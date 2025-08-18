스포츠조선

120억 계약 하자마자 ML 진출 선언, 일본 홈런왕과 '미친' 경쟁하나

기사입력 2025-08-18 13:40


120억 계약 하자마자 ML 진출 선언, 일본 홈런왕과 '미친' 경쟁하나
스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]120억 다년 계약을 체결한지 채 한달도 되지 않았는데, 올 시즌 종료 후 메이저리그 포스팅 도전을 선언했다. 과연 좋은 조건을 받을 수 있을까.

키움 히어로즈 내야수 송성문은 지난 17일 서울 고척스카이돔에서 가진 인터뷰에서 "포스팅 신청은 시즌 끝나고 해볼 생각인데 어떤 평가가 나올지 모르겠다"고 이야기했다. 그는 "사실 좋은 평가가 나올 확률이 낮을 것이다. 나이도 들고, 이제 잘한지 2년이다"라고 덧붙였다.

사실상 메이저리그 포스팅 신청 선언이다. 1996년생으로 2015년 히어로즈에 고졸 신인으로 입단한 송성문은 올 시즌을 마치면 메이저리그 포스팅 도전 요건을 갖추게 된다.

다소 의외인 사실은 키움 구단이 송성문과 지난 4일 6년 총액 120억원 전액 보장을 받는 비FA 다년 계약을 체결했다는 것이다. 키움이 KBO 역대 야수 최고액을 안길 정도로 장기 대형 계약이 갖는 의미가 큰데, 이 계약은 내년인 2026시즌부터 발효된다. 그런데 다년 계약이 시작되기도 전에 일단 포스팅 도전을 해본다는 뜻이다. 만약 송성문이 메이저리그 구단과 계약을 하게 된다면, 다년 계약은 구단과의 협의 하에 파기된다.


120억 계약 하자마자 ML 진출 선언, 일본 홈런왕과 '미친' 경쟁하나
다년 계약을 체결한 송성문(가운데). 사진=키움 히어로즈
물론 키움 구단은 다년 계약을 발표했을 당시부터 포스팅 도전에 대해 승인을 해주는 분위기였다. 키움 구단 관계자는 당시 "단, 구단이 용인할 수 있는 수준의 좋은 대우를 받는다는 조건 하에 포스팅은 얼마든지 도전할 수 있을 것"이라고 이야기 했다.

이 '조건'의 기준이 모호하다. 송성문 역시 메이저리그 구단으로부터 큰 규모 계약을 제안받기는 쉽지 않을 것이라고 보고 있는데, 일단 최소한 미국 시장에서 자신의 가치 평가를 받아보겠다는 의지로 읽힌다.

그런데 송성문에게는 이미 막강한 경쟁자가 있다. 바로 일본의 '홈런왕' 무라카미 무네타카다. 야쿠르트 스왈로스 소속으로, 2023 WBC 우승 멤버 중 한명인 무라카미는 주 포지션이 3루로 송성문과 같다. 극악의 투고타저인 일본프로야구에서 3번이나 리그 '홈런왕' 타이틀을 거머쥔 강타자다. 2022시즌에는 56홈런으로 개인 '커리어 하이'를 달성했다.

그런 무라카미도 올 시즌을 마친 후 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 도전에 나선다. 이미 뉴욕 메츠, LA 다저스 등이 무라카미에 관심을 보이고 있다는 소문이 파다하다.


120억 계약 하자마자 ML 진출 선언, 일본 홈런왕과 '미친' 경쟁하나
무라카미 무네타카. 스포츠조선DB

상대적으로 무라카미가 고평가를 받을 수밖에 없는 조건이다. 일단 거포의 색깔이 분명하고, 투고타저리그에서 홈런 타자로서의 검증을 끝냈다는 것. 또 메이저리그 구단들이 무라카미는 수년전부터 계속 관찰 추적을 해왔다는 점이 유리한 포인트다.

반면 송성문은 같은 아시아리그 출신의 타자지만, 그에 비해 비교적 관찰 대상 신입이다.

그러나 뚜렷한 장점도 있다. 무라카미와 비교해 주력과 스피드가 있고, 중장거리형 타자로서의 매력 포인트가 확실하다. 메이저리그에서도 이정후, 김하성과 비슷한 유형의 타자로 평가한다면 분명히 경쟁력은 있다.

아직 미국 현지 언론에서 송성문에 대한 특별한 언급은 없지만, 그가 포스팅 도전을 시사한만큼 구단들도 본격적인 체크에 나설 것으로 예상된다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

2.

엄정화, 암 수술 앞두고 느낌 감정..."자식 없다는 게 안도이자 슬픔"

3.

혜리, '블랙 비키니'로 뽐낸 군살 제로 몸매…팬들 '좋아요' 폭주

4.

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

5.

김종민, 무례했던 전현무 폭로..."5분 내내 얼굴에 버짐 피었다고" ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

2.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

3.

"이정후 완전 미쳤어, 다신 못 볼 수비" 美 경악, '중견수 불가' 혹평 지웠다

4.

'숨은 진주 찾아라' 스카우트 모였다…'전 TB' 신우열·'불꽃 야구' 선성권 강동우 등 19명 프로 도전장

5.

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…팰리스 감독 "다시 뛸 것", 깁스-화이트 '악몽' 재연

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

2.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

3.

"이정후 완전 미쳤어, 다신 못 볼 수비" 美 경악, '중견수 불가' 혹평 지웠다

4.

'숨은 진주 찾아라' 스카우트 모였다…'전 TB' 신우열·'불꽃 야구' 선성권 강동우 등 19명 프로 도전장

5.

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…팰리스 감독 "다시 뛸 것", 깁스-화이트 '악몽' 재연

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.