9회 2사 후에도 포기 안한 네일, 희망찬 박수로 단짝 배터리 맞이했다 …

[잠실=스포츠조선 정재근 기자] 7이닝 무실점의 역투도 소용없었다. 1-0의 살얼음 리드가 또 8회에 뒤집어졌다. 9회초 2사 후 추격의 솔로포에 다시 희망찬 박수를 보낸 네일의 모습이 안타까울 뿐이었다.
KIA 타이거즈가 17일 잠실구장에서 열린 두산 베이스와의 경기에서 2대4로 역전패하며 주말 3연전 스윕패의 수모를 당했다.
시작은 대량 득점의 기세였다. 1회초 1사 1, 3루에서 최형우의 희생플라이로 선취점을 뽑은 KIA는 2사 만루의 찬스를 만들었지만, 오선우의 2루 땅볼로 추가 득점에 실패했다. 안정을 찾은 제환유는 이후 5회까지 추가 실점없이 호투한 후 불펜진에 마운드를 넘겼다.
KIA 벤치는 안재석을 자동 고의4구로 내보내며 만루작전을 택했다. 그러나 전날의 히어로 김인태가 대타로 등장해 밀어내기 볼넷을 얻어내며 1-1 동점이 됐다. 이어 류현준을 삼진으로 돌려세웠지만, KIA전의 강자 조수행이 역전 2타점 적시타를 치며 승부가 뒤집혔다.
1-4로 뒤진 9회초 마지막 공격. 위즈덤과 박민이 연속 삼진으로 물러난 뒤 김태군이 김정우를 상대로 좌월 솔로포를 쏘아 올리며 추격의 불씨를 지폈다.
후속타자 김호령의 삼진으로 경기는 끝났다. 네일의 작은 희망도 끝내 물거품이 됐다.