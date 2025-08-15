78억 FA보다 낫네! 문현빈 쐐기 3점포+정우주 155km 쾅쾅…'손아…

스포츠조선

78억 FA보다 낫네! 문현빈 쐐기 3점포+정우주 155km 쾅쾅…'손아섭 홈커밍' 한화, NC 잡고 '파죽지세' 5연승 질주 [창원리뷰]

최종수정 2025-08-15 21:41

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 9회 3점 홈런을 날린 한화 문현빈. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 6회 투구 후 마운드를 내려오는 한화 정우주. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화와 경기. 첫 타석에 앞서 창원 NC 팬들에게 인사를 하고 있는 한화 손아섭. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

[창원=스포츠조선 김영록 기자] 독수리의 날개가 활짝 펼쳐졌다. 고공비행을 누가 막을 수 있을까.

한화 이글스는 15일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 주말시리즈 1차전에서 9대2 낙승을 거뒀다.

이날 승리로 한화는 최근 5연승을 질주하며 65승째(3무42패)를 기록, LG 트윈스를 향한 추격의 고삐를 한껏 당겼다. 전날 연장 11회 혈투 끝에 힘겨운 끝내기 승리를 거뒀지만, 역시 승리는 모든 피로를 잊게 하는 묘약인 모양이다.

반면 7위 NC 다이노스는 전날 역전패의 악몽을 깨지 못한 분위기. 51패째(49승6무)를 기록하며 '승률 5할'의 벽을 다시금 체감했다. 이번 시리즈에서 한화의 기세에 휘말릴 경우 자칫하면 5강 다툼에서 밀려날지도 모른다.


15일 창원NC파크에서 열리는 NC와 한화와 경기. 선수들의 훈련을 지켜보고 있는 한화 김경문 감독. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
이날 한화는 손아섭(지명타자) 리베라토(중견수) 문현빈(좌익수) 노시환(3루) 채은성(1루) 이진영(우익수) 안치홍(2루) 최재훈(포수) 심우준(유격수) 라인업으로 경기에 임했다. 최근 분위기가 좋은 만큼 베테랑 중심의 라인업에 굳이 손대지 않은 미덕이 돋보인다. 노시환을 제외하면 신예 타자는 문현빈 이진영 정도다. 선발은 5년차 김기중.

NC는 김주원(유격수) 최원준(중견준) 박민우(2루) 데이비슨(1루) 박건우(우익수) 이우성(좌익수) 김휘집(3루) 안인산(지명타자) 안중열(포수)로 맞섰다. NC 역시 라인업에 큰 변화를 주진 않았다. 다만 프로 데뷔 첫 안타를 꿈꾸는 안인산의 8번 기용이 눈에 띈다. 선발은 로건.

경기전 만난 김경문 한화 감독은 연승의 흐름에도 방심하지 않았다. 그는 "운좋게 이긴 경기였다. 우리 쪽에 보이지 않는 실수가 많았다. 이겼다고 좋아할 게 아니다. 승운이 조금 따랐을 뿐"이라고 했다. 이어 친정팀과 첫 인사에 나선 손아섭에 대해서는 "너무 보여주려고 할 필요 없다. 하던대로 하라고 했다"면서 웃었다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화와 경기. 1회 2실점을 허용한 한화 선발 김기중. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
선발 김기중에 대해선 "질 뻔한 경기를 잡았으니 오늘 선발은 편안하게 던지기 바란다. 힘든 건 우리 팀만이 아니다. 자기 역할만 해주면 된다"고 강조했다.


이호준 NC 감독은 "김주원이 올시즌 정말 잘해주고 있다. 전경기 출전에 주전 유격수를 보면서 리드오프까지 하고 있지 않나"라며 "이런 선수는 차후 FA 때 더 좋은 평가를 받아야한다"고 강조했다. 이어 전날 교체된 뒤 이날 라인업에서도 빠진 주전 포수 김형준에 대해선 "더위 때문에 어지럼 증상이 있다"고 설명했다.

선취점은 NC의 차지였다. 한화 선발 김기중은 올시즌 4번째 선발 등판. 6월 25일 삼성 라이온즈전 이후 51일만의 1군 선발 등판이었다.

NC는 1회말 리드오프 김주원의 내야안타에 이어 최원준의 우중간 3루타, 1사 후 데이비슨의 중견수 희생플라이로 2점을 선취했다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 5회 2사 만루. 심우준이 2타점 적시타를 날렸다. 세리머니를 펼치는 심우준. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
하지만 NC의 기세는 여기까지였다. NC가 좀처럼 김기중의 역투를 뚫지 못하는 사이 한화 타선이 폭발했다.

