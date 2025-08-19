'실책 14개 → 8연패' 롯데 칼 뽑았다! 김민호 수비코치 말소…김민재…

|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 8연패 중인 롯데 자이언츠가 분위기 쇄신을 위한 칼을 뽑았다.
롯데는 지난 6일 KIA 타이거즈전 승리 이후 9경기에서 1무8패를 기록중이다. 이 과정에서 4위에 5경기반 차이로 앞서며 한때 2위를 넘보던 롯데는 4위 SSG 랜더스에 단 1경기 앞선 살얼음 3위로 변모했다.
롯데의 코치진 변경은 이같은 팀 분위기를 쇄신하기 위한 조치로 보인다. 8연패 기간 동안 롯데가 무려 14개의 실책을 범한 것도 코치진 변화의 이유가 됐을 가능성이 있다.
김태형 감독은 "1, 2군 벤치코치를 맞바꿨다고 보면 된다"고 답했다.
앞서 전준우는 지난 6일 햄스트링 부상으로 이탈한 바 있다. '4주 아웃' 진단과 더불어 롯데 구단은 "18일 재검진을 받은 뒤 그 결과에 따라 재활 과정을 소화할 예정"이라고 알린 바 있다. 향후 1~2주 정도의 추가 재활을 거쳐 1군에 복귀할 것으로 예상된다. 1군 동행 자체는 예정보다 조금 빠를 수 있지만, 8연패 악몽 속 무너진 팀 분위기를 주장으로서 수습해달라는 속내도 담긴 것으로 풀이된다. 김태형 감독은 전준우의 복귀 시기에 대해 "아직 확실히는 모르겠다. 9월(초) 쯤으로 보고 있다"고 답했다.
