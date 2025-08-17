빛바랜 삭발 투혼? '하주석 벤클'에 묻힌 6이닝 역투…신민혁의 진심어린…

|
|
[창원=스포츠조선 김영록 기자] "처음엔 무슨 상황인지도 몰랐다. 갑자기 (박)민우 형이 내 쪽으로 달려오더라."
신민혁은 이날 6이닝 4실점으로 역투했다. 1회초 2점을 먼저 내줬지만, NC 타선이 4-2로 뒤집었다.
하지만 5회초 노시환에게 동점 투런을 허용했다. NC가 2점을 추가하며 6-4로 달아났지만, 8회초 노시환이 연타석 동점 투런포를 쏘아올려 신민혁의 승리는 날아갔다.
신민혁은 선두타자 하주석을 몸쪽 체인지업으로 헛스윙 삼진을 잡았다. 삼진으러 잡고 소리를 지르며 포효했다.
덕아웃으로 돌아가려던 하주석이 흥분을 하며 신민혁에게 다가갔다. 입 모양을 보면 "뭐하는 거냐"라고 다그치는 모습. 박민우가 급히 달려와 하주석을 막아섰고, 벤치클리어링이 발생했다. 신민혁의 사과로 마무리.
경기 후 만난 신민혁은 상황의 책임을 자신에게 돌렸다. 하주석과의 승부를 앞두고 얼굴로 글러브를 가린 채 기합을 넣은 태도가 잘못이었다고 돌아봤다.
|
신민혁은 최근 고전을 면치못했다. 지난 1일 KT 위즈전(4⅓이닝 3실점 2자책 2홈런), 7일 키움전(6이닝 9실점 8자책 3홈런)에 잇따라 많은 홈런을 허용했다. 심기일전 한화전이었다.
그는 "초심으로 돌아간다는 생각으로 머리를 짧게 밀고 오늘 경기에 임했다. 요즘 워낙 좋지 않아서 오늘은 꼭 팀 승리에 도움이 되고 싶었다"며 "바깥쪽으로 빼려던 공이 가운데로 쏠려서 오늘도 또 홈런을 맞았다. 그래서 자책하는 모습을 보인 것 같다"고 돌아봤다. 이용훈 투수코치는 "이미 준 건 다 잊어버려라. 다음에 올라가면 어떻게 할지 고민하자"고 조언하며 격려했다.
|
드래프트 동기인 하주석을 뜯어말린 박민우가 더그아웃에선 신민혁의 머리를 쓰다듬으며 '캡틴의 품격'을 보여줬다. 신민혁은 "벤치클리어링은 처음이라 많이 당황했는데, 민우 형이 '정신차리고 네 할일 해라'고 딱 말씀해주신 덕분에 다음 결과가 좋았다"며 감사를 표했다.
이날 투구를 통해 신민혁은 5년 연속 100이닝을 달성한 KBO 역대 70번째 투수가 됐다. 신민혁은 "그런 기록 있는 줄도 몰랐는데, 앞으로도 더 길게 기록을 이어가고 싶다"고 다짐했다.
|
창원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com