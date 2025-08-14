롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "…

|
[인천=스포츠조선 김용 기자] "욕심을 안내려고 합니다."
결과적으로 SSG에는 좋은 비가 됐다. 12일 키움전에 등판했던 앤더슨이 오른쪽 허벅지에 불편함을 느꼈다고. 일요일 LG 트윈스전에 나설 수 없게 됐다. 안그래도 김광현의 부상 이탈로 선발진에 구멍이 생긴 가운데, 이날 취소가 되지 않았다면 대체 선발 한 명을 더 구해야 할 뻔 했다.
SSG가 쉬는 사이, 롯데 자이언츠가 한화 이글스에 패했다. 롯데의 충격적인 5연패. SSG에는 희소식이다. 4위 SSG와 3위 롯데의 승차가 이제 1.5경기로 줄어들었다. 역전 사정권이다.
이 감독은 "최정, 에레데아, 한유섬 다 컨디션 관리를 해줘야 한다. 그래도 그 덕에 어린 친구들이 경험을 쌓으며 올라오는게 보이니 이건 굉장히 긍정적"이라고 설명했다. 이 감독은 이어 "우리가 포스트시즌에 진출한다고 하면, 그 때가 돼야 베스트 전력이 가동될 것 같다"고 전망했다.
SSG는 화이트-앤더슨 막강 원투펀치에 불펜진이 안정적으로 돌아가며 무너질 듯, 무너질 듯 무너지지 않더니 시즌 막판 힘을 내고 있다. 과연, SSG가 어디까지 치고 올라갈 수 있을까. 상위권 순위 경쟁 다크호스가 될 수 있을까.
인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com