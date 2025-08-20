스포츠조선

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

기사입력 2025-08-20 08:40


'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마…
29일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기, 역투하는 LG 장현식. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.29/

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, LG 장현식이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마…
15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 8회말 등판한 장현식이 첫 타자 최준우의 땅볼을 잡고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

[스포츠조선 권인하 기자]7월에 일주일 동안 3승을 챙길때만 해도 확실헤 본 궤도에 오른 것처럼 보였다. 52억원을 전액 보장하고 데려온 보람을 느낀 순간.

그런데 8월에 팀은 승승장구 중인데 혼자 슬럼프다. LG 트윈스의 베테랑 셋업맨 장현식 얘기다.

불펜 강화를 위해 내부 FA인 최원태를 포기하고 잡은 장현식이다. 그런데 가장 중요한 후반기에서 부진하다.

올시즌 44경기서 3승3패 10세이브 4홀드 평균자책점 3.51을 기록 중. 그리 나빠 보이지 않는다

7월에 11경기서 3승1패 1세이브 1홀드 평균자책점 2.13으로 꽤 좋았다. 지난 7월 22~27일 KIA, 두산과의 6연전서는 구원 투수인데 3승을 챙기는 행운의 투수가 되기도 했다.

7월에 운을 다 썼을까. 8월에 확 나빠졌다.

8경기서 1패 2홀드 평균자책점 13.50을 기록한 것. 4⅔이닝만 던졌고 14안타(2홈런)를 두들겨 맞았다. 4개의 볼넷을 내주고 5개의 삼진을 잡았다.

8경기중 안타를 맞지 않은 경기가 딱 한번 뿐(8월 8일 잠실 한화전 1이닝 무실점)이었다.


계속 안타를 맞고, 볼넷까지 내주다보니 자신감이 떨어질 수도 있는 시기.

그래서 19일 잠실 롯데 자이언츠전에선 5-0의 여유있는 리드에서 9회초 마운드에 섰다. 부담이 없는 상황에서 편하게 던지면서 자신감을 찾으라는 의미.

그런데 오히려 위기속에 실점을 하고 결국 마무리를 올리는 상황까지 만들었다.


'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마…
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회 노시환을 뜬볼로 처리하는 LG 장현식. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마…
6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 장현식이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마…
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 7회초 등판한 장현식이 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/
선두 장두성을 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡을 때만 해도 좋았다. 그런데 한태양을 상대로 2S를 잡은 뒤 내리 3개의 볼넷을 내주더니 승부구로 던진 150㎞의 몸쪽 직구를 맞아 우전 안타를 허용했다. 이어 고승민에게도 3B1S에서 5구째 149㎞의 직구가 우전안타가 돼 1사 1,2루. 손호영을 3루수앞 땅볼로 잡아 2사 2,3루가 됐는데 레이예스에게 2B2S에서 150㎞의 직구가 얻어맞아 중전안타가 됐다. 주자 2명이 모두 홈을 밟아 5-2.

세이브 상황이 만들어졌고 결국 준비하던 유영찬이 등판했다. 윤동희를 유격수앞 땅볼로 처리하며 경기 끝.

장현식은 ⅔이닝 3안타 2실점을 기록했다. 안타 3개를 모두 직구를 맞았다는 점은 그만큼 장현식 직구의 구위가 그리 좋지 못하거나 제구가 좋지 않다고 볼 수 있다.

올시즌 필승조를 김진성과 장현식으로 꾸려왔던 LG로선 장현식의 부진이 큰 부담으로 다가올 수밖에 없는 상황. 다행히 추격조에서 꾸준히 성장해왔던 신인 김영우가 최근 필승조로 올라와 이날 8회초를 삼자범퇴로 끝내는 안정감을 보인 점을 다행이다. 장현식을 내야할 시점에 김영우를 낼 수도 있게 된 것이다.

장현식이 필승조로 올라 위기되면 바꾸는 지금과 같은 방법으로 장현식의 부진을 털어낼 수도 있다. 아니면 추격조로 잠시 이동시켜 몇경기 정도 편한 상태에서 던질 수 있도록 하는 것도 방법 중 하나다.

LG에겐 유리한 고지를 점령할 수 있는 중요한 시기. 장현식의 부활이 어느 때보다 필요하다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

5.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

5.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.