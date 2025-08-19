스포츠조선

'실책 14개 → 8연패' 롯데 칼 뽑았다! 김민호 수비코치 말소…김민재 코치 1군 등록 [잠실In&Out]

최종수정 2025-08-19 17:34

1일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 경기. 롯데 김민호 코치가 분위기를 띄우고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.01/

19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 롯데 전준우가 외야를 달리며 훈련을 소화하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 8연패 중인 롯데 자이언츠가 분위기 쇄신을 위한 칼을 뽑았다.

롯데는 19일 잠실구장에서 LG 트윈스와 시즌 12차전을 치른다.

경기에 앞서 롯데는 1군 코치 등록, 말소를 발표했다. 벤치코치로 내려가있던 김민재 QC(퀄리티컨트롤) 코치가 1군으로 올라오고, 김민호 수비코치가 2군으로 내려갔다.

롯데는 지난 6일 KIA 타이거즈전 승리 이후 9경기에서 1무8패를 기록중이다. 이 과정에서 4위에 5경기반 차이로 앞서며 한때 2위를 넘보던 롯데는 4위 SSG 랜더스에 단 1경기 앞선 살얼음 3위로 변모했다.

롯데의 코치진 변경은 이같은 팀 분위기를 쇄신하기 위한 조치로 보인다. 8연패 기간 동안 롯데가 무려 14개의 실책을 범한 것도 코치진 변화의 이유가 됐을 가능성이 있다.

일단 1군 수비코치는 지난 6월말부터 1군에 올라와있는 문규현 코치가 맡고, 김민재 코치는 앞서 김민호 코치가 대신 수행하던 원래 직책인 벤치코치 역할을 맡을 예정이다.

김태형 감독은 "1, 2군 벤치코치를 맞바꿨다고 보면 된다"고 답했다.


김민재 롯데 코치. 스포츠조선DB
한편 전날 허벅지 부상 재검진을 받은 전준우는 이날부터 1군에 동행한다. 롯데 측은 전준우의 현 상태에 대해 "가벼운 필드 훈련을 소화하는 상태다. 이번 잠실 3연전에 동행하는 동안 1군 선수단과 함께 가벼운 훈련을 진행할 예정"이라며 "차후 복귀까지는 아직 시간이 필요하다. 타격 등 세부적인 기술 훈련은 아직 어려운 상태"고 설명했다.


앞서 전준우는 지난 6일 햄스트링 부상으로 이탈한 바 있다. '4주 아웃' 진단과 더불어 롯데 구단은 "18일 재검진을 받은 뒤 그 결과에 따라 재활 과정을 소화할 예정"이라고 알린 바 있다. 향후 1~2주 정도의 추가 재활을 거쳐 1군에 복귀할 것으로 예상된다. 1군 동행 자체는 예정보다 조금 빠를 수 있지만, 8연패 악몽 속 무너진 팀 분위기를 주장으로서 수습해달라는 속내도 담긴 것으로 풀이된다. 김태형 감독은 전준우의 복귀 시기에 대해 "아직 확실히는 모르겠다. 9월(초) 쯤으로 보고 있다"고 답했다.


잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

