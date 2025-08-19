스포츠조선

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

최종수정 2025-08-19 13:26

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이…
1일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 경기. 롯데 포수 정보근이 경기를 준비하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.01/

[스포츠조선 김용 기자] 일부러 그러는 건 아닐 거고, 왜 이 문제가 계속 반복되는 것인가.

롯데 자이언츠 포수 정보근. 한 두번이면 실수라고 생각할 수 있다. 하지만 같은 문제가 계속 반복되면, 프로 무대에서 살아남기 힘들어진다. 선수 생명의 위기를 초래할 수 있는 문제, 어떻게든 고쳐야 하지 않을까.

롯데는 17일 부산 사직구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 연장 11회 승부 끝에 8대8로 비기며 8연패 탈출에 실패했다.

1-3으로 뒤지던 경기를 7회 빅이닝으로 7-3으로 뒤집고, 그 경기를 다시 7-8로 뒤집혔다 9회 황성빈의 극적 홈런포로 연장까지 간 경기. 하마터면 11회초 결승점을 내줄 뻔 했다.

상황은 이랬다. 1사 상황서 삼성 강타자 구자욱이 등장했다. 2B2S 롯데 투수 박진이 슬라이더를 기가 막히게 떨어뜨렸고, 구자욱이 방망이가 크게 헛돌았다. 그런데 정보근이 공을 블로킹 하지 못했다. 백핸드로 잡으려다 공이 바닥에서 먼저 튀었고, 백네트까지 날아갔다. 스트라이크 낫아웃. 구자욱 뒤에는 이날 동반 폭발한 중심타자 디아즈, 김영웅이 기다리고 있었다. 다행히 바뀐 투수 윤성빈이 두 사람을 막아냈기에 망정이지, 점수가 났다면 치명적 실수가 될 뻔 했다. 박진의 폭투로 기록됐지만, 사실상 정보근의 블로킹 미스였다.


'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이…
사진출처=중계화면 캡처
문제는 이번 만이 아니라는 점. 정보근은 한화가 연패를 끊을 수 있었던 14일 대전 한화 이글스전에서도 경기 후반 똑같은 실수로 실점의 빌미를 제공하며 연장 끝내기패의 원흉으로 지목됐었다. 더 큰 문제는, 정보근이 지난달 29일 열렸던 NC 다이노스전에서 똑같은 문제로 인해 승리했음에도 불구하고 2군에 내려갔었다는 점이다.

2군행 충격에, 자신 때문에 연패를 끊지 못해 연패가 더 길어졌다는 지적이 나왔음에도 또 그 습관을 버리지 못하는 모습이 안타까울 따름.

물론 포수 입장에서 처음에는 그렇게 떨어지는 공처럼 보이지 않을 수 있고, 사인은 바닥까지 떨어지는 공을 내지 않았는데 갑자기 공이 아래로 오면 대비가 힘들다고 할 수 있다. 하지만 프로 1군 레벨에서 그런 핑계는 통할 수 없다. 변화구가 바닥으로 떨어질 것 같으면 반사적으로 몸으로 막는 동작이 나오는게 포수의 기본 중 기본이다. 낮은 공을 백핸드로 처리하려는 이 습관이 언제, 어떻게 들었는지 알 수 없지만 포수는 어떤 상황이라도 블로킹 자세가 나올 수 있게 훈련을 통해 몸에 기억을 심어줘야 한다. 중요한 순간 이런 플레이 하나가 경기 향방을 완전히 바꿔버릴 수 있다.


롯데 감독이 다른 사람도 아니고, 포수 출신 김태형 감독이다. 다른 포지션 출신 감독이 봐도 답답할 상황에, 김 감독은 반복되는 이 장면을 바라보며 무슨 생각을 했을까. 그래도 정보근이 가진 다른 매력이 있기에 기회가 주어진다. 정보근도 하루 빨리 이 습관을 고치는 게 여러모로 좋을 듯 하다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.