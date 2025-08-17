스포츠조선

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현장]

기사입력 2025-08-17 02:31


엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
5회말 LG 송승기가 SSG 현원회의 직선타구를 엉덩이에 맞은 뒤 고통을 호소하고 있다. 인천=허상욱 기자

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
5회말 6실점 후 마운드를 내려가며 아쉬워하는 송승기

[인천=스포츠조선 허상욱 기자] '엉덩이 불주사 때문이었을까...'

4이닝 1실점으로 호투하던 LG 선발 송승기가 SSG 현원회가 때린 강습 타구를 엉덩이에 맞고 쓰러졌다. 송승기는 강습 타구에 맞고도 다시 일어서 투구를 이어가는 투혼을 발휘했지만 에레디아에 만루포를 허용하는 등 7실점하며 강판되는 불운을 겪었다.

송승기는 16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 원정경기에 선발 등판해 4⅔이닝 6탈삼진 7실점(5자책)하며 부진한 모습을 보였다.

LG는 1회초 공격에서 2점을 뽑아내며 기선을 제압했다. 선두타자 신민재가 볼넷과 도루로 1사 2루 찬스를 만들었고 오스틴의 안타로 1사 1,3루 상황을 만든 뒤 문보경이 2타점 2루타를 때려 LG가 2대0으로 앞서갔다.

SSG는 1회말 공격에서 2사 1루 상황에서 한유섬의 2루타로 1대2로 추격했고 LG는 2회초 2사 1루에서 신민재의 적시타로 3대1로 점수차를 벌렸다.


엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
송승기가 현원회의 직선타구를 엉덩이에 맞은 뒤 다시 공을 잡아 1루로 던지고 있다.

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
타자주자는 세이프. 극심한 고통에 쓰러지고만 송승기

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
고통스런 송승기를 향해 다가온 오스틴
LG가 3대1로 앞선 5회, SSG는 대거 6점을 뽑아내는 빅이닝을 만들어냈다. 빅이닝의 시작은 5회 마운드에 오른 송승기가 현원회가 때린 직선 타구를 엉덩이에 맞고 쓰러진 것이었다.

송승기는 공에 맞은 후에도 타구를 쫓아 1루로 던지는 투혼을 발휘했으나 송구가 빗나가 타자주자는 이미 세이프된 상태였다. 송승기는 고통스러운 표정으로 얼굴을 찡그린 채 그라운드에 쓰러졌고 오스틴이 먼저 다가와 그의 상태를 살폈다.


엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
송승기에 모여든 LG 벤치와 심판진들

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
타구를 날린 현원회도 미안함을 감추지 못하고
다행히 큰 부상은 아니었다. 타구를 날린 현원회도 곧바로 달려와 송승기의 상태를 확인한 후 미안함을 표했다. 한숨을 돌린 송승기는 털고 일어서 연습투구 후 경기를 이어갔다.


엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
5회말 무사 1,2루 정준재의 희생번트 타구를 떨어뜨리고 마는 송승기

SSG는 무사 1루에서 류효승의 안타로 무사 1,2루 찬스를 만들어냈다.

타구를 맞은 충격 때문이었을까. 송승기는 마음이 급했던지 무사 1,2루에서 정준재의 희생번트 타구를 제대로 처리하지 못하는 실수를 범했다. 모든 주자가 살아나가 상황은 무사 만루 상황이 됐고 박성한의 2타점 적시타가 터져 경기는 3대3 동점이 됐다.


엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
5회말 무사 만루 송승기가 에레디아에 역전 만루홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다.

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
허탈함에 얼어버린 송승기의 뒷모습
그 후 무사 1,2루 포수 이주헌이 안상현의 희생번트를 더듬는 실수까지 나왔다. 무사 만루의 위기를 맞은 송승기는 3번타자 에레디아에 볼카운트 1B에서 2구째 131㎞ 높은 체인지업을 얻어맞아 중견수 뒤 담장을 넘는 125m 만루포를 허용했다. 3대1로 앞서던 경기가 3대7로 역전되는 순간이었다.

한유섬을 7구 승부 끝 우익수 플라이로 처리한 송승기는 김성욱에 2루타를 맞고 조형우를 삼진으로 잡아낸 뒤 5회말 2사 2루 상황에 마운드를 내려왔다.

송승기의 10승 도전은 타구를 맞는 불운과 이어진 실책 속에 좌절되고 말았다.
엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현…
5회말 2사 송승기가 마운드를 내려가고 있다.
LG는 6회 대타 오지환이 동점 만루포로 7대7을 만들었지만 이어진 6회말 2사 2루 이정용이 최지훈에 적시타를 맞아 7대8이 됐고 8회말 2점을 더 내주며 7대10으로 패했다.



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유인촌 전 장관 동생 유경촌 주교 선종..향년 63세

2.

이효리, 암 말기 석삼이 떠나 보냈다…눈물의 작별 인사 "잘 가라"

3.

구성환, 조개구이 먹다 '진주' 득템…"될놈될 인증샷"

4.

'권상우♥' 손태영, '430억 건물주'도 미국 생활 걱정 "채소 사는 게 버거워"

5.

안선영, 치매母 위해 14시간 날아 한국行…아들 홀로 MVP '눈물'

스포츠 많이본뉴스
1.

'멀티이닝 1위' 사령탑의 솔직한 진심 "그걸 왜 걱정해? 50구 던지게 하는 것도 아닌데…이해 안돼" [창원포커스]

2.

이정후가 연결한 무사만루→김하성의 다이빙캐치가 막아낸 실점...495일 만의 코리안 맞대결 SF 6연패, TB 2연승

3.

'3연투 걱정'하는 9위라니, LG 울린 난적답네…"김택연이 자꾸 던질 수 있다고"[잠실 현장]

4.

"야!" 하주석은 왜 발끈했나? 문동주 교체 → 벤치클리어링 감정싸움까지, 달아오른 그라운드 [창원현장]

5.

21세 아기독수리 날았다! 아홉수 탈출 → '8월 OPS 1.013' 불방망이+쐐기포까지…문현빈의 진심 "자신감 붙었다" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'멀티이닝 1위' 사령탑의 솔직한 진심 "그걸 왜 걱정해? 50구 던지게 하는 것도 아닌데…이해 안돼" [창원포커스]

2.

이정후가 연결한 무사만루→김하성의 다이빙캐치가 막아낸 실점...495일 만의 코리안 맞대결 SF 6연패, TB 2연승

3.

'3연투 걱정'하는 9위라니, LG 울린 난적답네…"김택연이 자꾸 던질 수 있다고"[잠실 현장]

4.

"야!" 하주석은 왜 발끈했나? 문동주 교체 → 벤치클리어링 감정싸움까지, 달아오른 그라운드 [창원현장]

5.

21세 아기독수리 날았다! 아홉수 탈출 → '8월 OPS 1.013' 불방망이+쐐기포까지…문현빈의 진심 "자신감 붙었다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.