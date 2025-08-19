스포츠조선

한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 → 장애인 시설 개선 작업 실시" [공식입장]

기사입력 2025-08-19 13:45


한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 →…
14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 최다 매진 신기록(시즌 49경기 째) 이어가는 한화 이글스 대전 볼파크. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.14/

한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 →…
14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 최다 매진 신기록(시즌 49경기 째) 이어가는 한화 이글스 대전 볼파크. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.14/

[스포츠조선 김영록 기자] 프로야구 한화 이글스가 한화생명 볼파크 장애인석의 특화석 변경 운영에 대해 공식 사과했다.

한화 구단은 19일 박종태 대표이사 명의로 발표한 공식 사과문을 통해 "장애인 여러분을 세심하게 배려하지 못한 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "한화를 사랑해주시는 모든 팬 분들께도 실망을 안겨드려 죄송합니다"라고 덧붙였다.

이번 일을 계기로 한화생명 볼파크를 장애인의 관람 친화적 구장으로 탈바꿈시켜나가겠다고 공언했다. 19~20일 장애인 단체와 함께 시설 개선을 협의하고., 이후 장애인 배려를 위한 동선, 예매환경, 가격, 시설 등을 위한 전반적인 개선 작업을 실시하겠다고 강조했다.

또 "앞으로 제도를 준수하고, 사회적 약자 배려를 게을리하지 않는 책임 있는 스포츠구단의 역할을 다 해 나가겠다"라고 거듭 강조했다.


한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 →…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한 시즌 최다 매진 신기록(48번째)을 기록한 대전 볼파크. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/
한화 구단 공식 사과문 전문

진심으로 사과드립니다

한화이글스는 이번 장애인석 특화석 변경운영과 관련해 장애인 여러분을 세심하게 배려하지 못한 데 대해 책임을 통감하며 불편을 겪으신 장애인 여러분께 진심으로 사과드립니다.


이와 함께 한화이글스를 사랑해주시는 모든 팬 분들께도 실망을 안겨드려 죄송합니다.

구단은 이번 일을 계기로 대전 한화생명 볼파크를 장애인과 장애인 가족, 그리고 사회적 돌봄이 필요한 모든 분들의 관람 친화적인 구장으로 탈바꿈시켜나갈 계획입니다.

우선 구단은 19일과 20일 복수의 장애인 단체와 함께 시설 개선을 위한 협의를 하기로 했습니다.

이 자리에서 다시 한번 장애인 여러분께 구단의 잘못에 용서를 구하고, 진심 어린 사과의 말씀을 전달해드릴 예정입니다.

또한 이 협의에서 장애인 팬 여러분들의 실질적인 요구안을 도출해 장애인 배려를 위한 동선, 예매환경, 가격, 시설 등을 위한 전반적인 개선 작업을 실시하겠습니다.

이에 필요한 모든 비용 투자와 노력은 한화이글스가 주도해 나갈 것입니다. 이번 일로 발생한 매출 이상으로 투자할 것을 약속드립니다.

이와 함께 대전시와도 적극적으로 협업해 장애인 관람에 불편이 없는 최고의 장애인 관람 친화 구장으로 거듭나겠습니다.

한화이글스는 앞으로 제도를 준수하고, 사회적 약자 배려를 게을리하지 않는 책임 있는 스포츠구단의 역할을 다 해 나가겠습니다.

다시 한번 마음의 상처를 입으신 장애인 여러분들과 한화이글스에 실망하신 모든 팬 여러분께 진심으로 사과드리며 이번 일을 반면교사 삼아 두 번 다시 이 같은 일이 벌어지지 않도록 모든 임직원이 이번 일을 마음에 새기고 반성하겠습니다.

- 한화이글스 대표이사 박종태 -


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.