스포츠조선

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

기사입력 2025-08-17 17:02


'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/기

[부산=스포츠조선 김용 기자] "위닝이 문제가 아니라 한 경기, 한 경기가 중요하다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 죽다 살아났다.

삼성은 15, 16일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 5연패를 끊고, 모처럼 만에 연승을 거두며 5위권 경쟁팀들과의 승차를 줄였다. 이달 초 5연패에 빠진 뒤 겨우 연패를 끊고 승패를 반복하다, 또 5연패를 당해버리니 순위가 8위까지 급추락했는데 그래도 롯데전을 통해 반등의 발판을 마련했다. 5위 KIA 타이거즈와의 승차가 3경기니 충분히 추격이 가능한 상황이다.

후반기에 하도 부진하다보니 위닝시리즈 자체도 귀하다. 그래도 롯데전 2연승으로 17일 경기 결과에 관계 없이 위닝시리즈 확보. 하지만 경기를 앞두고 만난 박진만 감독은 "우리는 위닝이 중요한게 아니라 한 경기, 한 경기에 전력으로 임하는 상태다. 매 경기 끝까지 최선을 다해야 한다"고 강조했다.

당연히 3연전 스윕이 욕심날 수밖에 없다. 이날 경기 키는 선발 이승현(좌완)이다. 팔꿈치 부상 복귀 이후 두 경기 불안했다. 박 감독은 "아직 팔꿈치쪽 신경이 쓰이는 것 같다. 전반기 좋았을 때와 비교하면 구위가 아직 다 올라오지 않은 것 같다"고 밝혔다.

이날은 불펜도 김재윤, 배찬승이 쉰다. 3연투를 막기 위해서다. 필승조, 마무리가 없다. 선발이 최대한 길게 끌어줘야 하는 상황. 박 감독은 세이브 상황이 오면 어떻게 대처할지에 대해 "이승현(우완)도 나오면 3연투인데, 그나마 투구수가 적었다. 이승현은 세이브 상황이 오면 그 때 투입할 수 있게 대기한다"고 밝혔다.

삼성은 이날 롯데 에이스 감보아를 맞이한다. 벌써 세 번째 맞대결이다. 첫 맞대결은 감보아의 KBO리그 데뷔전. 그 때 '예절 바른 홈스틸 허용'으로 화제가 된 경기였다. 하지만 감보아는 두 번째 맞대결에서 6이닝 8삼진 1실점으로 삼성에 설욕했다. 박 감독은 "세 번이나 만나면 장단점이 있을 거다. 첫 경기는 멋 모르고 친 경기고, 두 번째는 상대 구위를 확인하고 힘들었다. 오늘 세 번째니 어느 정도 눈에 보이는 부분이 있을 것이다. 타선 분위기가 좋기 때문에 그 분위기를 잘 이어갈 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.


부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

2.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

3.

‘미우새’ 윤시윤, 홀로 키운 어머니 사연에 눈물…몽골 여행서 속마음 고백

4.

레이디제인, 쌍둥이 출산 한 달만에 안타까운 소식…"혈관종에 병원 예약"

5.

'美이민설' 공효진, ♥케빈오와 신혼 한풀이..뉴욕 축제 즐기고 정호연까지 조우[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

2.

'주승우 아직 수술도 안했는데...' 새 마무리 벌써 3연투라니... 설종진 대행 "이제부터 3연투는 안하기로" [고척 코멘트]

3.

토트넘 초대박! 히샬리송 부활→48시간 내 에제 영입…'이별' 손흥민+'부상' 매디슨 '공백' 걱정없어, EPL '다크호스' 급부상

4.

'157㎞' 신인 파이어볼러 → '필살기' 갖추니 한화 필승조 발돋움+닥터K 폭풍성장…1000승 사령탑도 찬사[인터뷰]

5.

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴 쓸어내린 한화 "이틀 더 지켜본다" [창원체크]

스포츠 많이본뉴스
1.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

2.

'주승우 아직 수술도 안했는데...' 새 마무리 벌써 3연투라니... 설종진 대행 "이제부터 3연투는 안하기로" [고척 코멘트]

3.

토트넘 초대박! 히샬리송 부활→48시간 내 에제 영입…'이별' 손흥민+'부상' 매디슨 '공백' 걱정없어, EPL '다크호스' 급부상

4.

'157㎞' 신인 파이어볼러 → '필살기' 갖추니 한화 필승조 발돋움+닥터K 폭풍성장…1000승 사령탑도 찬사[인터뷰]

5.

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴 쓸어내린 한화 "이틀 더 지켜본다" [창원체크]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.