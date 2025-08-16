스포츠조선

겨우 3경기 못했다고 아내 협박에 반려견 독살 테러까지...어긋난 팬심이 KBO리그 앞길 망친다

기사입력 2025-08-17 00:07


겨우 3경기 못했다고 아내 협박에 반려견 독살 테러까지...어긋난 팬심이…
6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 1회 삼진을 당한 삼성 디아즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.06/

[스포츠조선 김용 기자] 아무리 야구가 인기라고 해도, 절대 용납될 수 없는 어긋난 팬심의 표현.

KBO리그는 지난해 사상 첫 1000만명 관중을 돌파하며 최고의 흥행력을 자랑했다. 어딜 가도 야구 얘기, 티켓 대란, 구단 상품 품절 사태 등은 야구 인기가 얼마나 뜨거운지 보여주는 대목이었다.

올시즌은 더하다. 역대 최소 경기 900만명 관중을 돌파하며 지난해 관중 기록 경신은 따놓은 당상. 젊은 여성팬들, 그리고 가족팬들이 대거 유입되며 이제 야구는 시대를 앞서가는, 건전한 문화 생활의 일등공신으로 자리를 잡았다.

하지만 그 팬심이 100% 올바르게 선수단에 전달되는 건 아니다. 인기가 많아지고 관심을 두는 사람이 많아질수록 부작용도 생긴다. 너무 지나치게 응원하는 팀, 선수에 몰입하게 되면 이성적 판단을 하지 못하는 경우가 있다.

최근 충격적인 일이 생겼다. 한화 이글스 외국인 선수 와이스의 아내를 향한 한 팬의 도 넘은 공세때문이었다. 이 팬은 와이스 부부가 사는 아파트 피트니스센터 직원으로 와이스의 아내과 인사를 나누고 지내는 사이였고, 와이스와 폰세의 사인을 대신 받아주기도 했는데 이 팬이 더 많은 사인을 요구하며 와이스 부부의 집을 방문해 초인종을 누르고 많은 공을 들이미는 어처구니 없는 일을 저지른 것이다. 이는 명백한 사생활 침해. 아무리 과일 선물을 들고 갔다고 해도, 집까지 찾아가는 건 심각한 인권 침해일 수 있었다.


겨우 3경기 못했다고 아내 협박에 반려견 독살 테러까지...어긋난 팬심이…
19일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 1회 연속 안타와 3실점을 허용한 한화 선발 와이스. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.19/
많은 팬들은 예의라 생각해 선수의 사생활에 관여를 안 하는 경우가 많다. 예를 들면, 식당에서 선수를 봐도 식사가 끝날 때까지 기다렸다 정중하게 사인을 요청하는 팬들이 점점 늘고 있다. 일부 몰지각한 팬들의 행동이 선수들의 팬서비스에 대한 마음을 더 멀어지게 할 수 있다는 걸 명심해야 한다.

또 더 많은 문제가 터지는 곳은 SNS상이다. SNS는 자신의 개성을 표현할 수 있는 수단. 특히 젊은 선수들은 SNS를 통해 팬들과 활발하게 소통한다. 그로 인해 피할 수 없는 것이 댓글과 다이렉트 메시지. 잘 할 때는 응원만 넘치겠지만, 조금만 부진하면 비방성 메시지가 가득해진다. 너무 부진한 경기력이나, 구설에 오른 행동들에 대한 정당한 비판은 모르겠지만, 자극적인 욕설 등은 아무리 SNS상이라도 조심해야 할 부분.

여기까지도 선수들은 참을 수 있다. 자신에게만 오는 '공격'이면 프로로서 감수해야 할 부분이라고 넘긴다. 하지만 가족을 향한 '테러'는 또 다른 문제다. 삼성 외국인 선수 디아즈는 최근 아내와 반려견에 대한 협박 메시지를 받았다며 강하게 대처할 것이라고 알렸다.


