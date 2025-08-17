엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…

|
[인천=스포츠조선 허상욱 기자] '엉덩이 불주사 때문이었을까...'
LG는 1회초 공격에서 2점을 뽑아내며 기선을 제압했다. 선두타자 신민재가 볼넷과 도루로 1사 2루 찬스를 만들었고 오스틴의 안타로 1사 1,3루 상황을 만든 뒤 문보경이 2타점 2루타를 때려 LG가 2대0으로 앞서갔다.
SSG는 1회말 공격에서 2사 1루 상황에서 한유섬의 2루타로 1대2로 추격했고 LG는 2회초 2사 1루에서 신민재의 적시타로 3대1로 점수차를 벌렸다.
송승기는 공에 맞은 후에도 타구를 쫓아 1루로 던지는 투혼을 발휘했으나 송구가 빗나가 타자주자는 이미 세이프된 상태였다. 송승기는 고통스러운 표정으로 얼굴을 찡그린 채 그라운드에 쓰러졌고 오스틴이 먼저 다가와 그의 상태를 살폈다.
SSG는 무사 1루에서 류효승의 안타로 무사 1,2루 찬스를 만들어냈다.
타구를 맞은 충격 때문이었을까. 송승기는 마음이 급했던지 무사 1,2루에서 정준재의 희생번트 타구를 제대로 처리하지 못하는 실수를 범했다. 모든 주자가 살아나가 상황은 무사 만루 상황이 됐고 박성한의 2타점 적시타가 터져 경기는 3대3 동점이 됐다.
한유섬을 7구 승부 끝 우익수 플라이로 처리한 송승기는 김성욱에 2루타를 맞고 조형우를 삼진으로 잡아낸 뒤 5회말 2사 2루 상황에 마운드를 내려왔다.
송승기의 10승 도전은 타구를 맞는 불운과 이어진 실책 속에 좌절되고 말았다.
