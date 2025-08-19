'충격 스윕패' 불펜이 붕괴 직전인데, 이범호 감독은 왜 "타자들이 중요…

스포츠조선

'충격 스윕패' 불펜이 붕괴 직전인데, 이범호 감독은 왜 "타자들이 중요하다" 외쳤을까 [광주 현장]

기사입력 2025-08-19 16:21


17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. KIA 이범호 감독. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.17/

[광주=스포츠조선 김용 기자] "타자들이 점수를 내야 한다."

불펜이 흔들리고 있는데, 이범호 감독은 왜 "점수, 공격력"을 외쳤을까.

KIA 타이거즈는 19일 광주기아챔피언스필드에서 키움 히어로즈와의 주중 3연전 첫 경기를 갖는다.

어떻게든 이겨 분위기를 바꿔야 하는 KIA다. KIA는 지난 주말 잠실 원정을 갔다 두산 베어스에 스윕패를 당했다. 두산이 끈질기게 잘한 부분도 있었지만, 핵심은 KIA 불펜의 난조였다. 붕괴 직전이라고 해도 과언이 아닌 상황.

여기에 이 감독은 17일 경기를 앞두고 마무리 정해영을 2군으로 보내는 파격적인 결단을 내렸다. 구속이 140km 초반대까지 떨어진 정해영이 부담을 느끼는 마무리 자리에 나가봤자 좋은 결과가 나오지 않을 거라 생각하고, 차라리 푹 쉰 후 올라와 승부처에서 힘을 내주기를 바라는 마음이었다. 다만, 정해영이 빠진 첫 경기부터 야심차게 지목한 핵심 키맨 전상현이 무너지며 역전패를 당해 충격이 너무 컸다.


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA가 6대5로 승리했다. 경기를 끝낸 후 기뻐하는 정해영의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/
만약 키움 3연전에서 꼬이면, 주말 선두 LG 트윈스와의 3연전이기에 너무 부담스러운 상황을 맞이하게 된다. 기필고 이겨야 하는 키움전을 앞두고 만난 이 감독은 "불펜 운영은 현재 변화를 줄 수 있는 상황이 아니다. 지금 있는 선수들로 어떻게든 경기를 풀어야 한다"고 말하며 "우리 불펜 문제를 생각하기 보다, 경기를 크게 보고 싶다. 오히려 선발 투수, 공격이 중요하다. 점수를 내야할 때, 확실히 낼 수 있는 걸 고민해야 한다. 타자들이 점수를 내서, 불펜의 부담을 줄여줘야 한다. 야수들과 내가 합을 잘 맞춰 이겨낼 수 있는 방안을 찾아보겠다"고 밝혔다.


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA가 6대5로 승리했다. 이범호 감독이 정해영을 맞이하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/
이 감독은 정해영에 대해 "일단 2군에서 4~5일은 휴식을 취할 것이다. 그 다음 불펜 투구를 한 번 하고, 실전에 들어가는 걸로 스케줄을 잡았다. 최근 몇 년 이닝수가 많았다. 올해도 많은 공을 던졌다. 체력적으로나 모든 면에서 좋지 않았기에 구속이 떨어졌을 거라 생각한다. 트레이닝 파트도 그렇게 얘기를 했다"고 밝혔다.

이 감독은 "마무리가 없으면 당연히 어렵다. 정해영이 있어야 불펜이 잘 돌아가는 것도 알고 있다. 하지만 잠실에서 던질 때의 모습을 보면, 마무리로 나가면 스스로 부담을 느낄 수준이라고 생각했다. 시즌 막판 힘을 내기 위해, 지금 힘을 모으는 게 확률적으로 높지 않겠냐는 판단이었다. 2군에서 잘 준비하게 해, 올릴 계획을 세우겠다"고 설명했다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

