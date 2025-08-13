"선발 투수 제 역할&대량 득점"…위닝 시리즈 품었다→이제는 6.5G 차…

스포츠조선

13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화가 롯데에 승리하며 3연승을 올렸다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 선수들. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 안타를 날린 하주석. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 주중 3연전 위닝시리즈를 확보했다.

한화는 13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 6대0으로 승리했다. 한화는 3연승을 달리면서 시즌 전적 63승3무42패를 기록했다. 선두 LG 트윈스(66승2무42패)와 승차를 1.5경기 차로 좁혔고, 3위 롯데(58승3무50패)와는 승차를 6.5경기 차로 벌렸다. 롯데는 5연패에 빠졌다.

이날 한화는 선발투수 라이언 와이스가 제 역할을 했다. 위기는 있었지만 무너지지 않으면서 6이닝 무실점으로 소화했다. 삼진은 11개나 잡아냈다.

와이스에 이어 주현상(⅓이닝 무실점)-조동욱(⅓이닝 무실점)-박상원(1⅓이닝 무실점)-정우주(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.


13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 와이스. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/
타선은 2회 집중타가 몰아쳤다. 선두타자 노시환이 안타를 쳤고, 체은성이 적시 2루타를 날렸다, 이날 경기 결승타 순간.

선취점을 낸 한화는 하주석의 안타로 만들어진 무사 1.3루 찬스를 만들었다. 김태연의 3루수 땅볼 때 3루 주자 채은성이 잡혔지만, 하주석이 3루에 센스있게 갔다.

최재훈의 적시타와 이도윤의 적시타, 손아섭의 2타점 적시타, 리베라토의 적시 2루타로 로 5-0으로 달아났다.


13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 리베라토 2루타 때 득점에 성공한 한화 손아섭. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/
6회말 선두타자 최재훈이 볼넷을 골라냈고, 대주자 이원석이 나섰다. 이원석이 2루 도루를 시도한 가운데 포수 송구 실책이 나왔다. 이원석은 3루까지 갔다. 손아섭의 땅볼로 이원석이 홈에 들어오면서 6점 차.


한화는 와이스가 내려간 뒤 1사 1,3루, 2사 1,2루 위기가 있었지만 실점을 하지 않으면서 이날 경기 승리를 잡았다.

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 선발투수 와이스를 칭찬했다. 김 감독은 "와이스가 몇 차례 위기가 있었지만 훌륭하게 위기관리를 해내며 선발투수로서 제 역할을 해 줬다"고 했다.

아울러 2회 빅이닝을 만든 타자를 향해서도 "초반 찬스에서 대량 득점을 해주면서 경기 흐름을 가져온 것이 승리의 요인이 됐다"고 말했다.

한화는 14일 선발투수로 류현진을 예고했다. 롯데는 나균인이 선발로 등판한다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

