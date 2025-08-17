스포츠조선

'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 몰라

기사입력 2025-08-17 19:37


'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 …
안타치고 나가 세리머니를 하려던 에리디아가 실수로 1루수 문보경 발을 밟았다.

'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 …
통증을 호소하는 문보경에게 급히 다가가 미안한 마음을 전한 에레디아. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[인천=스포츠조선 박재만 기자] 이런 장면은 또 처음이네. 세리머니를 하려다 실수로 상대 선수 발을 밟은 에리디아는 통증을 호소하며 펄쩍 뛴 문보경에게 다가가 미안한 마음을 전했다.

안타 친 타자 SSG 에레디아가 실수로 LG 1루수 문보경의 발을 스파이크로 찍고 말았다. 야구 스파이크 특성상 위쪽은 부드러운 에나멜 재질로 되어 있어 쇠로 된 스파이크에 찍힌 문보경은 제자리에서 펄쩍 뛰며 통증을 호소했다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 선발 임찬규의 호투와 2회 터진 김현수의 투런포를 앞세워 LG가 경기 초반 분위기를 리드했다.

4회 2사 LG 선발 임찬규가 SSG 에레디아에게 좌전 안타를 허용했다. 2사 이후 안타를 치고 나간 에레디아는 1루 베이스를 밟은 직후 세리머니를 펼치려다 깜짝 놀라고 말았다.


'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 …
세리머니를 하려다 실수로 그만 1루수 문보경 발등을 찍은 에레디아.
평소처럼 안타 세리머니를 하려던 에레디아는 깜짝 놀라며 곧바로 뒤를 돌아봤다. 실수로 1루수 문보경의 왼쪽 발을 스파이크로 밟은 에레디아는 어쩔 줄 몰라 했다.

스파이크 위쪽은 부드러운 에나멜 재질로 처리돼 쇠로 만들어진 스파이크 충격을 그대로 받은 1루수 문보경은 제자리에서 펄쩍 뛰며 통증을 호소했다. 고의성은 전혀 없었던 상황 실수로 세리머니를 하려다 문보경 왼쪽 발을 밟은 에레디아는 양손을 뻗으며 문보경에게 미안한 마음을 전했다.

통증을 호소하던 문보경도 경기를 이어갈 수 있다는 제스처를 취했다. 실수로 문보경의 발을 스파이크로 찍었던 에레디아는 미안한 마음이 남았는지 재차 상태를 물은 뒤에야 경기를 이어갔다.


'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 …
얼마나 아팠으면 1루수 문보경은 제자리에서 펄쩍 뛰었다.

'실수로 그만' 1루수 문보경 발등 찍은 에레디아...미안해서 어쩔 줄 …
괜찮다는 문보경에게 연신 사과하는 에레디아.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

2.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

3.

"인생은 한예슬처럼"…한예슬♥류성재 부부, 이국적 풍광에 '찰떡' 비주얼 커플

4.

이순실, 남편 향한 집착 고백 "카시트 다 뽑고, 차 불태운다" ('사당귀')

5.

박명수 "코요태에 궁금한 점? 신지♥문원 결혼 소식"(사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

2.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

3.

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴 쓸어내린 한화 "이틀 더 지켜본다" [창원체크]

4.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

5.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

2.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

3.

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴 쓸어내린 한화 "이틀 더 지켜본다" [창원체크]

4.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

5.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.