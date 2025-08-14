이틀연속 타이브레이크 그랜드슬램이라니...부활 위즈덤, 만루포+연타석포=…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]마치 주객이 바뀐 듯한 모습이었다.
3연전 동안 홈런 8개를 몰아친 KIA는 2개 남겼던 팀 통산 4800홈런(2번째)를 돌파하며, 3연전 내내 홈런을 하나도 치지 못한 삼성에 시즌 첫 3연전 싹쓸이 승리를 거뒀다.
삼성은 9일 수원 KT전 이후 5연패, 지난달 24일 SSG전 이후 홈 대구 7연패에 빠졌다.
KIA가 3회초 김호령의 시즌 4호 솔로포로 선취점을 가져갔다. 삼성은 3회말 곧바로 2득점 하며 전세를 뒤집었다.
첫 2연전 8타수무안타로 7번까지 내려간 구자욱이 2루타로 포문을 열고 김헌곤의 적시타와 류지혁의 희생플라이로 빠르게 리드를 찾아왔다. KIA는 5회 원태인 킬러 김태군의 시즌 4호 솔로홈런으로 2-2 균형을 맞췄다.
선두 김선빈과 나성범이 연속 안타로 무사 1,2루를 만들었다.
오선우의 페이크 번트 앤 슬러시가 2루수 왼쪽 강습 타구가 됐다. 번트를 안 댈 것을 예상하고 정상 수비를 하던 2루수 류지혁이 넘어지면서 캐치를 시도했지만 급한 마음에 더듬으면서 내야안타로 무사 만루. 병살 플레이를 의식한 결과였다.
타석에는 전날 마지막 두 타석에 연속 안타로 부활 조짐을 보이던 위즈덤. 이범호 감독의 주문 속에 "타석에서 좀 더 이른 카운트에 적극적으로 치라"는 주문을 수행중인 타자.
4회 두번째 타석에서도 초구 커브를 노려 중전안타를 날린 위즈덤은 삼성 배터리의 초구 146㎞ 바깥쪽 빠른 공 승부를 놓치지 않았다. 가법게 밀어 우중간 담장을 훌쩍 넘겼다.
2-2 균형이 단숨에 6-2로 무너지는 순간. KIA는 전날 삼성전에서도 1-1로 팽팽하던 8회 한준수의 만루홈런으로 균형을 무너뜨리며 9대1로 승리했다. 이틀 연속 타이브레이크 결승 만루포가 터졌다.
홈런 맛을 본 KIA타자들은 멈추지 않았다. 삼성이 6회 구자욱의 적시타로 추격하자 7회 김선빈이 시즌 3호 솔로포로 다시 달아났다. 7회에도 삼성이 디아즈의 적시타로 1점을 추격하자, 8회 위즈덤이 육선엽을 상대로 시즌 두번째 연타석 홈런(26호)로 추격의지를 꺾었다. KIA는 9회 밀어내기 사구와 위즈점의 적시타 등으로 2점을 더 보태 승리를 확인했다.
KIA는 8-4로 앞선 8회 불펜 에이스 전상현을 투입해 혹시 살아날지 모를 삼성의 장타 변수를 차단했다.
위즈덤은 결승 만루 홈런 등 연타석 홈런 포함, 4안타 6타점을 기록, 데뷔 후 1경기 최다 타점 경기로 완벽 부활을 알렸다. KIA 중견수 김호령은 선제 홈런 포함, 멀티히트와 2회 디아즈, 4회 강민호의 타구를 기막힌 호수비로 막아내며 승리에 기여했다. 김선빈도 8월에만 3개의 홈런을 날리며 최형우가 빠진 중심타선에 3안타를 선사했다.
선발 원태인은 최대한 긴 이닝 소화를 위해 최선을 다했지만 피홈런 3방 허용이 아쉬웠다. 6이닝 동안 10안타 6실점으로 시즌 4패째(7승).
KIA는 잠실로 이동해 두산과 주말 원정 3연전을 치른다. 삼성은 부산으로 이동해 롯데와의 주말 3연전에서 연패탈출에 나선다.