'데뷔 첫 10승 도전' 문동주가 쓰러졌다! 강습 타구에 '오른팔' 직격 → 마운드 위 나뒹굴었다 [창원현장]

최종수정 2025-08-16 19:49

타구에 맞아 쓰러진 문동주. 사진=MBC스포츠+, 티빙 캡쳐

[창원=스포츠조선 김영록 기자] 한화 이글스의 미래 문동주가 타구에 맞아 쓰러졌다.

한화는 16일 창원 NC파크에서 NC 다이노스와 주말시리즈 2차전을 치르고 있다.

한화 선발 문동주는 1회말 뜻밖의 난타를 당하며 4실점했지만, 이후 실점 없이 마운드를 지키고 있었다. 한화도 2회초 2점을 따라붙으며 2-4로 맞선 상황.

4회말 마운드에 오른 문동주는 NC 박세혁과 서호철을 연속 삼진 처리하며 쾌조의 흐름을 되찾은 모습이었다.

하지만 미소도 잠깐, NC 최정원이 문동주의 3구째 137㎞ 포크볼을 공략한 타구가 문동주의 오른팔을 강타했다.

최정원의 타구는 총알같이 투수를 향해 날아갔고, 문동주는 황급히 왼손의 글러브를 내밀어 타구를 막으려했지만 늦었다. 문동주의 오른팔을 때린 공은 그대로 홈과 1루 사이 파울지역으로 데굴데굴 굴렀다. 심판은 선수의 부상을 우려해 경기를 중단시켰다.


10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 문동주. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/
문동주는 타구에 맞은 직후 2차 동작을 할 새도 없이 그대로 마운드에 쓰러졌다. 오른팔을 움켜쥔 채 마운드 위에서 이리저리 구르며 고통을 호소했다. 떨리는 입술을 애써 다무는가 하면, 모자를 벗어 얼굴을 가리며 고통스러워하는 모습을 보여주지 않으려 애썼다.'

한화 야수들과 양상문 투수코치를 비롯한 코치, 트레이너진이 일제히 마운드로 모여들었다. 문동주의 상태를 살피는 동안 마운드는 물론 관중석에도 무거운 침묵이 흘렀다.


161㎞ 직구로 대표되는 문동주는 프로야구 최고의 스타성을 지닌 선수 주 한명이다. 현장에는 문동주를 응원하는 치어풀이나 유니폼 차림으로 찾아온 한화팬들이 많았다. 이들은 일제히 입을 틀어막았고, 울음을 터뜨린 어린 팬들도 보였다.

잠시 후 문동주는 자리에서 일어섰지만, 여전히 허리를 깊게 숙인 채 괴로워하는 모습이었다. 최정원은 미안함을 표시했지만, 양상문 코치가 '경기중의 일이니 괜찮다'로 보이는 손짓을 하며 위로했다.


10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수 문동주가 역투하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/
문동주는 곧바로 더그아웃을 통해 라커룸으로 이동했다. 한화는 급하게 조동욱이 몸을 풀고 2번째 투수로 마운드에 올랐다.

한화 구단 관계자는 "문동주는 타구에 오른쪽 전완부를 맞아 선수 보호를 위해 교체했다. 현재 아이싱중"이라며 "병원 검진 여부는 상태 체크 후 결정할 예정"이라고 전했다.


창원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

