스포츠조선

2 vs 15 실화? '안방 거포군단' 아니었어? 8월 집 밖에서만 힘쓴 홈런군단, 운명 걸린 홈 6연전은 어떨까

기사입력 2025-08-18 05:15


2 vs 15 실화? '안방 거포군단' 아니었어? 8월 집 밖에서만 힘쓴…
17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 1사 만루. 삼성 김영웅이 롯데 김원중을 상대로 동점 만루홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 김원중. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/

[스포츠조선 정현석 기자]패턴이 바뀐걸까.

삼성 라이온즈가 롯데 자이언츠를 팔판으로 벼랑 끝에서 탈출했다.

주중 안방에서 KIA에 스윕패를 당했던 삼성은 롯데와의 부산 원정 3연전에서 2승1무로 희미해져 가던 가을야구의 희망을 되살렸다.

롯데 덕분이기도 했지만, 달아나지 못한 KIA 덕분이기도 했다.

삼성에 3연승으로 기세를 올린 KIA는 잠실서 두산을 만나 불펜 난조 속에 싹쓸이 패를 하고 말았다. KIA가 한걸음도 달아나지 못하면서 삼성은 혼돈 속 3팀이 된 5위(KIA, KT, NC)와 2.5게임 차 거리를 유지할 수 있었다.


2 vs 15 실화? '안방 거포군단' 아니었어? 8월 집 밖에서만 힘쓴…
17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회초 삼성 디아즈가 롯데 감보아를 상대로 투런홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 감보아. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/
125개의 팀 홈런으로 홈런 1위군단 삼성의 패턴이 달라질 조짐이다.

삼성은 7월까지 홈런 잘 터지는 안방 라이온즈파크에서 홈런을 집중시켰왔다. 그 덕분에 홈승률이 높았고, 반면 원정승률은 뚝 떨어졌다.

하지만, 이달 들어 홈런 패턴이 살짝 달라졌다.


8월 첫 홈 3연전인 LG전을 싹쓸이 당했다. 홈런은 2개 쳤지만, 5홈런을 내줬다.

인천으로 옮겨 6개의 홈런을 치며 위닝시리즈를 달성했다. 피홈런은 2개만 내줬다.

수원으로 이동해 3개의 홈런을 쳤지만, 4개의 피홈런을 내주며 1승2패.
2 vs 15 실화? '안방 거포군단' 아니었어? 8월 집 밖에서만 힘쓴…
17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 1사 만루. 삼성 김영웅이 롯데 김원중을 상대로 동점 만루홈런을 날렸다. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/
원정에서 홈런 감을 끌어올리며 대구(KIA전)로 온 삼성은 3연전 내내 홈런을 하나도 날리지 못했다. KIA에게 8개의 피홈런을 내주면서 싹쓸이 패를 당했다.

그러더니 부산에 가자 다시 홈런포를 재가동했다.

16일 홈런 3방을 몰아치며 10대4 대승을 거두며 5연패에서 탈출했다. 피홈런은 없었다. 17일에도 부활한 구자욱의 9회 쐐기 솔로포로 4대1 승리를 확인했다. 역시 피홈런은 없었다.

18일에도 홈런을 앞세워 승리할 뻔 했다.

1-0으로 앞선 4회 디아즈가 롯데 에이스 감보아를 상대로 달아나는 투런홈런을 날리며 앞서갔다. 선발 이승현이 잘 던졌지만 불펜 난조로 3-7로 패색이 짙었다. 하지만 8회 김영웅이 롯데 마무리 김원중을 상대로 동점 그랜드슬램을 날리며 경기를 원점으로 돌렸다. 9회 디아즈의 역전 적시타로 8-7을 만들었지만, 9회말 황성빈에게 동점 홈런을 내주며 연장을 허용했다. 결국 11회 연장 승부 끝에 8대8 무승부로 3연전을 2승1무로 마쳤다.


2 vs 15 실화? '안방 거포군단' 아니었어? 8월 집 밖에서만 힘쓴…
17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 9회초 1사 만루. 1타점 적시타 날린 삼성 디아즈. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/
8월 들어 17홈런을 치고, 20피홈런을 허용했다. 홈에서 2홈런, 원정에서 15홈런을 날렸다. 반면, 홈에서 13피홈런, 원정에서 7피홈런을 내줬다.

부산 혈투를 마치고 안방 대구로 돌아간 삼성은 이번주 NC→키움과 안방 6연전을 치른다. 31경기를 남긴 시점. 삼성 박진만 감독 말대로 "1경기 1경기가 중요한" 시기다.

삼성의 홈런포는 과연 다시 안방에서 살아날까. 올시즌 삼성 운명을 좌우할 중요한 변수다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

3.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

4.

지예은, 울쎄라+다이어트로 투턱 실종..유재석 "진짜 갸름해졌다"(런닝맨)

5.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

3.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

4.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

5.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

3.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

4.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

5.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.