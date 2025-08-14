"달리 2500안타 쳤겠나"…백전노장의 당부, 교과서는 멀리 있지 않다

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "좋은 선배들이 있는데…."
손아섭은 지난 13일 1번타자 겸 지명타자로 선발 출전해 3타점을 올리는 등 한화의 공격력 보강에 확실히 힘을 내고 있다. 특히 최근 5경기에 모두 안타를 치는 등 꾸준하게 출루를 만들어냈다.
13일 경기에서는 2회 주자 1,3루에서 좌익수 방면으로 2루타를 때려내 2타점을 올렸고, 6회에는 주자 3루에서 2루수 방면 땅볼로 3루 주자를 홈으로 불러들이는데 집중했다.
|
한편, 한화는 전날 KBO리그 데뷔전을 치른 롯데 선발 빈스 벨라스케즈를 상대로 2회 5점을 뽑으면서 승리를 잡았다. 김 감독은 "낯선 투수였는데 한 번의 찬스에서 5점이라는 큰 점수가 나왔다. 5점이라는게 굉장히 큰 힘이 됐다"고 했다.
이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-이진영(우익수)-안치홍(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 한화 선발은 류현진, 롯데 선발은 나균안이 나온다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com