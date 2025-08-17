'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 …

|
|
[인천=스포츠조선 박재만 기자] 이런 장면은 또 처음이네. 세리머니를 하려다 실수로 상대 선수 발을 밟은 에리디아는 통증을 호소하며 펄쩍 뛴 문보경에게 다가가 미안한 마음을 전했다.
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 선발 임찬규의 호투와 2회 터진 김현수의 투런포를 앞세워 LG가 경기 초반 분위기를 리드했다.
4회 2사 LG 선발 임찬규가 SSG 에레디아에게 좌전 안타를 허용했다. 2사 이후 안타를 치고 나간 에레디아는 1루 베이스를 밟은 직후 세리머니를 펼치려다 깜짝 놀라고 말았다.
|
스파이크 위쪽은 부드러운 에나멜 재질로 처리돼 쇠로 만들어진 스파이크 충격을 그대로 받은 1루수 문보경은 제자리에서 펄쩍 뛰며 통증을 호소했다. 고의성은 전혀 없었던 상황 실수로 세리머니를 하려다 문보경 왼쪽 발을 밟은 에레디아는 양손을 뻗으며 문보경에게 미안한 마음을 전했다.
통증을 호소하던 문보경도 경기를 이어갈 수 있다는 제스처를 취했다. 실수로 문보경의 발을 스파이크로 찍었던 에레디아는 미안한 마음이 남았는지 재차 상태를 물은 뒤에야 경기를 이어갔다.
|
|