스포츠조선

이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황당한 허공 태그

기사입력 2025-08-20 19:47


이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회초 2사 2,3루 두산 양의지가 폭투를 틈타 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회초 무사 1,2루 두산 안재석 직선타 때 1루로 급하게 귀루한 양의지가 유격수 하주석 수비를 칭찬하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 양의지가 공격적인 주루플레이로 한화 이글스의 실수를 유발했다.

양의지는 20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 한화전 4번타자 겸 포수로 선발 출전했다.

양의지는 2-1로 앞선 3회초, 1사 1루에 볼넷을 골라 출루했다.

안재석이 유격수 직선타 아웃됐다. 박준순이 우측에 커다란 2루타를 때렸다. 2루 주자 케이브가 득점했다.

양의지가 3루, 박준순이 2루에 안착하면서 두산은 3-1로 달아났다.

여기서 한화는 선발투수 조동욱을 내렸다. 김종수를 구원 투입했다.

김종수는 김민석 타석에 폭투를 범했다. 한화 포수 최재훈이 공을 한 번에 포구하지 못하자 3루에 있던 양의지가 홈으로 돌진했다.

하지만 공은 멀리 튀지 않았다. 최재훈이 금방 달려가서 잡았다.


양의지는 달리기가 느린 편이다. 김종수가 홈 커버를 빨리 들어왔다. 최재훈이 김종수에게 정확하게 토스했다.

김종수는 이미 홈에서 양의지를 기다리고 있었다.

보통이라면 3루 주자가 홈에서 접전 승부를 벌일 때 슬라이딩을 시도한다.

양의지는 슬라이딩을 하지 않았다. 두 발로 성큼성큼 들어왔다.


이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회초 2사 2,3루 두산 양의지가 폭투를 틈타 득점하자 케이브가 더 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회초 무사 1,2루 두산 안재석 직선타 때 1루로 급하게 귀루한 양의지가 유격수 하주석 수비를 칭찬하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회초 2사 2,3루 두산 양의지가 폭투를 틈타 득점하자 케이브가 더 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/
김종수는 당연히 슬라이딩을 예상했는지 글러브로 주자가 들어오는 방향을 가로로 쓸었다.

양의지는 뛰어오고 있었기 때문에 마치 장애물을 뛰어넘듯이 김종수의 글러브를 피해 교묘하게 홈을 밟았다.

타이밍은 완전히 아웃이었다.

심판도 아웃을 선언했다.

양의지는 확신에 찬 표정으로 비디오판독을 신청했다.

확인 결과 김종수의 글러브가 허공을 가른 장면이 포착됐다. 세이프로 정정됐다. 두산이 3점 차이로 달아나는 소중한 점수였다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

2.

'최진실 딸' 최준희, 성형 전 과거사진에 충격 "처참 그자체"

3.

고은아, 울분 토했다..."父 피 같은 돈 700만원 사기당해"

4.

장영란, 연예계 갑질 폭로 "쭈그리였던 나, 지금은 무례한 강자에 맞선다"

5.

이성미, 연예인 하대에 상처…"수면제로 위험한 시도. 4시간 만에 깨어났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

3.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

4.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

5.

레비 회장 뭐해? 진짜 손흥민 없었으면 망할 뻔..."정말 당혹스럽다" 맹비판

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

3.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

4.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

5.

레비 회장 뭐해? 진짜 손흥민 없었으면 망할 뻔..."정말 당혹스럽다" 맹비판

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.