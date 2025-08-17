스포츠조선

발목 아프다고 해서 2군 보냈는데, 수술이라니...키움, 6년 다년계약 베테랑 포수 수술대

기사입력 2025-08-17 14:07


1일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 두산의 경기. 2회말 1타점 적시타 날린 키움 김재현. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.01/

[스포츠조선 김용 기자] 발목 아프다고 해서 내렸는데, 수술이라니...

키움 히어로즈 베테랑 포수 김재현이 수술대에 오른다.

키움은 김재현이 19일 서울에 있는 세종스포츠정형외과에서 오른쪽 발목 뼛조각 및 골극 제거술과 인대 봉합술을 한꺼번에 받는다고 알렸다.

김재현은 지난 12일 SSG 랜더스와의 경기 도중 오른 발목 통증을 호소해 13일 1군 엔트리에서 말소됐다. 당시에는 수술까지 필요한 큰 부상인지는 생각하지 못했다. 그런데 16일 정밀 검진 결과 생각보다 상태가 좋지 않아 결국 수술까지 결정됐다. 오른쪽 발목 골편 및 골극 제거 수술이 필요하다는 소견과 함께 발목 불안정성 해소를 위한 인대 봉합술도 권유받았다.

수술 후 복귀까지 약 3개월이 소요될 것으로 예상된다. 이번 시즌 종료 후 진행되는 스프링캠프에는 정상적으로 합류할 수 있을 전망이다. 구단은 김재현이 건강하게 회복할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다.

수술을 앞둔 김재현은 "이번 시즌 끝까지 팀과 함께하고 싶어 힘을 냈는데, 그러지 못하게 돼 아쉽다. 재활에 최선을 다해 건강한 모습으로 돌아오겠다"고 말했다.

김재현은 올시즌을 앞두고 키움과 6년 총액 10억원 비FA 다년계약을 체결했다. 그만큼 수비에서는 안정적인 모습을 인정받았다는 뜻. 김건희, 김동헌 등 어린 유망주 포수들이 크는 가운데 김재현이 중심을 잡아줘야 한다는 구단의 판단이었다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

