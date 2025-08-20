위기는 당연한 것 → 김경문과 한화는 흔들리지 않는다 "어느 팀이든 겪는…

스포츠조선

위기는 당연한 것 → 김경문과 한화는 흔들리지 않는다 "어느 팀이든 겪는다"

기사입력 2025-08-21 05:49


20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 홈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 김경문 한화 이글스 감독이 최근의 연패를 의연하게 받아들였다. 한화는 선발진 주요 기둥인 폰세와 문동주가 잠시 이탈하며 주춤했다. 김경문 감독은 어느 팀이든 한 번 쯤은 겪는 상황이라며 흔들리지 않았다.

김경문 감독은 20일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 두산 베어스전을 앞두고 이같이 말했다.

한화는 대체선발이 출격한 16일 17일 창원 NC전과 외국인투수 와이스를 내보낸 19일 대전 두산전까지 졌다. 폰세가 장염, 문동주가 타박상으로 전열에서 이탈했다. 믿을만한 5선발이 없는 가운데 에이스까지 빠져서 로테이션 빈 자리가 커 보인다. 선두 LG 트윈스와의 승차가 4경기까지 벌어졌다.

'위기'라고 볼 수도 있지만 반대로 그만큼 지금까지 평탄했다는 뜻이다. 한화는 정규시즌 100경기 넘게 소화할 때까지 치명적인 고비가 없었다. 후반기 승률이 다소 떨어지긴 했어도 여전히 압도적인 2위다. 3위 SSG와의 승차가 무려 8경기다.

김경문 감독 또한 과도한 걱정을 경계했다.

김경문 감독은 "한 시즌을 치르다 보면 우리 팀뿐만 아니라 어느 팀들도 선발이든 투수 쪽이든 야수 쪽이든 문제가 생긴다. 우리는 초반에 어려웠다가 8월 말에 다시 어려움을 겪고 있다. 이것 또한 한 시즌을 가는 데 있어서 겪어야 될 일들이다"라고 말했다.


20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 손아섭이 득점 후 김경문 감독과 하이파이브를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 손아섭이 득점 후 하이파이브를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/
한화는 최근 4경기에서 대체선발로 3경기를 치르며 4연패를 당했다. 20일 경기도 선발 조동욱이 2⅓이닝 만에 4실점으로 물러나 경기 운영이 어려웠다.

그나마 코디 폰세와 문동주의 복귀 윤곽이 드러났다는 점이 희소식이다.


김경문 감독은 "폰세가 계속 아팠다면 걱정이 컸을지도 모르겠다. 폰세는 금요일(22일)에 들어간다. 그리고 그 다음 로테이션이 되면 (문)동주도 던질 수 있다. 그때까지는 조금 우리가 야수 쪽에서 힘을 내서 이겨냈으면 좋겠다"고 희망했다.

문동주는 부상자명단을 소급 적용해서 17일자로 말소됐다. 27일에 복귀가 가능하다. 폰세는 22일 SSG 랜더스전에 나간다. 한화가 후반기 최대 고비를 어떻게 극복할지 관심을 모은다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

