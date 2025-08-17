발목 아프다고 해서 2군 보냈는데, 수술이라니...키움, 6년 다년계약 …

|
[스포츠조선 김용 기자] 발목 아프다고 해서 내렸는데, 수술이라니...
김재현은 지난 12일 SSG 랜더스와의 경기 도중 오른 발목 통증을 호소해 13일 1군 엔트리에서 말소됐다. 당시에는 수술까지 필요한 큰 부상인지는 생각하지 못했다. 그런데 16일 정밀 검진 결과 생각보다 상태가 좋지 않아 결국 수술까지 결정됐다. 오른쪽 발목 골편 및 골극 제거 수술이 필요하다는 소견과 함께 발목 불안정성 해소를 위한 인대 봉합술도 권유받았다.
수술 후 복귀까지 약 3개월이 소요될 것으로 예상된다. 이번 시즌 종료 후 진행되는 스프링캠프에는 정상적으로 합류할 수 있을 전망이다. 구단은 김재현이 건강하게 회복할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다.
김재현은 올시즌을 앞두고 키움과 6년 총액 10억원 비FA 다년계약을 체결했다. 그만큼 수비에서는 안정적인 모습을 인정받았다는 뜻. 김건희, 김동헌 등 어린 유망주 포수들이 크는 가운데 김재현이 중심을 잡아줘야 한다는 구단의 판단이었다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com