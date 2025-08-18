스포츠조선

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

기사입력 2025-08-18 08:20


17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 4회초 LG 김현수가 내야 안타 후 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/

[스포츠조선 나유리 기자]압도 당했다. 이길 수 있는 찬스 자체를 만들기가 어려웠다. 지난해에 이어 올해도 LG 트윈스와의 상대 전적에서 열세를 보이는 SSG 랜더스다.

SSG는 지난 주말 인천 SSG랜더스필드 홈에서 열린 LG와의 3연전에서 1승2패를 기록했다. 루징 시리즈. 주말 3연전은 1위팀과의 '빅매치'답게 전 경기 매진을 기록했다. 랜더스필드 좌석 2만3000장의 티켓이 모두 팔렸고, 이 시리즈에 대한 팬들의 기대감을 읽을 수 있었다.

하지만 SSG의 좋았던 흐름이 끊기고 말았다. 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈를 상대로 3연승을 챙기면서 3위 롯데를 바짝 추격하던 SSG는 또다시 'LG의 벽'을 넘지 못했다.

3연전 첫날이었던 15일 3회말 먼저 2점을 뽑았지만, 병살타가 나오면서 더 멀리 달아나지 못했던 SSG는 6회초 덜미를 잡히며 2-2 동점을 허용했다. 그리고 8회초 이로운이 주자를 쌓고, 마무리 조병현이 박동원에게 3점 홈런을 맞으면서 무너지고 말았다. 팀의 자랑인 필승조가 무너지니 손쓸 수가 없었다.


16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG의 경기, SSG 조병현이 역투하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.16/
이튿날인 16일에는 정말 천신만고 끝에 이겼다. 1-3으로 끌려가다가 5회말 기예르모 에레디아의 만루 홈런으로 뒤집은 SSG는 6회초 오지환에게 다시 만루홈런을 얻어맞아 자칫 분위기가 최악이 될 뻔 했다. 그러나 6회말 다시 터진 최지훈의 대타 적시타와 8회말 쐐기타로 간신히 10대7 승리할 수 있었다.

그러나 분위기를 이어가는데는 실패했다. 3연전 마지막날인 17일에는 대체 선발 최민준이 등판했으나 타선이 유독 약한 임찬규 공략에 완벽 실패하면서 1대6로 완패했다. 사실상 손 한번 제대로 쓰지 못하고 경기 내내 밀리는 승부를 펼쳤다.

벌써 3년째 LG와의 상대 전적에서 고전하는 SSG다. SSG가 통합 우승을 차지했던 2022시즌에도 LG를 만나면 유독 팽팽한 접전을 벌인 끝에 8승1무7패를 기록했고, 2023시즌부터는 쭉 밀렸다.


17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. SSG 3루수 최정이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/
2023시즌에는 4승12패, 2024시즌에는 4승1무11패, 그리고 올해도 5승10패로 크게 열세를 보이는 SSG다. 물론 LG가 2010년대 이후로 꾸준히 포스트시즌에 진출하는 탄탄한 팀인 것도 사실이지만, 유독 상대 전적에서 이정도의 차이를 보이는 것은 SSG 선수들이 LG전에서 경기를 제대로 풀어가지 못한다는 뜻으로도 해석할 수 있다.


2위팀인 한화 이글스를 상대로는 6승6패 동률로 선전하고 있고, 순위 라이벌팀인 롯데를 상대로는 8승5패 우세다. 또다른 경쟁팀인 KIA 타이거즈에 7승8패, KT 위즈에는 6승5패, NC 다이노스에 6승1무2패로 선전 중이다.

포스트시즌 그 이상을 바라보기 위해서는 언젠가 반드시 넘어야 할 LG라는 벽을 깨나갈 수 있을까. 더 무서운 팀이 되기 위해서는 완전한 열세는 없어야 하는 것도 사실이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

