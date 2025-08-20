스포츠조선

"안해야 될 때가 있다" 1호 사례는 나왔다…'체크 스윙' 비디오판독, 두뇌 싸움도 시작된다?

기사입력 2025-08-20 15:15


"안해야 될 때가 있다" 1호 사례는 나왔다…'체크 스윙' 비디오판독, …
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 체크스윙 비디오을 위해 설치된 카메라. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "뒤로 갔다가 삼진을 당하면 억울할테니…."

KBO리그는 19일부터 체크 스윙 비디오 판독을 시행했다.

수원 KT위즈파크에서 열린 SSG 랜더스와 KT 위즈의 경기에서 첫 체크 스윙 비디오 판독 요청이 나왔다.

KT가 4-1로 앞선 8회초. SSG 오태곤은 2B1S에서 KT 투수 손동현의 포크볼에 방망이를 돌리다가 멈췄다. 첫 판정은 노스윙. 이강철 KT 감독이 체크 스윙 비디오 판독을 요청했다. KBO리그 1호 체크 스윙 비디오 판독.

전광판에는 스윙 장면이 나왔고, 이내 번복 없이 노스윙으로 최종 판정이 나왔다. 이후 오태곤은 풀카운트 승부 끝에 3점 홈런을 날리며 4-4 동점을 만들었다. 경기는 9회말 KT 허경민의 끝내기 안타로 KT가 5대4 승리를 잡았다.

체크 스윙 판정 기준은 타자가 투수의 투구를 타격하려는 의도로 배트를 휘두르는 동작(스윙)을 할 때 그 여세로 인해 배트(배트 끝을 기준으로 판단)의 각도가 홈플레이트 앞면과 평행을 이루는 기준선보다 투수 방향으로 넘어갔을 때 심판은 스윙 스트라이크로 판정한다.

배트 끝의 각도가 타자석 기준 90도를 초과했을 때 스윙으로 판정하며, 이하인 경우는 스윙이 아닌 것으로 판정한다. 배트가 홈플레이트 앞면을 넘었는지 여부, 또는 손잡이 위치나 신체 회전 등은 판정 시 고려되지 않으며, 배트 끝의 각도가 기준선을 넘었는지 여부로 판정이 내려진다. 번트 시도는 체크 스윙 비디오 판독 대상이 아니다.

판독 요청은 감독이 해야하며 판정 후 30초 이내(경기, 이닝이 종료되는 아웃카운트의 경우 10초)에 요청해야 한다.


그동안 KBO리그는 체크스윙 오심에 많은 논란이 이어지곤 했다. 판독이 도입되면서 이전보다는 잡음이 줄어들 전망이다.


"안해야 될 때가 있다" 1호 사례는 나왔다…'체크 스윙' 비디오판독, …
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. KT 이강철 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/
다만, 판독 여부를 두고 '두뇌 싸움'도 펼쳐질 전망.

이강철 KT 감독은 "체크 스윙도 해야할 때가 있고, 일부러 스윙인데도 알면서도 안 해야할 때가 있을 것 같다"고 말했다.

KBO는 이번 비디오 판독 도입을 하면서 판정 번복 시 주자 진루 및 득점 등 그 타석에서 이뤄진 플레이를 판정 이전 상황으로 되돌리기로 했다. 임의 판단으로 인한 불필요한 논란을 줄이겠다는 뜻이다. 이 감독은 "득점을 올렸을 때 요청을 해서 번복이 되면 다시 주자가 뒤로 가게 된다. 그 뒤 삼진을 당하면 억울할테니 잘 생각해야할 것 같다"고 했다.

이숭용 SSG 감독도 비디오판독을 전략적으로 사용하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 감독은 "감독만 신청할 수 있다고 하니 수석코치와 파트 코치 등과 잘 활용해야 할 거 같다. 어떻게보면 (체크스윙 비디오 판독이) 키가 될 수 있다. 처음 하다보면 시행착오도 있을 거 같고, 그 부분을 잘 체크해야할 거 같다"라며 "결정적인 순간에 나올 수 있다고 판단되니 효과적으로 잘 해야할 거 같다"고 했다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

3.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

2.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

3.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

4.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

5.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

2.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

3.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

4.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

5.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.