스포츠조선

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

최종수정 2025-08-19 00:20

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판…
12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화 선발 폰세가 7이닝 무실점 호투를 펼쳤다. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 김용 기자] 화-일요일 등판 예정이었던 폰세, 감기가 아닌 장염 때문에...

한화 이글스 '슈퍼 에이스' 폰세의 로테이션이 자꾸 꼬이고 있다. 이번에는 감기 때문에 등판이 밀린다는데, 언제 나올 수 있는 것일까.

한화는 19일 두산 베어스와의 경기 선발로 와이스를 예고했다. 원래 이날은 폰세가 등판하기로 예정됐던 날. 한화는 폰세가 감기에 걸려 당장 등판이 불가능해 등판 순서를 변경했다고 알렸다.

올시즌 23경기 15승 무패 평균자책점 1.61의 특급 에이스. 전반기 한화의 1위 주역이었다. 하지만 이 투수가 후반기 들어 로테이션이 자꾸 변경되고, 한화는 LG 트윈스에 밀려 2위로 떨어진 상황이니 '뭔가 문제가 있나'라는 의구심이 들 수밖에 없는 상황이다. 사실 폰세의 건강 이슈에는 계속해서 의문 부호가 붙었던 게 사실이다. 숨길 일도 아니다. 이미 입단 전부터 야구계에 공공연하게 퍼진 내용이었다. 다른 구단들도 폰세 영입을 검토했지만, 방향을 튼 건 부상 위험 때문이었다.


감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판…
24일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 5회말 2사 3루 한화 선발 폰세가 두산 양석환을 3루 땅볼 처리한 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.24/
시작은 LG전에 나서지 않은 것 때문이었다. 폰세는 원래 5일 KT 위즈전 등판을 할 수 있었다. 화요일 경기. 그렇게 되면 4일을 쉬고 10일 LG 트윈스전에 던질 수 있었다. 당시 한화와 LG는 1위 자리를 놓고 '미리 보는 한국시리즈'를 펼칠 때였다. 어떤 감독이라도 승리 확률이 높은 선수를 라이벌전에 투입하고 싶었을 것이다. 하지만 김경문 감독은 폰세를 6일 KT전으로 미루고, 문동주를 5일 경기로 앞당겼다. 폰세가 올시즌 4일 휴식 후 경기 내용이 좋지 않다는 판단에서였다. 실제 폰세가 프로 커리어에서 선발로 꾸준히 던지며 140이닝을 넘긴 적이 한 번도 없었다. 올해는 벌써 145⅔이닝을 소화했다.

그렇게 폰세는 6일 KT전을 던지고, 다음 12일 롯데 자이언츠전에 나섰다. 이 롯데전도 화요일이었다. 여기서 김 감독은 다시 한 번 화-일 등판을 피해줬다. 17일 NC 다이노스전은 그래서 임시 선발 황준서가 들어갔다.


감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판…
프로통산 1000승을 달성한 김경문 감독이 폰세와 하이파이브를 나누고 있다.
그런 가운데 폰세가 19일 두산전을 앞두고 감기를 이유로 또 등판이 밀린다고 하니 얼마나 몸이 좋지 않은지 궁금해지지 않을 수 없는 상황이었다.

일단 팩트 체크. 폰세는 감기가 아닌 극심한 장염에 걸린 것으로 알려졌다. 단순히 설사를 하는 증세가 아니라, 고열까지 동반한 장염이라고. 하체를 써야하는 투수 입장에서 심한 장염 증세는 최악의 시나리오다.


한화 내부에서는 폰세가 몸살 증세를 호소한다는 얘기에, 이게 전해지다 감기 몸살로 조금 다르게 전파됐다. 하지만 감기보다 더 좋지 않은 상황이다. 일단 21일 두산과의 마지막 경기에 등판하는게 최상의 시나리오인데, 그게 안되면 주말 SSG 랜더스 3연전까지 밀릴 수도 있는 가능성이 있다고 한다. 몸 회복 상태를 보고 결정할 문제다.


감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 포수 최재훈과 양상문 코치가 6이닝 무실점 호투를 펼친 선발 폰세를 칭찬하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/
또 남은 시즌 폰세의 화-일요일 4일 휴식 후 등판은 없는 것일까. 그것도 아니었다. 폰세가 장염 없이 19일 등판했다면, 24일 SSG전에 나가기로 결정이 돼있었다. 지난 두 번의 로테이션 조정을 통해 충분히 몸상태를 끌어올린 결과였다. 김 감독과 양상문 투수코치는 당장 정규시즌 경쟁도 중요하지만, 포스트시즌에 나갔을 때 폰세가 100% 경기력을 발휘하는게 가장 중요하다는 계산에 철저하게 몸 관리를 해주고 있는 상황이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

3.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

4.

'최수종♥' 하희라 눈물 고백 "4번 유산과 육아, 배우 복귀 안하려 했다"

5.

‘애마’ 진선규 “매일 기초 9단계씩 신부화장, 할수록 얼굴서 빛나더라”

스포츠 많이본뉴스
1.

"이정후 완전 미쳤어, 다신 못 볼 수비" 美 경악, '중견수 불가' 혹평 지웠다

2.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

3.

'숨은 진주 찾아라' 스카우트 모였다…'전 TB' 신우열·'불꽃 야구' 선성권 강동우 등 19명 프로 도전장

4.

'미쳤다' 9위 두산이 LG 다음 2위라니, 이러다 가을야구 가는거 아니야?

5.

이래서 프로는 함부로 자리를 비우면 안 된다...김지찬 오는데 "1번은 박승규" 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

"이정후 완전 미쳤어, 다신 못 볼 수비" 美 경악, '중견수 불가' 혹평 지웠다

2.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

3.

'숨은 진주 찾아라' 스카우트 모였다…'전 TB' 신우열·'불꽃 야구' 선성권 강동우 등 19명 프로 도전장

4.

'미쳤다' 9위 두산이 LG 다음 2위라니, 이러다 가을야구 가는거 아니야?

5.

이래서 프로는 함부로 자리를 비우면 안 된다...김지찬 오는데 "1번은 박승규" 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.