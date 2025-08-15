'이틀 취소에도 박해민은 없었다' 최원영 9번-중견수 선발 출전. 556…

스포츠조선

'이틀 취소에도 박해민은 없었다' 최원영 9번-중견수 선발 출전. 556경기 연속 출전 가능할까[인천 현장]

최종수정 2025-08-15 16:40

12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 8회말 2사 1,2루 KT 오윤석 타구를 잡기 위해 몸을 던졌던 LG 중견수 박해민이 부상을 당한 뒤 교체되고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

[인천=스포츠조선 권인하 기자]비덕분에 이틀을 쉬었지만 박해민은 오늘도 선발에서 제외됐다.

LG 트윈스는 15일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG 랜더스와의 원정경기에 신민재(지명타자)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(좌익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)-최원영(중견수)로 선발 라인업을 구성했다.

지난 12일 KT전서 점프 캐치를 하다가 착지하며 왼쪽 발목을 다쳤던 박해민은 이날도 선발 라인업에서 빠졌다.

박해민은 8회말 수비 때 오윤석의 가운데 큰 타구를 잡으려고 점프했다가 잡지 못하고 떨어졌을 때 왼 발목을 다쳤다. 착지 후 다시 일어나지 못하고 그라운드에 앉았다. 트레이너의 부축을 받으며 절뚝이며 걸어서 나오던 박해민은 결국 업혀서 더그아웃으로 돌아오며 걱정을 나았다.

그리고 13일 라인업에서 빠졌다. 당시 LG 구단측은 "좌측 발목 내측 삼각인대 부분 손상이다. 선수 본인은 뛸 수 있다라고 의지를 보이고 있다"라고 밝혔고 LG 염경엽 감독eh "왼쪽 발목 앞쪽이 불편하다. 본인은 테이핑을 하고 나갈 수 있다고는 한다. 어제보다는 오늘이 훨씬 좋다고는 하는데 3,4경기 정도는 대타 정도로 나갈 수 있을 것 같다. 이번주는 관리를 해야할 것 같다. 안좋을 때 나갔다가 괜히 만성이 될 수도 있다"라고 말했다.


9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 치리노스가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 치리노스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 치리노스가 실점을 막은 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/
다행히 13일과 14일 경기가 우천과 그라운드 사정으로 취소되면서 박해민이 회복의 시간을 벌었지만 아직 선발로 나가기엔 시간이 필요한 듯.

박해민은 삼성 라이온즈 시절인 2021년 10월 13일 광주 KIA 타이거즈전부터 12일 KT전까지 555경기 연속 출전 기록을 이어오고 있어 이날 대타로 출전을 해야 연속 경기 출전 기록을 이어갈 수 있다.

이날 LG 선발은 요니 치리노스다. 22경기서 10승4패 평균자책점 3.44를 기록하고 있는데 후반기 4경기서 3승무패 평균자책점 2.55의 상승세다. SSG전엔 3경기에 등판했는데 2승무패에 평균자책점 4.42를 올렸다.

4월 18일 인천 경기서 7이닝 3안타 2볼넷 7탈삼진 1실점으로 승리투수가 됐고, 5월 24일 인천에서 5⅔이닝 7안타(2홈런) 1볼넷 5탈삼진 4실점을 했다. 6월12일 잠실에선 5⅔이닝 9안타 2볼넷 5탈사진 4실점으로 승리투수가 됐다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

