"욕심 내라" 왜 감독은 쓴소리 작심했나…'ERA 7.29' 국내 1선발…

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "조금 더 욕심을 내야 한다."
KIA는 5-4로 앞선 상태로 9회말 2사까지 버텼지만, 마무리투수 정해영의 폭투와 포수 한준수의 송구 실책이 겹치면서 5-5 동점을 허용했다. 김도현이 일찍 내려갔던 탓에 이준영(1⅓이닝)-한재승(1이닝)-최지민(1이닝)-조상우(1이닝)-정해영(1이닝) 등 이미 많은 불펜을 소진한 상태에서 연장을 치르자 롱릴리프 김건국에게 남을 2이닝을 맡기려 했다. 그러다 연장 11회 두산 안재석에게 끝내기포를 허용해 5대6으로 졌다.
경기 후반 KIA가 1점차를 지키지 못한 것은 사실이지만, 애초에 김도현이 3점차를 넉넉히 지켜줬다면 불펜 소진을 막는 동시에 안정적 승리를 챙길 수 있었다. KIA 타선이 빅이닝을 만든 직후 두산에 빅이닝을 똑같이 허용한 게 가장 아쉬운 대목이었다.
이 감독은 "아무래도 체력적으로 힘들 것"이라면서도 "(김)도현이는 항상 이야기하는데, 조금 더 욕심을 내야 한다. 그게 부족한 것 같다"고 쓴소리를 이어 갔다.
왜 욕심을 언급했을까. 마운드 위에 있을 때만큼은 팀을 위해 더 싸워달라는 주문이었다.
이 감독은 "구위나 구속을 봤을 때는 아직 괜찮은 것 같은데, 몸 관리도 잘하고 상당히 훈련도 열심히 한다. 그런데 지금 보면 우리가 점수를 냈을 때 그다음에 계속 점수를 준다. 그거를 안 하게 자꾸 이야기를 하는데도 안 줘야 될 점수를 계속 주니까. 자기가 잘 던져서 승을 할 수도 있고, 타자들이 요즘 도현이가 던질 때는 어떻게든 점수를 조금씩 빼주는 것 같은데. 전에는 점수를 못 빼줘서 승리를 못 했는데, 요즘은 점수를 빼주는데 승을 못한다"고 되돌아봤다.
이어 "조금 더 강한 마음을 갖고 해야 하지 않을까. 잘 던져 주고 있고, 지금 시즌 평균자책점이 3점대니까. 엄청 잘해 주고 있는 시즌이긴 하지만, 그래도 본인이 앞으로 선수 생활을 봤을 때 조금 더 승리를 챙길 수 있다는 생각이 들 때는 5회까지만 던진다 생각하고 세게 세게 붙어줘야 또 승운이 따라온다. 첫해이다 보니까. 올 시즌 이 정도면 만족한다는 생각을 가질 수도 있는 것이고, 그런 마음을 안 가졌으면 좋겠다. 앞으로 더 잘 던져 줄 것이라 생각하고, 욕심만 조금 더 내면 훨씬 더 좋은 성적을 올릴 수 있는 구위를 갖고 있다. 우리 팀에서 선발 한 축을 담당하고 있는 선수라는 자부심과 책임감을 갖고 던져주면 좋겠다"고 강조했다.
잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com