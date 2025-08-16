'데뷔 첫 10승 도전' 문동주가 쓰러졌다! 강습 타구에 '오른팔' 직격…

|
[창원=스포츠조선 김영록 기자] 한화 이글스의 미래 문동주가 타구에 맞아 쓰러졌다.
4회말 마운드에 오른 문동주는 NC 박세혁과 서호철을 연속 삼진 처리하며 쾌조의 흐름을 되찾은 모습이었다.
하지만 미소도 잠깐, NC 최정원이 문동주의 3구째 137㎞ 포크볼을 공략한 타구가 문동주의 오른팔을 강타했다.
한화 야수들과 양상문 투수코치를 비롯한 코치, 트레이너진이 일제히 마운드로 모여들었다. 문동주의 상태를 살피는 동안 마운드는 물론 관중석에도 무거운 침묵이 흘렀다.
161㎞ 직구로 대표되는 문동주는 프로야구 최고의 스타성을 지닌 선수 주 한명이다. 현장에는 문동주를 응원하는 치어풀이나 유니폼 차림으로 찾아온 한화팬들이 많았다. 이들은 일제히 입을 틀어막았고, 울음을 터뜨린 어린 팬들도 보였다.
잠시 후 문동주는 자리에서 일어섰지만, 여전히 허리를 깊게 숙인 채 괴로워하는 모습이었다. 최정원은 미안함을 표시했지만, 양상문 코치가 '경기중의 일이니 괜찮다'로 보이는 손짓을 하며 위로했다.
한화 구단 관계자는 "문동주는 타구에 오른쪽 전완부를 맞아 선수 보호를 위해 교체했다. 현재 아이싱중"이라며 "병원 검진 여부는 상태 체크 후 결정할 예정"이라고 전했다.
창원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com