이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황…

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 양의지가 공격적인 주루플레이로 한화 이글스의 실수를 유발했다.
안재석이 유격수 직선타 아웃됐다. 박준순이 우측에 커다란 2루타를 때렸다. 2루 주자 케이브가 득점했다.
양의지가 3루, 박준순이 2루에 안착하면서 두산은 3-1로 달아났다.
김종수는 김민석 타석에 폭투를 범했다. 한화 포수 최재훈이 공을 한 번에 포구하지 못하자 3루에 있던 양의지가 홈으로 돌진했다.
하지만 공은 멀리 튀지 않았다. 최재훈이 금방 달려가서 잡았다.
양의지는 달리기가 느린 편이다. 김종수가 홈 커버를 빨리 들어왔다. 최재훈이 김종수에게 정확하게 토스했다.
김종수는 이미 홈에서 양의지를 기다리고 있었다.
보통이라면 3루 주자가 홈에서 접전 승부를 벌일 때 슬라이딩을 시도한다.
양의지는 슬라이딩을 하지 않았다. 두 발로 성큼성큼 들어왔다.
양의지는 뛰어오고 있었기 때문에 마치 장애물을 뛰어넘듯이 김종수의 글러브를 피해 교묘하게 홈을 밟았다.
타이밍은 완전히 아웃이었다.
심판도 아웃을 선언했다.
양의지는 확신에 찬 표정으로 비디오판독을 신청했다.
확인 결과 김종수의 글러브가 허공을 가른 장면이 포착됐다. 세이프로 정정됐다. 두산이 3점 차이로 달아나는 소중한 점수였다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com