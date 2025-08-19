스포츠조선

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

최종수정 2025-08-19 10:51

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 한화 마무리 김서현이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

22일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. 9회초 등판했지만 동점을 허용한 정해영이 강판되고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.22/

17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 1사 만루. 삼성 김영웅이 롯데 김원중을 상대로 동점 만루홈런을 날렸다. 동점을 허용한 김원중. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/

[스포츠조선 김영록 기자] 뜨거운 여름, 프로야구 시즌이 종반으로 접어드는 와중에 마무리들의 수난 시대가 이어지고 있다.

'우승 마무리'를 꿈꾸는 한화 김서현이 대표적이다. 8월 7경기에 등판해 5경기에서 점수를 허용했다. 단 4⅔이닝에 무려 9실점이다. 후반기 평균자책점은 8.71, 8월만 따지면 17.36에 달한다. 후반기 내내 지속적인 제구 난조를 보이는 한편 직구 구속이 150㎞ 미만까지 떨어지는 모습도 종종 보여주는등 '공포특급'으로 변모했다.

후반기 들어 한화가 LG에 1위 자리를 빼앗긴 것도 김서현의 부진과 일맥상통한다. 순위 변동의 포인트가 지난 8월 5일 김서현의 KT전 블론이었다.

한화 만의 고민은 아니다. KIA는 지난 17일 마무리 정해영을 2군으로 보냈다. 18일까지 기준 KIA는 KT-NC와 공동 5위를 형성하는 상황. 3위 롯데 자이언츠부터 이들 3팀간의 차이는 단 2경기반에 불과하다.

이처럼 벼랑끝 순위싸움 와중에도 1군 엔트리 제외라는 극단적인 수를 택할 만큼 정해영의 상태가 안 좋다는 뜻이다. 특히 15~16일 두산전에서 각각 잇따라 블론-패전을 기록한 점이 컸다.

두산의 입장도 비슷하다. 김택연은 올시즌 10개 구단 마무리투수 중 2번째로 많은 56⅓이닝을 책임졌다. 그 결과 후반기 평균자책점은 7.15, 8월만 보면 8.53이다. 후반기 들어 블론 3번, 2패를 적립했다.


25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 두산 마무리 김택연이 9회 동점을 허용한 뒤 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/
이로써 김택연은 올시즌 블론세이브 8번을 기록, 프로야구 역사상 단일시즌 블론 3위라는 불명예를 안게 됐다. 역대 1위는 2007년 LG 우규민(13블론), 2위는 2023년 정철원(9블론)이다. 공교롭게도 올시즌 구단마다 고르게 블론을 기록해 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단 상대로 블론을 기록했다. 자칫 '전 구단 블론'의 불명예가 추가될지도 모른다.

롯데 김원중은 6월 14일 SSG전부터 8월 2일 키움전까지 무려 13경기 연속 세이브(2실점)를 기록하며 롯데의 고공비행을 이끌었지만, 최근 2경기 연속 블론으로 팀의 연패 행진에 치명타를 안겼다.


14일 한화전에선 4-3으로 앞선 9회말 리베라토에게 동점 홈런을 맞았고, 17일 삼성전에선 7-3으로 앞선 8회 1사 만루에서 김영웅에게 동점 만루포, 7-7 동점 상황에서 디아즈에게 적시타를 허용해 자칫 패전투수가 될 위기까지 몰렸다. 롯데가 8-8 동점을 만들고, 이날 경기가 무승부로 끝나면서 패전은 면했다.


26일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. KT 박영현이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.26/
KT 박영현은 신인 때부터 불펜으로 52경기 51⅔이닝을 책임졌고, 이후 2시즌 연속 75이닝을 넘겼다. 올해도 53경기 54⅓이닝을 소화하며 30세이브로 구원 1위를 기록중이다.

전술한 마무리들에 비해 올해 여름을 잘 버티고 있는 편. 후반기 평균자책점은 5.71에 달하지만, 7월(6.75)의 난조가 심했고 8월에는 1.35로 안정화됐다. 지난 2일 NC 다이노스전(2⅓이닝 1실점)을 제외하면 8월 들어 실점이 없고, 최근 4번의 등판에선 1승 3세이브를 올렸다.

LG 유영찬 역시 7월말의 흔들림을 이겨내고 8월에는 6경기 연속 무실점, 1승4세이브로 순항중이다. LG 1위 질주의 선봉장이다.

올시즌 내내 마무리 걱정 없이 달리는 팀도 한팀 있다. SSG 조병현이다. 시즌 평균자책점 1.38에 5승2패24세이브라는 눈부신 성적과 더불어 월간 기복도 거의 없다. 평균자책점이 가장 높은 달이 6월 2.19다. SSG가 선발진이나 타선 고민에 빠져있을 때도 든든하게 중위권을 지킬 수 있었던 배경이다. 지난 15일 LG전 블론이 '옥의 티'다.


8일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, SSG가 1대0으로 승리했다. 기쁨을 나누는 조병현 이지영 배터리의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.08/
NC 류진욱 역시 후반기 1.72의 준수한 평균자책점을 기록하며 뒷문을 철벽처럼 지켜내고 있다. 10개 구단 마무리중 최다인 58⅓이닝이 다소 많긴 하지만, 조병현과 마찬가지로 중위권 사수의 버팀목으로 활약하고 있다.

키움 주승우는 올시즌 2승2패 16세이브5홀드로 키움 불펜의 버팀목이었지만, 팔꿈치 부상으로 시즌아웃됐다. 오는 22일 토미존 수술(팔꿈치 내측인대 수술)이 예정돼있다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

