[속보] '천만다행! 충돌후유증 없다' 팀파베이 김하성 4경기 연속안타 …

|
[스포츠조선 이원만 기자] '금강불괴 모드'가 살아있었다.
샌프란시스코를 상대로 2연승을 따낸 케빈 캐시 탬파베이 감독은 챈들러 심슨(좌익수)-얀디 디아즈(지명타자)-브랜든 로우(2루수)-주니어 카미네로(3루수)-제이크 맨검(중견수)-김하성(유격수)-헌터 페두시아(포수)-에베르손 페레이라(중견수)-밥 시모어(1루수) 순으로 라인업을 구성했다.
|
그런데 17일 경기 막판에 부상이 우려되는 아찔한 장면이 나왔다. 9회초 마지막 타석에서 좌전안타를 치고 나간 김하성은 다음 타자 페두시아 타석 때 2루 도루에 성공했다. 이어 페두시아가 포수 앞 땅볼을 쳤을 때 3루로 내달리다 태그 아웃됐다.
|
하지만 머리 부위를 부딪힌 탓에 후유증이 우려됐다. 김하성은 약 11개월에 걸친 어깨 재활을 마친 후 지난 7월 초 빅리그 무대에 복귀했다.
그러나 오랜 재활과정을 거친 탓인지 실전에서 자주 다치는 모습이 나왔다. 복귀전이었던 7월 5일 디트로이트 타이거스와의 경기에서 3루 도루를 시도하다 오른쪽 종아리에 통증이 생기는 바람에 4일간 경기에 나오지 못했다.
종아리가 회복된 뒤에 또 부상을 입었다. 7월 22일 시카고 화이트삭스와 홈경기 때 2회말 볼넷으로 나간 뒤 2루 도루를 성공하는 과정에서 허리를 다쳤다. 두 차례 부상이 모두 도루 과정에서 발생했다. 공격적인 주루플레이는 원래 김하성의 장점이자 본능이다. 복귀 이후 이런 모습을 다시 보여주는 것 자체는 나쁘지 않다.
|
김하성은 올 시즌 후 또는 2026년 후 다시 FA를 앞두고 있다. 때문에 신중한 자기관리가 필요할 듯 하다. 지금은 공격적인 주루플레이로 어필하는 것보다 형편없이 떨어진 타격감을 끌어올리는 게 시급하다. 최근 3경기 연속안타가 나오고 있지만, 김하성의 시즌 타율은 아직도 0.213(75타수 16안타)에 불과하다. 이 정도로는 전혀 경쟁력을 어필할 수 없다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com