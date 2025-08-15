스포츠조선

4연승 도전! KIA 위즈덤, 오늘은 5번타자 1루수! 박민이 3루수

7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 4회초 위즈덤이 좌월 솔로홈런을 치고 조재영 3루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.08.07/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 4연승에 도전하는 KIA 타이거즈가 선발 라인업을 공개했다.

KIA는 15일 잠실에서 2025 KBO리그 두산 베어스와 일전을 벌인다.

KIA는 박찬호(유격수)-김호령(중견수)-김선빈(2루수)-최형우(지명타자)-위즈덤(1루수)-나성범(우익수)-오선우(좌익수)-김태군(포수)-박민(3루수)으로 선발 타순을 구성했다. 선발투수는 김도현.

