에이스 등장에, 폭발했던 KIA 방망이 싸늘하게 식었다...키움과 알칸타…

[광주=스포츠조선 김용 기자] 알칸타라가 등장하자, 싸늘하게 식어버린 KIA 방망이.
KIA는 또 실책에 울어야 했다. 키움이 3회초 4점을 한꺼번에 뽑았다. KIA 선발 양현종을 상대로 선두 오선진의 안타와 어준서의 희생번트로 만들어진 1사 2루 찬스. 여기서 박주홍이 선제 1타점 적시타를 때려냈다. 그리고 송성문의 중전 안타까지 나왔다.
그 다음은 최주환 타석. 또 실책이었다. 최주환이 친 타구가 매우 강하기는 했지만, 1루수 오선우가 잡지 못하며 주자 2명이 모두 홈을 밟았다. 실책 2개가 너무 치명적이었다. 양현종은 4실점을 했지만, 자책점은 1점 뿐이었다.
김기훈 상대 선두 카디네스의 안타. 감독대행이 되며 "적극적으로 작전 야구를 하겠다"는 설종진 감독대행의 의지처럼 5번 김건희에게 희생 번트. 그리고 여기서 이주형의 1타점 3루타가 터졌다. 오선진의 깔끔한 희생 플라이까지 추가되며 점수차가 4-1에서 6-1로 벌어졌다.
알칸타라는 8이닝 98개의 공을 던지며 5안타 무4사구 4삼진 1실점 완벽한 투구를 펼치며 시즌 6승(2패)째를 따냈다. KIA는 9회 고졸 신인 김정엽이 데뷔전을 치렀는데, 씩씩하게 던지며 1이닝을 잘 막아준 걸로 위안을 삼을 수 있었다.
한편, 19일부터 시작된 체크스윙 비디오 판독. 광주에서도 첫 사례가 나왔다. 7회 키움 송성문이 노스윙 판정을 받았는데, KIA쪽의 비디오 판독 신청으로 확인한 결과 스윙으로 판정이 번복됐다.
