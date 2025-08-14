스포츠조선

"부상 황당, 이제 돌아왔다" 13타석 무안타 → 3출루+도루, 누가 김하성을 의심했나

최종수정 2025-08-14 22:00

"부상 황당, 이제 돌아왔다" 13타석 무안타 → 3출루+도루, 누가 김…
14일(한국시각) 미국 캘리포니아주 새크라멘토 셔터 헬스파크에서 수비 훈련을 소화하는 김하성. Mandatory Credit: Sergio Estrada-Imagn Images

[스포츠조선 나유리 기자]8월 1할대 타율을 기록 중이었지만, 무안타 침묵을 깨고 3출루 경기를 펼쳤다. 또 주전 유격수로 다시 뛰기 시작했다.

탬파베이 레이스 김하성은 14일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 새크라멘토 셔터헬스파크에서 열린 오클랜드 어슬레틱스와의 원정 경기에서 8번-유격수로 선발 출전해 3타수 2안타 1사구 1도루로 맹활약을 펼쳤다.

1회초 첫 타석부터 몸에 맞는 공으로 출루한 김하성은 두번째 타석에서 중견수 플라이로 물러났지만, 6회초 세번째 타석에서 왼쪽 라인을 타고 흐르는 2루타를 터뜨렸다. 최근 13타석 무안타 침묵을 기록 중이던 김하성이 부진을 스스로 깨는 시원한 장타였다.

이후 8회초 마지막 타석에서도 안타가 나왔다. 1사 1루 찬스에서 1,2루 사이에 빠져나가는 우전 안타를 터뜨린 김하성은 팀에 1,3루 찬스를 안겼다. 2사 이후 김하성은 상대가 견제하지 않는 틈을 타 2루 도루까지 성공했다. 올 시즌 자신의 5호 도루다. 후속타가 터지지 않으면서 아쉽게 득점에는 실패했다.

이날 안타 2개와 도루 1개를 추가한 김하성은 올 시즌 타율이 2할9리(67타수 14안타)로 소폭 상승했고, 시즌 OPS가 다시 0.646으로 올랐다.

최근 6경기 연속 유격수 선발 출전이다. 유격수, 2루수, 3루수까지 소화가 가능한 김하성은 탬파베이에서 주로 2루수로 뛰었다. 탬파베이에는 테일러 월스가 주전 유격수로 활약하고 있었기 때문에, 김하성은 부상 복귀 이후 2루수로 역할을 해왔다.

그런데 월스가 최근 왼쪽 햄스트링 부상으로 최소 10일 이상 결장하게 되면서 김하성이 유격수로 나서게 됐다. 김하성이 가장 많은 수비 이닝을 소화한 포지션이고, 잘할 수 있는 역할이기도 하다.

수술 복귀 이후 다사다난했던 김하성이다. 7월 5일 탬파베이 데뷔전을 치렀지만 오른쪽 종아리 통증이 발생해 3일을 쉬었고, 이후 허리 통증으로 또 한차례 부상자 명단에 올랐었다. 전혀 예상치 못했던 상황이다. 김하성은 KBO리그에서 뛸 때도 잔부상이 없는 선수였다.


김하성은 14일 경기전 '탬파베이 타임즈'와의 현장 인터뷰에서 "건강하기만 하면 당연히 매일 경기를 뛰고 싶다. 이제 경기를 많이 나가게 되면서 감각을 되찾은 것 같다. 너무 오랫동안 제대로 뛰지 못했다"면서 "기회가 주어져서 기쁘고 앞으로도 매일 경기에 나갈 수 있기를 기대하고 있다"고 이야기 했다.

김하성은 또 "복귀 이후 잔부상들 때문에 굉장히 당황스러웠다. 그래서 다시 타석에 들어서면서 공부터 보기 시작했다. 타격 연습을 할 때도 그부분을 신경쓰고 있다. 하지만 결국 밸런스를 찾기 위해서는 더 많은 타석에 들어서는 것"이라고 강조했다.

케빈 캐시 탬파베이 감독은 "김하성은 유격수다. 다이아몬드 곳곳에서 활약할 수 있는 선수다. 월스가 있었다면 로스터에 유연성이 생길 수 있지만, 김하성은 유격수 뿐만 아니라 그 자신으로서의 자신감을 가지고 있다. 그가 한 자리에서 꾸준히 뛰어주면서 적응할 수 있길 바란다"고 코멘트를 남겼다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙, 울쎄라 600방 맞고 확 예뻐진 얼굴.."안면거상도 고민"(비보티비)

2.

"이영애 측, '막영애' 제목서 성 빼달라 요청했다"..김현숙 밝힌 비하인드

3.

한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"

4.

이미숙, 65세에 웨딩드레스 입었다..비현실적인 우아함 "역시 멋지다"[숙스러운]

5.

[전문] '부부싸움 경찰출동' 이지훈 측 "아내 폭행NO..처벌 의사無 사건 종결"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'강백호 머리 변신' 꽃미남 조규성, 1년3개월만에 경기 엔트리 포함! 15일 복귀전 유력

2.

"오늘 와인 다 마실거야?"→"그럴 수도"…예상못해 더 충격, 씁쓸한 108일 만에 2위 추락

3.

첫 '7번 배치' 구자욱, 부활 신호탄, 두타석 연속 2루타→동점 득점에 2600루타 달성

4.

'어제는 한준수, 오늘은 위즈덤' KIA 이?연속 타이 만루홈런...삼성 수비의 두가지 아쉬움

5.

안데려왔으면 어쩔뻔 했어요? 7이닝 무실점 꼴찌팀의 구세주, SSG 4연승 저지[인천 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'강백호 머리 변신' 꽃미남 조규성, 1년3개월만에 경기 엔트리 포함! 15일 복귀전 유력

2.

"오늘 와인 다 마실거야?"→"그럴 수도"…예상못해 더 충격, 씁쓸한 108일 만에 2위 추락

3.

첫 '7번 배치' 구자욱, 부활 신호탄, 두타석 연속 2루타→동점 득점에 2600루타 달성

4.

'어제는 한준수, 오늘은 위즈덤' KIA 이?연속 타이 만루홈런...삼성 수비의 두가지 아쉬움

5.

안데려왔으면 어쩔뻔 했어요? 7이닝 무실점 꼴찌팀의 구세주, SSG 4연승 저지[인천 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.