9회 2사 후에도 포기 안한 네일, 희망찬 박수로 단짝 배터리 맞이했다 [잠실 현장]

최종수정 2025-08-18 09:36

17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 8회말 팀이 역전 당하자 7이닝 무실점으로 호투한 선발투수 네일이 아쉬워하고 있다. 사진=정재근 기자

[잠실=스포츠조선 정재근 기자] 7이닝 무실점의 역투도 소용없었다. 1-0의 살얼음 리드가 또 8회에 뒤집어졌다. 9회초 2사 후 추격의 솔로포에 다시 희망찬 박수를 보낸 네일의 모습이 안타까울 뿐이었다.

KIA 타이거즈가 17일 잠실구장에서 열린 두산 베이스와의 경기에서 2대4로 역전패하며 주말 3연전 스윕패의 수모를 당했다.

1선발 네일이 7이닝 92구 6피안타 1볼넷 1사구 4탈삼진 무실점 역투를 펼쳤지만, 타선이 문제였다. 1군 선발 데뷔전을 치르는 두산의 대체 선발 제환유를 상대로 5이닝 동안 단 1득점에 그쳤다.

시작은 대량 득점의 기세였다. 1회초 1사 1, 3루에서 최형우의 희생플라이로 선취점을 뽑은 KIA는 2사 만루의 찬스를 만들었지만, 오선우의 2루 땅볼로 추가 득점에 실패했다. 안정을 찾은 제환유는 이후 5회까지 추가 실점없이 호투한 후 불펜진에 마운드를 넘겼다.


1회초 1사 1, 3루 최형우의 희생플라이 때 박찬호가 득점하고 있다.
승부는 8회말 갈렸다. 네일에게서 마운드를 넘겨받은 이준영이 선두타자 강승호에게 안타를 내줬다. 케이브의 유격수 땅볼로 한 숨을 돌린 후 마운드를 전상현에게 넘겼지만, 이날 4타수 3안타를 기록한 양의지가 2루타를 치며 1사 2, 3루의 위기에 몰렸다.

KIA 벤치는 안재석을 자동 고의4구로 내보내며 만루작전을 택했다. 그러나 전날의 히어로 김인태가 대타로 등장해 밀어내기 볼넷을 얻어내며 1-1 동점이 됐다. 이어 류현준을 삼진으로 돌려세웠지만, KIA전의 강자 조수행이 역전 2타점 적시타를 치며 승부가 뒤집혔다.


8회말 2사 만루. 역전 2타점 적시타를 친 조수행

허망한 역전을 지켜 본 네일이 눈을 감고 있다.

더그아웃에서 경기를 지켜보던 네일이 눈을 감았다.

1-4로 뒤진 9회초 마지막 공격. 위즈덤과 박민이 연속 삼진으로 물러난 뒤 김태군이 김정우를 상대로 좌월 솔로포를 쏘아 올리며 추격의 불씨를 지폈다.


김태군의 솔로포에 다시 희망을 찾은 네일

김태군을 환한 미소로 맞이하는 네일
재역전을 기대하기는 힘든 분위기였지만, 네일은 자리에서 벌떡 일어나 박수를 보내며 단짝 배터리를 환한 미소로 맞이했다.

후속타자 김호령의 삼진으로 경기는 끝났다. 네일의 작은 희망도 끝내 물거품이 됐다.

