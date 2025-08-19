감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판…

|
[스포츠조선 김용 기자] 화-일요일 등판 예정이었던 폰세, 감기가 아닌 장염 때문에...
한화 이글스 '슈퍼 에이스' 폰세의 로테이션이 자꾸 꼬이고 있다. 이번에는 감기 때문에 등판이 밀린다는데, 언제 나올 수 있는 것일까.
올시즌 23경기 15승 무패 평균자책점 1.61의 특급 에이스. 전반기 한화의 1위 주역이었다. 하지만 이 투수가 후반기 들어 로테이션이 자꾸 변경되고, 한화는 LG 트윈스에 밀려 2위로 떨어진 상황이니 '뭔가 문제가 있나'라는 의구심이 들 수밖에 없는 상황이다. 사실 폰세의 건강 이슈에는 계속해서 의문 부호가 붙었던 게 사실이다. 숨길 일도 아니다. 이미 입단 전부터 야구계에 공공연하게 퍼진 내용이었다. 다른 구단들도 폰세 영입을 검토했지만, 방향을 튼 건 부상 위험 때문이었다.
|
그렇게 폰세는 6일 KT전을 던지고, 다음 12일 롯데 자이언츠전에 나섰다. 이 롯데전도 화요일이었다. 여기서 김 감독은 다시 한 번 화-일 등판을 피해줬다. 17일 NC 다이노스전은 그래서 임시 선발 황준서가 들어갔다.
|
일단 팩트 체크. 폰세는 감기가 아닌 극심한 장염에 걸린 것으로 알려졌다. 단순히 설사를 하는 증세가 아니라, 고열까지 동반한 장염이라고. 하체를 써야하는 투수 입장에서 심한 장염 증세는 최악의 시나리오다.
한화 내부에서는 폰세가 몸살 증세를 호소한다는 얘기에, 이게 전해지다 감기 몸살로 조금 다르게 전파됐다. 하지만 감기보다 더 좋지 않은 상황이다. 일단 21일 두산과의 마지막 경기에 등판하는게 최상의 시나리오인데, 그게 안되면 주말 SSG 랜더스 3연전까지 밀릴 수도 있는 가능성이 있다고 한다. 몸 회복 상태를 보고 결정할 문제다.
|
김용 기자 awesome@sportschosun.com