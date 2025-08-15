스포츠조선

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '슈퍼 백업'은 또 성장했다[SC 코멘트]

기사입력 2025-08-15 11:40


"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 구본혁이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '…
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 선두타자 안타를 날린 LG 구본혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '…
6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 구본혁이 번트를 대고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/

[스포츠조선 권인하 기자]지난 시즌을 마치고 체력이 필요하다는 것을 알았다고 했다. 그런데 지금은 체력만은 아니라고 한다.

LG 트윈스의 '슈퍼 백업' 구본혁은 그야말로 전천후다. 어느 날은 유격수, 어느 날은 3루수, 어느 날은 2루수로 나간다. LG는 2루수 신민재, 3루수 문보경, 유격수 오지환이라는 주전이 확실하다. 이들이 아프거나 휴식을 할 때 그 빈자리를 메우는 '1번' 백업이 바로 구본혁이다. 수비는 리그 톱 클래스라고 할 정도로 뛰어나기에 어느 포지션에 내도 믿음이 간다.

여기에 지난해부터 타격에도 눈을 뜨기 시작해 올해는 더욱 좋아지는 모습을 보여주고 있다. 게다가 LG에는 귀한 오른손 타자라서 상대팀 왼손 선발이 나올 땐 꼭 출전을 해야할 정도가 됐다.

구본혁은 군 제대후 돌아온 지난해 초반 팬들을 집중시켰다. 교체 출전 혹은 왼손 선발 때 선발 출전을 해서 좋은 타격을 하며 시선을 사로 잡은 것. 그러다 주전들이 부상을 당하며 그 자리를 메우다보니 거의 주전급의 출전을 했다.

지난해 무려 133경기에 출전했고 이중 93경기가 선발 출전이었다. 규정타석에는 모자랐지만 389타석에 나가 타율 2할5푼7리(339타수 87안타) 2홈런 43타점을 올렸다. 초반에 타격이 좋았지만 갈수록 떨어진 부분이 아쉬웠다. 전반기엔 타율 2할7푼4리(208타수 57안타)를 기록했지만 후반기엔 타율이 2할2푼9리(131타수 30안타)에 머물렀다.

구본혁은 시즌 후 "그렇게 많이 시합에 나갈 줄은 몰랐다. 그러다보니 체력적인 문제가. 아직 더 발전할 게 많이 있다고 생각했다"라면서 "여름이 되니 야구가 이렇게 힘든 운동인줄 처음 알았다. 이렇게 체력이 필요한 스포츠인줄은 몰랐다. 이렇게 나간 적이 없어서 처음 경험했다"라며 체력의 중요성을 말했다.


"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '…
25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 2사 1,3루 두산 이유찬 타구를 LG 구본혁이 펜스를 올라타고 점프해 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '…
29일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기, 8회말 무사 2,3루 구본혁이 1타점 적시타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.29/

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '…
29일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기, 3회말 2사 1,2루 구본혁이 동점 2타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.29/
올시즌은 다른 모습이다. 팀의 110경기 중 101경기에 나와 타율 2할7푼2리(272타수 74안타) 1홈런 30타점을 기록 중인데 전반기보다 후반기에 더 좋은 타격을 보여주고 있다.

전반기엔 81경기서 타율 2할3푼4리(209타수 49안타)에 머물렀지만 후반기엔 타율이 무려 3할9푼7리(63타수 25안타)에 이른다.


지난해의 깨달음으로 체력 보강이 후반기 맹타의 이유였을까. 구본혁은 그러나 "나도 모르게 체력이 늘었다고 할 수도 있지만 체력은 핑계인 것도 같다"라며 "내가 기술이 안돼서 성적이 안나온 것 같다"라고 했다.

"후반기 들어서면서 감독님, 코치님과 하는게 있다. 결과에 신경쓰지 않고 하다보니까 결과가 따라오는 것 같다"는 구본혁은 "지금도 많이 힘든데 방향성으로 하다보니까 결과가 잘 따라와주는 것 같다"라고 했다.

체력적으로 힘든 것은 지난해와 같지만 힘든 상태를 이겨내고 칠 수 있는 성장을 했다고 볼 수 있는 부분. 구본혁이 백업으로 뒤에서 잘 메우니 내야수들도 충분한 휴식을 하면서 뛰며 체력 부담을 줄일 수 있다. 누가 빠져도 구멍이 보이지 않는 이유다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

2.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

3.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

4.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

5.

소시 효연, '럽스타그램 업로드 실수'에 "살 떨린다..너무 끔찍" (살롱드돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

'충격 6연패' 모든 것을 쏟아부은 롯데, 연장 11회 헛심만 썼다…무득점 탈출 → 연장 혈투 후유증까지, 잔인한 현실 [SC포커스]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

'충격 6연패' 모든 것을 쏟아부은 롯데, 연장 11회 헛심만 썼다…무득점 탈출 → 연장 혈투 후유증까지, 잔인한 현실 [SC포커스]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.