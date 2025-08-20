스포츠조선

10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은 평가. "'완봉해야되는 거 아냐' 이럴거 같다" 뼈있는 농담[잠실 코멘트]

기사입력 2025-08-20 18:40


10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 롯데 선발투수 벨라스케즈가 역투하고 있다.잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 1회말 2사 1,2루 위기를 넘긴 벨라스케즈가 고승민과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 3회말 이닝을 끝낸 벨라스케즈가 문성주의 타구에 맞았던 유강남을 걱정하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"'완봉해야되는 거 아냐?' 이럴것 같다."

새 외국인 투수 맞대결에서 희비가 갈렸다. LG의 톨허스트는 6이닝 무실점으로 승리 투수가 됐지만 롯데의 벨라스케즈는 5이닝 3실점으로 패전투수가 됐다. 롯데는 9연패에 빠졌다.

벨라스케즈는 10승(5패)을 올린 데이비슨과 결별하고 영입한 그야말로 롯데의 '승부수'라 할 수 있다.

그런데 첫 등판이었던 지난 13일 대전 한화전서 3이닝 6안타 5실점으로 패전투수가 되더니 이번 두번째 등판에서도 패전 투수가 됐다.

특히 이번엔 LG도 우승을 위해 에르난데스를 퇴출시키고 영입한 톨허스트와 맞대결에서 결과적으로 패배를 한 것이어서 자존심 대결에서 지고 말았다.

팀이 8연패에 빠진 상태에서 연패 탈출을 시켜주는 에이스의 모습을 기대했지만 결과는 정반대였다.

그럼에도 롯데 김태형 감독은 벨라스케즈에 대해 긍정적인 평가를 했다.

김 감독은 20일 LG전에 앞서 벨라스케즈의 피칭에 대한 평가를 요청하자 "확실히 안정감은 있다"라고 했다.


데이비슨이 10승을 거뒀지만 바꾼 이유가 안정성이 떨어지기 때문이었다. 자신감이 없고 긴 이닝을 소화하지 못하는 모습에 앞으로 중요한 후반기와 포스트시즌에서 믿고 등판시키기 힘들다는 판단을 했던 것.


10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은…
20일 잠실구장에서 열리는 LG와 롯데의 경기. 김태형 감독이 지켜보는 가운데 타격 훈련을 하고 있는 롯데 나승엽. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은…
20일 잠실구장에서 열리는 LG와 롯데의 경기. 롯데 전민재에게 타격 조언을 해주고 있는 김태형 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은…
20일 잠실구장에서 열리는 LG와 롯데의 경기. 선수들 훈련을 지켜보고 있는 김태형 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/
그에 비해 벨라스케즈는 2패를 했지만 데이비슨에 비해 안정감을 보여줬다는 것.

김 감독은 "(타선이)워낙 안좋으니까, 완벽하게 던지려다보니까 그런거 같다"라며 최근 롯데 타선이 좋지 않은 것도 감안해야 함을 지적했다.

롯데 타선은 벨라스케즈가 던지는 동안 2경기 모두 1점도 뽑지 못했다. 전혀 벨라스케즈를 도와주지 못한 것이다.

김 감독은 "(벨라스케즈가) '뭐야 얘네들, 타격 1위라며 왜이래. 완봉해야되는 것 아냐' 이럴 것 같다"며 웃었다.

그만큼 타격이 좋지 않아 선발 투수들이 부담을 안고 던질 수밖에 없음을 농담으로 표현했다. 롯데는 최근 9연패한 지난 7일 이후 10경기서 타율 2할1푼1리로 같은 기간 10개구단 중 팀타율 꼴찌에 머물러 있다. 시즌 팀타율 2할7푼으로 2할7푼3리가 된 LG에 이어 2위로 내려왔다.

롯데가 연패를 탈출하고 반등하기 위해선 공격력 회복이 최우선이다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]어도어, 이도경 신임 대표이사 선임…뉴진스는 민희진 복귀 원했지만

2.

[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)

3.

'최진실 딸' 최준희, 성형 전 과거사진에 충격 "처참 그자체"

4.

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

5.

'학폭 의혹' 고민시, 차기작서 이름 빠졌다..소속사 "주연 아닌 특별출연, 논란과 무관"

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

3.

"고마워요 레전드 손흥민, 그리울 거에요" 진심이었네...토트넘 왼쪽 파트너 'SON 전용옷' 입고 인증샷

4.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

5.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

3.

"고마워요 레전드 손흥민, 그리울 거에요" 진심이었네...토트넘 왼쪽 파트너 'SON 전용옷' 입고 인증샷

4.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

5.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.