스포츠조선

초보 감독들에게 가장 큰 숙제 '투수 교체'..."해봐야 알 거다, 그 조언이 딱 맞네요" [광주 현장]

기사입력 2025-08-20 18:07


초보 감독들에게 가장 큰 숙제 '투수 교체'..."해봐야 알 거다, 그 …
22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 롯데 자이언츠의 경기. 설종진 감독대행이 경기를 준비하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.22/

[광주=스포츠조선 김용 기자] "해봐야 이해할 거라 말씀들 해주셨는데..."

누구든 어떤 직책을 수행할 때 처음이 있을 수밖에 없다. '초보' 딱지고 붙는다. 처음부터 완벽하게 모든 일을 하는 사람은 없다.

야구 감독도 마찬가지다. 경험이 부족할 때는 경기가 어떻게 흘러갔는지 생각이 나지 않을 정도로 정신 없는 시간을 보낸다고.

키움 히어로즈 설종진 감독대행은 그 말을 실감하고 있다. 전반기를 마친 후 키움 구단은 홍원기 감독을 경질했고, 2군 감독으로 올래 일하던 설 감독을 1군 감독대행으로 승격시켰다. 전반기 3할7리이던 키움의 승률은 19일 기준 3할2푼1리로 소폭 상승했다.

감독 역할 중 가장 힘들다는 게 바로 투수 교체. 모든 감독들이 고충을 토로하는 부분이다. 19일 KIA 타이거즈전을 보면 감독의 역할이 얼마나 힘든지 체험한 설 감독대행이었을 듯.

선발 박주성이 2이닝 완벽한 피칭을 하다 3회 갑자기 흔들리며 4실점을 했다. 포기할 상황이 아니기에 또 다른 5선발 후보 김선기를 4회에 등판시켰는데, 정신없이 얻어터졌다. 이미 상대로 승기가 흐른 후 김연주를 뒤늦게 투입했는데 나오자마자 최형우에 초구를 통타당해 스리런 홈런을 헌납했다.

20일 키움전을 앞두고 만난 설 감독대행은 "박주성 뒤에 김선기를 붙이겠다는 플랜이었다. 김선기가 5~6회까지는 끌어가줄 것으로 기대했다. 그런데 아웃 카운트 1개도 못잡고 계속 실점하는 상황이 발생할지 몰랐다"고 말했다. 이어 "김연주는 김선기가 좋으면 경기 후반에 넣을지, 아니면 일요일 경기 5선발로 투입할지 등을 계산하려 했다. 하지만 김선기가 난타를 당하는 상황에 그냥 두기도 부담스러웠다. 다른 불펜 투수들이 대기가 안된 상황에서, 김연주를 빠르게 준비시켜 투입한다고 한 게 그 시점"이라고 말했다.

설 감독대행은 박주성의 투구를 보고 박주성, 김선기, 김연주 중 한 선수를 24일 일요일 삼성 라이온즈와의 경기에 선발로 투입하겠다고 했었다. 일단 박주성은 2군으로 내려갔다. 이런 저런 계산을 하다 KIA전이 꼬이고 말았다.


설 감독대행은 "감독대행이 되고 나서 감독 출신도 계시고, 여러 야구인들과 연락을 했다. 열심히 하라고 격려해주시면서 투수 로테이션, 교체 타이밍 등을 잡는게 가장 어려울 거라고 말씀들을 해주시더라. 아무리 얘기로 해도 이해 못 할 거라고. 하면서 이해할 수 있을 거라고 해주셨는데 그 말이 딱 맞다. 빠르면 빠른대로 실패할 때도 있고, 늦으면 늦은 대로 아쉬울 때도 있다. 그 부분이 가장 힘들다"고 솔직하게 얘기했다.

그래도 20일과 21일 KIA전은 그나마 한결 편하게 야구를 볼 수 있는 날이다. 알칸타라, 메르세데스 원투펀치가 나오는 날이기 때문. 설 감독대행은 "알칸타라가 6~7이닝을 막아줬으면 좋겠다. 외국인 투수들은 최소 90개 이상, 4~5실점 하기 전까지는 책임을 져줘야 한다고 생각한다"고 밝혔다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

2.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

3.

이윤진, 子 다을과 471일 만 재회→발리 정착에 행복 "엄마가 갈비 쏜다!"

4.

[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)

5.

'션♥' 정혜영, 첫째 딸과 이별 앞두고 귀한 선물 "추억의 골드스타, 갖고 싶다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

2.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

3.

호날두 무관이 진짜 싫은가봐, 홍콩 노쇼 안 했네...역사적 사우디 첫 트로피?→알 이티하드 잡고 '준결승행'

4.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

5.

"흥민 형, 나 어떡해" 펑펑 운 '상습 지각' 비수마, '비피셜' BBC→토트넘 '퇴출' 기정사실화…'림보 베스트 11' 굴욕

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

2.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

3.

호날두 무관이 진짜 싫은가봐, 홍콩 노쇼 안 했네...역사적 사우디 첫 트로피?→알 이티하드 잡고 '준결승행'

4.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

5.

"흥민 형, 나 어떡해" 펑펑 운 '상습 지각' 비수마, '비피셜' BBC→토트넘 '퇴출' 기정사실화…'림보 베스트 11' 굴욕

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.