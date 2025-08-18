'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

|
[스포츠조선 나유리 기자]압도 당했다. 이길 수 있는 찬스 자체를 만들기가 어려웠다. 지난해에 이어 올해도 LG 트윈스와의 상대 전적에서 열세를 보이는 SSG 랜더스다.
3연전 첫날이었던 15일 3회말 먼저 2점을 뽑았지만, 병살타가 나오면서 더 멀리 달아나지 못했던 SSG는 6회초 덜미를 잡히며 2-2 동점을 허용했다. 그리고 8회초 이로운이 주자를 쌓고, 마무리 조병현이 박동원에게 3점 홈런을 맞으면서 무너지고 말았다. 팀의 자랑인 필승조가 무너지니 손쓸 수가 없었다.
벌써 3년째 LG와의 상대 전적에서 고전하는 SSG다. SSG가 통합 우승을 차지했던 2022시즌에도 LG를 만나면 유독 팽팽한 접전을 벌인 끝에 8승1무7패를 기록했고, 2023시즌부터는 쭉 밀렸다.
2위팀인 한화 이글스를 상대로는 6승6패 동률로 선전하고 있고, 순위 라이벌팀인 롯데를 상대로는 8승5패 우세다. 또다른 경쟁팀인 KIA 타이거즈에 7승8패, KT 위즈에는 6승5패, NC 다이노스에 6승1무2패로 선전 중이다.
포스트시즌 그 이상을 바라보기 위해서는 언젠가 반드시 넘어야 할 LG라는 벽을 깨나갈 수 있을까. 더 무서운 팀이 되기 위해서는 완전한 열세는 없어야 하는 것도 사실이다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com