 와서 놀리나, 엔리케의 뒤늦은 시인…이강인 PSG, 휴가 복귀 1주차→슈퍼컵, 불리해 '엄살'

스포츠 많이본뉴스
1.

중부지방 폭우라는데... 대전 볼파크 현재 날씨는? 2연승 한화-4연패 롯데 맞대결 가능할까[대전현장]

2.

'대참사로 끝났다' 탬파베이 김하성 1번타자로 9연타석 무안타 좌절, 리드오프 실험 대실패. 치욕적인 타율 0.188 추락

3.

'밤까지 비예보인데... 수원은 벌써 비 그쳤다' 송승기-안현민 2차전 펼쳐질까[수원 현장]

4.

업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 발목 인대 부분 손상. 555경기 연속 출전 중단 위기. "3,4경기 대타 출전"[수원 현장]

5.

"토트넘 감독 될 뻔했는데" 이제 와서 놀리나, 엔리케의 뒤늦은 시인…이강인 PSG, 휴가 복귀 1주차→슈퍼컵, 불리해 '엄살'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.