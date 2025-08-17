스포츠조선

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴 쓸어내린 한화 "이틀 더 지켜본다" [창원체크]

최종수정 2025-08-17 16:06

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴…
한화 선발투수 문동주. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴…
사진=MBC스포츠+, Tving 캡쳐

[창원=스포츠조선 김영록 기자] 말 그대로 '천만다행'이다. 타구에 오른팔을 강타당한 문동주가 다행히 부상을 당하지 않았다.

한화 이글스는 17일 창원 NC파크에서 열리는 NC 다이노스와의 주말시리즈 마지막 경기를 앞두고 문동주의 상태에 대해 "X레이 검진 결과 특이 소견은 발견되지 않았다"고 전했다.

한화를 넘어 한국 야구 입장에서도 천만다행이다. 문동주는 '대전 왕자'를 넘어 이미 전국구 스타이자 KBO리그를 대표하는 아이콘 같은 투수다. '161㎞'로 대표되는 한국 야구의 구속 혁명을 이끄는 선봉장이기도 하다.

문동주는 전날 한화가 2-4로 뒤지던 4회말 2사 후 NC 최정원의 투수 강습 타구에 오른팔을 맞고 교체됐다. 볼카운트 1B1S에서 3구째 137㎞ 포크볼을 공략한 타구는 글러브를 갖다댈새도 없이 문동주의 오른팔을 때렸다.

타구에 맞은 문동주가 마운드 위를 구르며 한동안 고통스러워하는 모습에 지켜보는 팬들의 가슴은 찢어졌다. 문동주의 선발등판 날을 맞이해 문동주의 유니폼이나 치어풀을 들고 창원 현장을 찾은 팬들은 눈물을 흘리기도 했다. 최정원은 달려와 미안함을 표했지만, 한화 코치진이 '경기중의 일이니 괜찮다'는 의미로 보이는 손짓으로 위로했다.


'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴…
한화 선발투수 문동주가 역투하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com
문동주는 즉각 교체됐고, 조동욱이 몸을 급하게 푼 뒤 교체 출격했다. 문동주는 부축을 받으며 라커룸으로 향했고, 아이싱을 진행했다. '던지는 팔'인 만큼 지켜보는 이들의 걱정은 컸다.

다행히 문동주는 경기 후반부 한화 더그아웃으로 돌아와 팬들을 다소나마 안심케 했다.

한화 구단은 "이날 오전 X레이 검진을 진행한 결과 특별한 문제는 발견되지 않았다"면서도 "현재 붓기가 있어 이틀 정도 더 상태를 지켜보고, 향후 계획을 결정할 것"이라고 덧붙였다.


한화는 1999년 이후 26년만의 한국시리즈 우승에 도전하고 있다. 문동주를 향한 기대감도 그 어느 때보다 크다. 무엇보다 건강이 최우선이다.


창원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

스포츠 많이본뉴스
1.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

2.

"앱솔루리 넥스트 레벨" 손흥민 첫 공격포인트에 중계진 경악, 첫 선발→경기 최우수선수 선정…MLS 무대가 좁다 좁아

3.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

4.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

5.

30살 전성기에 1년 강제 공백기, 생애 첫 끝내기로 설움 날렸다…"작년 우여곡절 많았는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

2.

"앱솔루리 넥스트 레벨" 손흥민 첫 공격포인트에 중계진 경악, 첫 선발→경기 최우수선수 선정…MLS 무대가 좁다 좁아

3.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

4.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

5.

30살 전성기에 1년 강제 공백기, 생애 첫 끝내기로 설움 날렸다…"작년 우여곡절 많았는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.