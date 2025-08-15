軍대신 AG 도전? 롯데 이민석, 2026시즌에도 김태형 감독과 함께 뛴…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠 이민석(22)은 내년에도 김태형 감독과 함께 한다. 군복무는 잠시 미루기로 했다.
'야구명문' 수영초-대천중을 졸업한 부산사나이, 김응룡 강병철 김용철 윤학길 채태인 박동원 등 유수의 레전드, 스타플레이어를 배출한 부산 야구명문 개성고(전 부산상고) 출신이다.
고교 시절엔 잦은 부상으로 인해 자신의 기량을 보여주지 못했다. 6이닝 이상을 투구한 적이 한번도 없었을 정도다. 하지만 1m89의 큰키와 유연한 투구폼을 지켜본 롯데 구단이 장래성을 믿고 2022년 신인 1차지명으로 뽑았다.
하지만 2023년 개막전에서 팔꿈치 부상을 당했고, 토미존 수술(팔꿈치 내측인대 재건-교환수술)이란 악몽에 직면했다. 성실한 재활 끝에 지난해 마운드로 돌아왔지만, 1이닝만 던져도 직구 구속이 뚝뚝 떨어지는 등 컨디션이 완전치 않았다. 이민석은 "내 야구 인생에서 지워버리고 싶은 1년"이라고 돌아볼 정도다.
아직 매경기 다소 기복이 있고, 올시즌 승운이 따르지 않아 2승4패에 불과하지만, 선발의 한 축을 꿰차기엔 부족함이 없는 활약이다. 김태형 감독은 "충분히 잘 던지고 있다. 욕심내면 안된다"며 기꺼운 속내를 숨기지 않았다.
최고 156㎞에 달하는 강력한 직구에 날카로운 슬라이더를 갖췄고, 커브와 체인지업도 간간히 구사하며 타자의 타이밍을 뺏는다. 리그에서 손꼽히는 강속구를 던지면서도 매경기 90~100구를 소화할 만큼 탄탄한 체력도 갖췄다.
외국인 투수 2명과 박세웅이 있는 만큼 선발 포지션에서의 부담은 크지 않다. 올시즌 4일 휴식 후 등판은 한번도 없다. 항상 안정된 상태에서 던질 수 있는 것도 축복이다.
올해보다 한층 더 발전할 것을 감안하면 내년 시즌 일본 나고야-아이치 아시안게임 대표팀에 충분히 도전할 만한 존재감을 보여주고 있다. 강력한 직구 하나만으로도 선발이든 불펜이든 승선 가능하다는 게 구단의 판단이다.
그래도 이민석은 아시안게임 대표팀에 도전하기로 했다. 올시즌 입증된 자신의 클래스에 대한 기대감과 신뢰다.
이로써 이민석은 김태형 감독과 최소 내년까지 함께할 수 있게 됐다. 명장의 지도 하에 한층 더 발전해나갈 그가 기대되는 이유다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com