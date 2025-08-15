스포츠조선

9회말 1점 차, 몬스터월을 넘겼다! 이런 복덩이 있나…"잊을 수 없을 거 같다"

최종수정 2025-08-15 13:13

14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 롯데 김원중 상대 동점 솔로홈런을 날린 한화 리베라토. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.14/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "9회에 이기고 싶었는데…."

한화 이글스는 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈 경기에서 5대4로 승리했다.

5회까지 2-0으로 앞선 한화는 6회초 두 점을 내리 내주면서 동점을 허용했고, 8회 한 점을 주고 받았다.

한화는 9회초 전민재의 적시타에 다시 한 점을 끌려갔고, 롯데는 9회말 마무리투수 김원중을 올렸다.

한화로서는 마무리투수 김서현이 무너져서 분위기가 썩 좋지 않았던 상황. 선두타자로 나온 루이스 리베라토가 극적인 한 방을 때려냈다.

리베라토는 2BS에서 바깥쪽 높게 들어온 직구를 당겨쳤다. 맞는 순간 제대로 뻗어나갔고, 높이 8m '몬스터월'을 그대로 넘겨버렸다. 리베라토의 시즌 7호 홈런.


패배를 막은 한화는 연장 11회말 2사 만루에서 이원석의 밀어내기 볼넷으로 승리를 잡았다.

올 시즌 에스테반 플로리얼의 대체 외국인 선수로 와 정식선수가 된 리베라토는 37경기에서 타율 3할5푼5리 7홈런 OPS(장타율+출루율) 0.986을 기록하고 있다.


경기를 마친 뒤 리베라토는 "9회에 이기고 싶었지만, 그래도 끝내기로 이겨 4연승을 해서 기분 정말 좋다"고 소감을 전했다.

세이브 2위를 달리고 있는 김원중을 상대로 쉽지 않은 승부였다. 리베라토는 타석에서의 전략에 대해 "스플리터가 좋은 투수라 타석 초반에는 스플리터 공략하려 했지만, 타석에 서니 직구가 들어와 직구를 생각하면서 타격에 임했다"고 밝혔다.

팀을 구해냈던 홈런. 리베라토에게도 짜릿함은 그대로 전해졌다. 그는 "홈런 친 순간 너무 좋았다. 홈런 후 팬들의 환대, 동료들의 호응 등 오늘 분위기는 잊을 수 없을 것 같다"고 미소를 지었다.


이날 선발로 나온 류현진을 향해서는 미안한 마음도 전했다. 류현진은 7이닝 2실점으로 호투를 펼쳤지만, 승리를 챙기지 못했다.

6회 실점 과정에서 리베라토의 아쉬운 수비가 있었다. 2사 2루에서 고승민의 뜬공 타구 때 우익수 이진영과 콜플레이가 제대로 되지 않은 듯 주춤하며 포구하지 못했다. 결국 2루타가 됐고, 류현진의 첫 실점이 나왔다. 이후 윤동희의 적시타까지 이어지면서 한화는 2-2 동점을 허용했다. 류현진은 7이닝 역투를 했지만, 노디시전으로 경기를 마쳤다.

리베라토는 "류현진 선수가 너무 잘 던지고 있어서 수비를 더 열심히 하려고 했지만, 실수를 해서 미안했고 마음이 좋지 않았다"고 했다. 리베라토는 이어 "그래도 마지막에 팀에 보탬이 된 것 같아서 다행"이라고 했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

