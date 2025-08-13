스포츠조선

"좌우가 같더라" 역전패 빌미→3안타 속죄→선발제외, 후라도 상대 6명 좌타자 배치, 이유가 있다

기사입력 2025-08-13 17:45


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 6회말 박찬호가 황성빈의 땅볼타구때 자신의 송구를 놓친 1루수 위즈덤을 보며 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]역전패의 빌미가 된 타구 판단미스 다음날 3안타로 승리에 기여한 KIA 타이거즈 외야수 이창진. 무거웠던 짐을 덜어낸 다음날, 선발에서 빠졌다.

삼성 선발 후라도 공략을 위한 좌타자 전진배치 속 우선 벤치에서 출발한다.

KIA 이범호 감독은 13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에 왼손 타자 6명을 배치했다. 삼성 에이스 후라도 공략을 위한 승부수.
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 4회초 무사 2,3루 고종욱이 1타점 적시타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA-키움전. KIA 이창진이 타격하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.25/
고종욱(좌익수)-오선우(1루수)-김선빈(2루수)-최형우(지명타자)-나성범(우익수)-위즈덤(3루수)-김호령(중견수)-한준수(포수)-김규성(유격수) 라인업이다. 김선빈 위즈덤 김호령 단 3명만 오른손 타자다.

이범호 감독은 이날 경기 전 좌타자 중심 라인업에 대해 "후라도에 대한 좌우 타자들의 피안타율이나 모든 면이 비슷하더라"며 후라도 공략을 위한 배치는 아니라고 선을 그었다.
7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 김영웅의 호수비에 환호하고 있는 후라도. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.07/
후라도는 올시즌 좌타자 상대 0.247, 우타자 상대 0.239의 피안타율로 큰 차이를 보이지 않고 있다.

이 감독은 상대성을 강조했다. 그는 "(고)종욱이가 후라도 볼을 그나마 우리 팀에서 제일 잘 쳤고 컨택을 굉장히 잘하는 친구이기 때문에 1번에서 조금 움직이게 하려고 한다. (박)찬호 같은 경우는 지금 타격 밸런스나 이런 게 좀 안 좋아 보이더라. 이렇게 안 좋을 때는 차라리 하루 쉬게 해 주고 머리를 식혀주는 게 본인한테도 훨씬 더 좋을 것 같다. 어차피 경기 후반에 바로 쓸 거긴 하지만 야수들은 스타팅만 하루 빼준다는 생각만 가져도 좀 엔돌핀이 돌게 만드는 경향이 있다. 오늘 후반에 나가면서부터 다시 힘을 내지 않을까 예상하고 있다"고 휴식의 필요성을 지적했다.

박찬호는 최근 10경기 0.175의 타율로 슬럼프를 겪고 있다. 풀타임 유격수로 체력적 소모를 피할 길이 없다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

