첫 '7번 배치' 구자욱, 부활 신호탄, 두타석 연속 2루타→동점 득점에…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]시즌 첫 7번 배치.
'캡틴' 구자욱이 첫 타석부터 2루타를 터뜨리며 부활의 신호탄을 쐈다.
최근 타격 슬럼프에 빠진 구자욱에게 부담을 덜어주려는 벤치의 배려. 박진만 감독은 "컨디션이 조금 떨어져 있다. 부담 없는 타선에서 쳐야할 것 같다. 최근 페이스가 좀 떨어져 있는 상태고, 부담감을 많이 갖고 있는 것 같아서 타석에서 급한 모습을 좀 보이고 있다. 타선을 조금 내려서 편한 상황에서 다시 페이스를 끌어 올리게끔 도와줘야 될 것 같다"고 설명했다. 이어 "자욱이가 타선에서 어떤 모습을 보이느냐에 따라 삼성의 승패가 좌우가 되는 선수이기 때문에 빠른 페이스 회복에 많은 사람들이 도와주고 있다"고 덧붙였다.
구자욱은 이날 콜업된 류지혁과 함께 경기 전 더운 날씨 속에서도 특타를 자청하며 부진 탈출을 위해 구슬땀을 흘렸다.
노력이 첫 타석부터 결실을 맺었다.
3회초 KIA 김호령의 선제 솔로홈런으로 0-1로 선취점을 빼앗긴 직후인 3회말.
선두 타자로 나선 구자욱은 KIA 선발 양현종의 2구째 111㎞ 커브를 당겨 원바운드로 오른쪽 펜스를 때렸다. 빠른 중계가 이뤄졌지만 2루 베이스로 전력질주 한 구자욱의 발이 빨랐다. 무사 2루. 이번 3연전에서 터뜨린 시리즈 첫 안타이자 통산 2600루타(통산 39번째).
폭투로 3루에 간 구자욱은 김헌곤의 내야안타로 홈을 밟아 1-1 동점 득점을 올렸다. 이어진 1사 1,3루에서 류지혁의 희생플라이로 2-1 역전에 성공했다.
최근 4연패로 스윕 위기에 몰린 삼성. 3회초 빼앗긴 선취점이 부담스러웠다. 침묵을 깬 구자욱의 한방이 빠른 역전의 발판이 됐다.
구자욱은 2-1로 앞선 4회 2사 1루에서 맞은 두번째 타석에서도 두 타석 연속 2루타를 날리며 완벽 부활에 가까워지고 있음을 알렸다. 양현종의 슬라이더에 타이밍을 빼앗기자 기술적으로 배트를 던져 중심에 맞히며 좌중간에 떨어뜨렸다. 김호령이 살짝 흘리는 사이 2루에 안착. 몸을 닫아 놓고 타격이 이뤄졌음을 알리는 반가운 기술 타격이었다. 구자욱은 최근 타격 시 오른쪽 어깨가 빨리 열리면서 하드 히트 생산에 어려움을 겪은 바 있다.