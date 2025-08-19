스포츠조선

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? 잔여경기 일정에 '깜짝' 놀란 염갈량의 진심 [잠실포커스]

최종수정 2025-08-19 17:31

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? …
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? …
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 김경문 감독과 최원호 해설위원이 대화를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "제일 마지막에 승부를 보라는 거지. 그전에 어떻게든 (순위 경쟁을)끝내야하는데…"

정규시즌 마지막 순간 우승을 두고 LG 트윈스와 한화 이글스의 진검승부가 펼쳐질까.

KBO는 19일 올해 정규시즌 잔여경기 일정을 발표했다. 정규 시즌은 9월 30일 종료될 예정이며, 포스트시즌은 10월초부터 시작할 전망이다. 재편성된 잔여경기는 총 98경기다.

눈에 띄는 것은 시즌 막판인 9월 26~28일 일정이다. LG와 한화의 대전 3연전이 예정돼있다.

이날 잠실구장에서 만난 염경엽 LG 감독은 "KBO가 마지막에 승부를 보라고 준비해놓은 것 같다"며 웃은 뒤 "어떻게든 그 전에서 결정을 지어야한다"고 했다.

정규시즌 막판 1위를 두고 1,2위팀의 맞대결은 야구팬들에겐 꿀잼일 수 있지만, 양팀 사령탑에겐 뒷목 잡는 스트레스로 다가온다.

염경엽 감독은 "거기까지 가면 서로 너무 스트레스받는다. 마지막 순간까지 안 가길 바라고 있다"며 고개를 설레설레 저었다.

이날 2번째 선발등판을 소화하는 외국인 선발 톨허스트에 대해서는 "오늘도 투구수 90개가 예정돼있다. 지난번에 80개 준비했는데 조금 미리 끊어줬다(77구)"면서 "이번주 주 2회 등판할 예정"이라고 했다.


"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? …
15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. LG의 새 외국인 투수 톨허스트가 더그아웃에서 미소짓고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

이어 "아직까진 빌드업 과정이다. 미국에서 던진 일정을 봤는데, 크게 무리하지 않고 천천히 투구수를 늘려왔더라. 앞으로의 등판 일정에도 큰 지장은 없을 것 같다"고 설명했다.

최근 들어 타선이 조금씩 살아나는 부분에 대해서는 "주축 선수들이 새로운 것에 도전하기보단 익숙했던 것에 집중하고 있다. 그러다보니 자기 흐름을 이어오면서 후반기 반전이 이뤄진 것 같다"면서 "타선이 올라오니 우리가 생각했던 대로 경기가 풀리는 경우가 많다. 감독이 아무리 재미있는 야구를 하고 싶어도 타선이 살아나지 않으면 답이 없다. 힘든 시기를 잘 버텨줬다고 생각한다. 이렇게 1년중 가장 중요한 시기, 승부처에 올라와주는게 고맙고 다행"이라고 강조했다.


잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

2.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

3.

차은우, '설거지 담당' 군생활 목격담 "빡빡머리인데도 잘생겨, 조교가 통제"[SC이슈]

4.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

5.

악뮤 이수현, 위고비 의혹에 입열었다 "마라탕 참고 운동, 억울하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

2.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

3.

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

4.

한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 → 장애인 시설 개선 작업 실시" [공식입장]

5.

손흥민은 토트넘에 남아도 조연이었다…애초 다른 그림 그렸던 프랭크, 주장 선임→2선 새 조합 '일사천리'

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

2.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

3.

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

4.

한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 → 장애인 시설 개선 작업 실시" [공식입장]

5.

손흥민은 토트넘에 남아도 조연이었다…애초 다른 그림 그렸던 프랭크, 주장 선임→2선 새 조합 '일사천리'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.