'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오…

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

기사입력 2025-08-19 14:04


14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. 이호준 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/

[스포츠조선 나유리 기자]외국인 투수들의 4일 휴식 등판. 이호준 감독이 승부수를 던졌다. 마지막 지원군까지 가세할 수 있을까.

NC 다이노스는 19일부터 창원 NC파크에서 삼성 라이온즈와 주중 홈 3연전을 펼친다. NC는 3연전 첫날 선발 투수로 라일리 톰슨을 예고했다.

라일리는 4일 휴식 후 등판이다. 지난 14일 잠실 두산 베어스전에서 6이닝 4실점 투구를 한 후, 나흘을 쉬었고 이날 다시 등판한다. 이호준 감독은 남아있는 시즌 후반부 경기에서 라일리와 로건 앨런을 4일 턴. 그러니까 4일 휴식 후 등판으로 가동하겠다고 전격 선언했다.

보통의 선발 투수들의 경우 평균 5일 정도를 쉰다. 5일 휴식 후 등판이 가장 무난하고, 한 주에 화요일과 일요일 두차례 등판을 하는 경우에만 4일 휴식을 취한다. 우천 취소 등으로 인해 로테이션이 바뀌면 6일을 쉬고 나오는 경우도 자주 있다.

그런데 외국인 투수들에게 4일 휴식을 주고, 최대한 많은 경기에 등판하게끔 하는 것은 확실한 승부수다. 이호준 감독은 사실상 8월 중순에 돌입하면서 이미 외국인 원투펀치 4일턴이 가동됐다고 밝혔다. 라일리의 경우 지난주부터 4일턴을 염두에 두고 있었지만, 우천 순연으로 한 경기가 취소되면서 5일 휴식 후 등판할 수 있었다. 로건도 이미 4일 휴식 후 등판을 소화했다. 10일 KIA 타이거즈전에 등판한 후 4일을 쉬고 15일 한화 이글스전에 등판한 바 있다. 외국인 투수들 역시 4일 휴식 후 등판에 동의를 한 상태다.


14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 라일리가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/
이런 승부수를 던지는 이유는 결국 성적이다. 올 시즌 '리빌딩' 체제를 이어갈 것이라는 예측을 뛰어 넘어, NC는 치열한 순위 경쟁 중이다. 18일 기준으로 KIA 타이거즈, KT 위즈와 공동 5위. 나란히 5할 승률을 기록하고 있다. 대단히 유리하지는 않아도, 불리한 여건도 아니다. NC는 현재 10개 구단 중 가장 많은 경기가 남아있는 팀이다. 18일 기준으로 36경기가 남아있다. 이는 즉, 아직 '이겨볼 수 있는' 기회가 가장 많이 남아있다는 뜻이기도 하다.

그렇기 때문에 NC는 가장 강한 선발 투수 2명에게 더 많은 경기를 맡기겠다는 의도다. 현재 NC는 국내 선발들을 확실히 신뢰할 수 없다. 3선발 신민혁이 있지만, 여전히 4,5선발은 확답을 내리기가 어렵다. 물론 4일 휴식이 궁극적으로 로건, 라일리의 투구 결과에 어떤 영향을 미칠지 장담하기는 힘들지만 일단 모험을 걸어보는 셈이다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 투구하는 NC 로건. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
이호준 감독의 부임 첫 해. 초보 감독으로 여러 시행착오를 겪었지만, 승부사로서의 기질은 뚜렷하다. 새 감독 부임 후 첫 시즌에 5강 진출만 해도 대성공이다. 더군다나 NC는 올해 시즌초 구조물 추락 사고로 관중이 사망하는 충격적인 일이 있었고, 경기 일정 등 불리한 여건 속에서도 지금의 성적을 냈다. 5강 진입만 하더라도 팀 성적에 관해서는 성공적이라는 평가를 내릴 수 있다. 악셀을 밟아볼만 한 타이밍이다.


관건은 피로도가 쌓이고있는 불펜. 결국 로건과 라일리가 자주 나오면서도 가능한 긴 이닝을 버텨줘야 승산이 높아지는데, 이 부분이 가장 큰 변수이자 물음표다.

구창모의 막판 극적 합류 가능성에도 주목해야 한다. 19일 KBO가 발표한 잔여 경기 일정을 보면, NC는 9월 30일까지 거의 쉬지 않고 경기를 치러야 한다. 소집 해제 이후 복귀가 계속 미뤄지고 있는 구창모는 시즌이 끝나기 전에는 반드시 1군 마운드에 복귀하겠다는 의지를 불태우고 있는 것으로 전해진다.

이호준 감독이 "지금은 없는 선수"로 생각하고 있지만, 구창모가 선발이 안되면 불펜으로라도 기여할 수 있는 방법은 있다. 최후의 카드까지 꺼내들지 궁금해진다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

