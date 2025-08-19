김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대…

|
|
|
[스포츠조선 김영록 기자] 뜨거운 여름, 프로야구 시즌이 종반으로 접어드는 와중에 마무리들의 수난 시대가 이어지고 있다.
한화 만의 고민은 아니다. KIA는 지난 17일 마무리 정해영을 2군으로 보냈다. 18일까지 기준 KIA는 KT-NC와 공동 5위를 형성하는 상황. 3위 롯데 자이언츠부터 이들 3팀간의 차이는 단 2경기반에 불과하다.
이처럼 벼랑끝 순위싸움 와중에도 1군 엔트리 제외라는 극단적인 수를 택할 만큼 정해영의 상태가 안 좋다는 뜻이다. 특히 15~16일 두산전에서 각각 잇따라 블론-패전을 기록한 점이 컸다.
|
롯데 김원중은 6월 14일 SSG전부터 8월 2일 키움전까지 무려 13경기 연속 세이브(2실점)를 기록하며 롯데의 고공비행을 이끌었지만, 최근 2경기 연속 블론으로 팀의 연패 행진에 치명타를 안겼다.
14일 한화전에선 4-3으로 앞선 9회말 리베라토에게 동점 홈런을 맞았고, 17일 삼성전에선 7-3으로 앞선 8회 1사 만루에서 김영웅에게 동점 만루포, 7-7 동점 상황에서 디아즈에게 적시타를 허용해 자칫 패전투수가 될 위기까지 몰렸다. 롯데가 8-8 동점을 만들고, 이날 경기가 무승부로 끝나면서 패전은 면했다.
|
전술한 마무리들에 비해 올해 여름을 잘 버티고 있는 편. 후반기 평균자책점은 5.71에 달하지만, 7월(6.75)의 난조가 심했고 8월에는 1.35로 안정화됐다. 지난 2일 NC 다이노스전(2⅓이닝 1실점)을 제외하면 8월 들어 실점이 없고, 최근 4번의 등판에선 1승 3세이브를 올렸다.
LG 유영찬 역시 7월말의 흔들림을 이겨내고 8월에는 6경기 연속 무실점, 1승4세이브로 순항중이다. LG 1위 질주의 선봉장이다.
올시즌 내내 마무리 걱정 없이 달리는 팀도 한팀 있다. SSG 조병현이다. 시즌 평균자책점 1.38에 5승2패24세이브라는 눈부신 성적과 더불어 월간 기복도 거의 없다. 평균자책점이 가장 높은 달이 6월 2.19다. SSG가 선발진이나 타선 고민에 빠져있을 때도 든든하게 중위권을 지킬 수 있었던 배경이다. 지난 15일 LG전 블론이 '옥의 티'다.
|
키움 주승우는 올시즌 2승2패 16세이브5홀드로 키움 불펜의 버팀목이었지만, 팔꿈치 부상으로 시즌아웃됐다. 오는 22일 토미존 수술(팔꿈치 내측인대 수술)이 예정돼있다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com