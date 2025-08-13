"좌우가 같더라" 역전패 빌미→3안타 속죄→선발제외, 후라도 상대 6명 …

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]역전패의 빌미가 된 타구 판단미스 다음날 3안타로 승리에 기여한 KIA 타이거즈 외야수 이창진. 무거웠던 짐을 덜어낸 다음날, 선발에서 빠졌다.
이범호 감독은 이날 경기 전 좌타자 중심 라인업에 대해 "후라도에 대한 좌우 타자들의 피안타율이나 모든 면이 비슷하더라"며 후라도 공략을 위한 배치는 아니라고 선을 그었다.
이 감독은 상대성을 강조했다. 그는 "(고)종욱이가 후라도 볼을 그나마 우리 팀에서 제일 잘 쳤고 컨택을 굉장히 잘하는 친구이기 때문에 1번에서 조금 움직이게 하려고 한다. (박)찬호 같은 경우는 지금 타격 밸런스나 이런 게 좀 안 좋아 보이더라. 이렇게 안 좋을 때는 차라리 하루 쉬게 해 주고 머리를 식혀주는 게 본인한테도 훨씬 더 좋을 것 같다. 어차피 경기 후반에 바로 쓸 거긴 하지만 야수들은 스타팅만 하루 빼준다는 생각만 가져도 좀 엔돌핀이 돌게 만드는 경향이 있다. 오늘 후반에 나가면서부터 다시 힘을 내지 않을까 예상하고 있다"고 휴식의 필요성을 지적했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com