겨우 3경기 못했다고 아내 협박에 반려견 독살 테러까지...어긋난 팬심이…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한 시즌 최다 매진 신기록(48번째)을 기록한 대전 볼파크. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

디아즈는 올시즌 홈런, 타점 타이틀을 사실상 따냈다고 해도 무방한 최고의 외국인 타자. 장타율도 안현민(KT)과 앞서거니 뒷서거니 1위 싸움을 하고 있다. 3관왕이 가능한 타자가 왜 협박을 받을까. 굳이 따지자면 9일 KT 위즈전 이후 3경기 홈런과 타점이 없었다. 안타도 11타수를 기록하며 1개가 나왔으니 부진했다. 이 잠깐 부진했다고 아내에 해를 가하고, 반려견을 독살하겠다는 위협을 하는 사람이 진정한 팬이라고 할 수 있을까. 한국인 선수들은 이런 분위기에 적응이 됐을 수도 있지만, 외국인 선수들은 정신적 데미지를 더 크게 입을 수 있는 상황이다. 한국 선수들도 이런 문제에 그냥 참고 넘기는 게 아니라, 대응을 하면 더 큰 일로 번질까봐 조심하는 경우다.


겨우 3경기 못했다고 아내 협박에 반려견 독살 테러까지...어긋난 팬심이…
6일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 키움 구단 신기록 9경기 연속 매진을 기록한 고척돔. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.06/
야구 인기가 많아지며 현장에 대한 바람이 커지고 있다. 더 좋은 경기력, 더 활발한 팬서비스를 원하는 목소리가 많다. 당연하다. 그만큼 많은 사람이 많은 돈을 쓰니, 프로 구단과 선수들은 그에 대한 서비스를 해야하는 게 맞다. 하지만 팬들 역시 팬 없으면 의미 없는 프로라는 인식 속에서도, 최소한의 예의는 지킬 필요가 있다. 그래야 더 성숙한 프로야구로 발전이 가능해진다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유인촌 전 장관 동생 유경촌 주교 선종..향년 63세

2.

이효리, 암 말기 석삼이 떠나 보냈다…눈물의 작별 인사 "잘 가라"

3.

구성환, 조개구이 먹다 '진주' 득템…"될놈될 인증샷"

4.

'권상우♥' 손태영, '430억 건물주'도 미국 생활 걱정 "채소 사는 게 버거워"

5.

'신지♥' 문원, 허위 루머 확산에 칼 빼들었다 "법적 대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

"어서 와, 월클 신입생!" 손흥민 물세례→웃음 폭발 환영 세리머니, LA FC 훈련 장면 공개 '옛 동료' 위고 요리스 대화 포착

2.

英 충격 보도! 토트넘 '손흥민 7번 대체자' 영입 무산 위기…과르디올라 입장 발표 "사비뉴와 이적 가능성 얘기 NO"

3.

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 자유롭다? 그런 생각 해본 적도 없어"

4.

67세 老감독이 직접 나섰다! '5연승' 한화 상승 비결? → "베테랑만 참여가능" 단합대회 있었다…멤버 살펴보니 [SC포커스]

5.

'멀티이닝 1위' 사령탑의 솔직한 진심 "그걸 왜 걱정해? 50구 던지게 하는 것도 아닌데…이해 안돼" [창원포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

"어서 와, 월클 신입생!" 손흥민 물세례→웃음 폭발 환영 세리머니, LA FC 훈련 장면 공개 '옛 동료' 위고 요리스 대화 포착

2.

英 충격 보도! 토트넘 '손흥민 7번 대체자' 영입 무산 위기…과르디올라 입장 발표 "사비뉴와 이적 가능성 얘기 NO"

3.

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 자유롭다? 그런 생각 해본 적도 없어"

4.

67세 老감독이 직접 나섰다! '5연승' 한화 상승 비결? → "베테랑만 참여가능" 단합대회 있었다…멤버 살펴보니 [SC포커스]

5.

'멀티이닝 1위' 사령탑의 솔직한 진심 "그걸 왜 걱정해? 50구 던지게 하는 것도 아닌데…이해 안돼" [창원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.