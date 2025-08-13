"선발 투수 제 역할&대량 득점"…위닝 시리즈 품었다→이제는 6.5G 차…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 주중 3연전 위닝시리즈를 확보했다.
와이스에 이어 주현상(⅓이닝 무실점)-조동욱(⅓이닝 무실점)-박상원(1⅓이닝 무실점)-정우주(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.
최재훈의 적시타와 이도윤의 적시타, 손아섭의 2타점 적시타, 리베라토의 적시 2루타로 로 5-0으로 달아났다.
한화는 와이스가 내려간 뒤 1사 1,3루, 2사 1,2루 위기가 있었지만 실점을 하지 않으면서 이날 경기 승리를 잡았다.
경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 선발투수 와이스를 칭찬했다. 김 감독은 "와이스가 몇 차례 위기가 있었지만 훌륭하게 위기관리를 해내며 선발투수로서 제 역할을 해 줬다"고 했다.
아울러 2회 빅이닝을 만든 타자를 향해서도 "초반 찬스에서 대량 득점을 해주면서 경기 흐름을 가져온 것이 승리의 요인이 됐다"고 말했다.
한화는 14일 선발투수로 류현진을 예고했다. 롯데는 나균인이 선발로 등판한다.
