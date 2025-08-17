'2:0→2:3→5:3, 10회 역전극' 3연패 탈출, 5할 복귀. 이강…

스포츠조선

KT 김민혁이 10회초 역전 2루타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 사진제공=KT 위즈

KT 선발 패트릭이 역투하고 있다. 사진제공=KT 위즈

KT 스티븐슨이 7회초 동점타를 치고 있다. 사진제공=KT 위즈

[고척=스포츠조선 권인하 기자]KT 위즈가 3연패에서 벗어나며 다시 5할 승률로 돌아왔다.

KT는 17일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기서 불펜진의 안정적인 무실점 피칭과 스티븐스의 동점타, 김민혁의 역전타, 강백호의 쐐기타로 3연패에서 탈출했다.

10위 키움에 스윕을 당할뻔 했던 KT는 3연패에서 탈출하면서 55승4무55패로 5할 승률에 복귀했다.

쿠에바스와 이별하고 영입한 패트릭이 선발로 나선 KT는 스티븐슨(중견수)-허경민(3루수)-김민혁(좌익수)-강백호(지명타자)-황재균(1루수)-김상수(2루수)-장진혁(우익수)-조대현(포수)-권동진(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

KT는 초반 키움 선발 정현우를 공략해 앞서나갔다. 1회초 2사후 김민혁의 좌측 2루타에 이어 강백호의 우측 펜스를 맞히는 2루타로 선취점을 뽑았고, 2회초에도 김상수의 2루타와 희생번트, 상대 실책으로 1점을 더해 2-0으로 앞섰다.

4회말 패트릭이 폭투로 1점을 헌납했고, 5회말 1사 2루서 임지열에게 역전 투런포를 맞아 2-3으로 리드를 당했다. 자칫 키움에게 스윕을 당하며 4연패를 당할 위기.

6회초 2사 1,2루의 기회를 아쉽게 놓친 KT는 6회말 패트릭이 안타와 볼넷으로 2사 1,2루의 위기를 맞았다. 투구수가 108개에 이르러 결국 교체. 그런데 구원 투수로 올라온 이상동마저 박주홍에게 볼넷을 내줘 만루까지 몰렸다. 송성문과 만난 이상동은 다행히 중견수 플라이로 처리해 무실점으로 넘겼다.

키움은 7회초 두번째 투수로 올라온 김윤하를 상대로 승부를 원점으로 돌렸다. 선두 장진혁의 볼넷과 희생번트로 1사 2루의 기회를 만든 KT는 대타 이정훈이 3루수 파울 플라이로 물러나며 이대로 끝나는가 했지만 스티븐슨이 좌중간 2루타로 3-3 동점을 만들어냈다. 이어진 2사 2루서 허경민이 바뀐 전준표를 맞이했으나 우익수 플라이에 그쳐 역전에는 실패했다.


KT 박영현이 17일 키움전서 데뷔 첫 세이브를 기록한 뒤 포수 조대현과 밝게 웃고 있다. 사진제공=KT 위즈

KT 강백호가 10회초 쐐기 1타점 안타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 사진제공=KT 위즈

KT 김민혁이 10회초 역전 2루타를 때리고 있다. 사진제공=KT 위즈

8회초엔 김민혁과 황재균이 볼넷을 골라 1사 1,2루의 역전 기회를 얻었으나 김상수와 장진혁이 연속삼진으로 물러났다.

아쉬운 기회를 살리지 못했지만 KT는 탄탄한 불펜진이 있었다.

이상동이 7회까지 무실점으로 막았고, 8회말엔 손동현이 올라와 6개로 삼자범퇴로 끝냈다. 9회말엔 마무리 박영현이 8일만에 등판해 안타 1개를 내줬지만 후속타없이 무실점으로 막았다.

승부는 결국 연장으로 흘렀는데 연장 10회초에 KT가 균형을 깼다. 선두 허경민이 좌전안타로 출루했고 이어 김민혁이 희생번트를 실패했지만 우중간을 꿰뚫는 역전 2루타를 쳐 4-3으로 재역전에 성공했다. 곧이어 강백호의 우전안타도 터져 5-3.

10회말엔 소형준이 올라와 키움의 중심타선을 삼자범퇴로 막아 경기 종료. 박영현이 시즌 3승째를 얻었고 소형준은 데뷔 첫 세이브를 기록했다.

KT 이강철 감독은 경기 후 "모든 선수들이 연패를 끊고자 하는 의지가 컸다"며 선수들을 칭찬했다.

이어 "선발 패트릭(5⅔이닝 5안타(1홈런) 4볼넷 6탈삼진 3실점)이 자기 역할을 다했다. 이어 나온 불펜 투수들도 추가 실점 없이 잘 막아주며 승리의 발판을 마련했다"며 "10회 허경민의 안타와 김민혁, 강백호가 연속 안타로 2타점을 내며 승리할 수 있었다"며 10회초 집중력을 칭찬.

이 감독은 "선수들 한 주간 수고 많았고, 원정 경기 응원오신 팬 분들께 감사드린다"라고 팬들에게도 감사함을 전했다. 고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