한화는 채은성 이진영 등이 로건을 물고 늘어지며 피로도를 올렸다. 2회초 첫 득점 찬스를 놓쳤지만, 3회초 1사 후 손아섭 리베라토의 안타로 만든 1사 1,3루에서 문현빈의 희생플라이로 선취점을 뽑았다. 이어진 4회에는 1사 만루에서 심우준의 잘맞은 타구가 병살타로 이어지는 불운이 따랐다.

하지만 5회 대거 5득점 빅이닝을 연출하며 승부를 갈랐다.

1사 후 리베라토의 볼넷, 문현빈의 안타, 노시환의 몸에맞는볼로 다시 만루가 됐고, 여기서 채은성의 2타점 역전 적시타가 터졌다. 3-2 역전. 로건은 올해 5번째로 5이닝을 채우지 못하고 교체되며 스타일을 구겼다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 정우주. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
불붙은 한화 타선은 쉽게 꺼지지 않았다. NC 두번째 투수 전사민 상대로 이진영의 볼넷, 안치홍의 희생플라이, 최재훈의 몸에 맞는볼로 다시 만루가 됐고, 이번엔 심우준이 2타점 적시타를 치며 6-2가 됐다.

한화의 방망이는 9회초 다시 타올랐다. 선두타자 최재훈 볼넷, 심우준의 몸에맞는볼로 무사 1,2루가 됐다. 대타 허인서가 병살타를 치며 이대로 기회를 놓치는가 했지만, 리베라토가 볼넷을 얻어내며 불씨를 살렸다.

그리고 문현빈이 승부에 쐐기를 박는 120m 대형 3점포를 쏘아올려 3루 응원석을 가득 채운 한화팬들을 열광케 했다. 볼카운트 1B1S에서 몸쪽에서 가운데로 쏠린 138㎞ 직구를 놓치지 않고 오른쪽 담장 너머로 날려보냈다.

리베라토(3안타 2볼넷) 문현빈(3안타 1홈런 4타점) 채은성(2안타 2타점)이 멀티히트를 기록했다. 2~3번에서 팀 승리를 이끈 리베라토-문현빈 듀오 외에도 'FA 3인방' 채은성 심우준(이상 2타점) 안치홍(1타점)의 알토란 같은 활약도 빛났다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 9회 3점 홈런을 날린 한화 문현빈. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
한편 마운드에선 선발 김기중이 4회까지 2실점으로 역투했다. 다소 힘겹긴 해도, 앞서 이 순번에 선발등판했던 엄상백(1이닝 6실점)보다 훨씬 안정된 투구가 돋보였다.

김기중은 4회까지 투구수 84개를 기록해 5회 김종수(1이닝)에게 마운드를 넘겼다. 이후 정우주(1⅓이닝) 김범수(1이닝) 한승혁(1⅔이닝)이 빈틈없이 뒷문을 철벽처럼 지키며 승리를 지켜냈다.


창원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

성시경, 726만원 피부 시술 이어 8000만원 다이아 안경 쇼핑.."너무하네"

2.

슈, 임효성♥이 도박빛 2.5억 갚아줬는데.."남 같아 '여친 있냐' 질문도 해"

3.

션, 폭염 속 '광복절 81.5km' 완주 후 털썩 "7시간 50분 달려..나만의 기념 방식" [SC이슈]

4.

'♥우태 열애설' 혜리, 야무진 살림요정 "주방용품 다 사은품"

5.

장윤정, 새벽 촬영 지각한 제작진 저격.."꽤나 불편한 스타일"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

2.

손흥민 이적 후 180도 입장변화, '방출 0순위' 히샬리송 이유 있었다...프랭크 감독 미친 신뢰 "정말 최고였다"

3.

"땡큐!박주호" 울산-서울 모두 부리람X멜버른과 '홈'-빗셀고베,상하이 선화 '원정'...장거리 원정 피한 꿀대진 뽑았다[ACLE 조주첨 속보]

4.

'이글스의 오빠'로 돌아왔다! 손아섭 향한 홈+원정팬 한목소리 응원 → 90도 폴더인사 [창원현장]

5.

올해만 5번째! '연봉 14억' 꽉 채운 전직 메이저리거 → 또 5회 못채웠다…갈길바쁜 사령탑, 속이 타들어간다 [창원리포트]

